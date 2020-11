Bruno Damann ist das Gesicht der Coronapandemie in der Ostschweiz: Der St.Galler Regierungspräsident legt sich mit dem Bundesrat an

Für kurze Zeit lag diese Woche in der Ostschweiz ein Hauch von Revolutionsgeist in der Luft – der Hahnenkampf mit der Landesregierung kommt allerdings nicht überall gut an.