St.Galler Parlament sieht Expo als Chance Das Stadtparlament hat am Dienstagabend 120'000 Franken für die alternative Landesausstellung bewilligt. Sandro Büchler

Die künftige Bibliothek im «Union» könnte laut Stadtpräsident Thomas Scheitlin ein Wahrzeichen an der Nexpo sein. (Bild: Urs Bucher (7.Mai 2019))

Im Waaghaus ging am Dienstagabend die Angst um, die Stadt und damit die ganze Ostschweiz könne den Anschluss verlieren. St.Gallen müsse sich von Beginn weg am Projekt für eine Expo der zehn grössten Schweizer Städte beteiligen. Sonst höre die Schweiz in Winterthur auf, befürchteten gleich mehrere Stadtparlamentarier in der Debatte.

Der Stadtrat hatte dem Parlament einen Kredit von 120'000 Franken vorgelegt. Mit dem Betrag soll sich die Stadt weiter an der sogenannten «Nexpo – die neue Expo» beteiligen und in den kommenden drei Jahren im dafür gegründeten Verein mitreden können. Die dezentrale Landesausstellung soll insgesamt rund 620 Millionen Franken kosten und ihren Höhepunkt 2028 haben. Der Anteil, den St.Gallen bis 2030 beisteuern soll, beläuft sich auf knapp 2,2 Millionen Franken.

St.Gallens reiches Erbe als Buchstadt

Der Kredit war am Schluss unbestritten und wurde vom Stadtparlament einstimmig gutgeheissen. Dem klaren Ergebnis war allerdings eine lebhafte Diskussion vorausgegangen.

Die Initiative der grossen Städte, gemeinsam die nächste Expo zu organisieren, werte die Geschäftsprüfungskommission positiv, sagte deren Präsidentin Evelyne Angehrn (SP). Das Projekt sei eine Chance für St. Gallen und die Region. Für Feriengäste biete die Nexpo einen Anreiz, St. Gallen und die anderen Städte zu besuchen. Das finanzielle Risiko sei indes überschaubar, bilanzierte Angehrn. Es brauche aber auch die finanzielle Unterstützung des Kantons. Dieser hat laut Stadtpräsident Thomas Scheitlin positiv reagiert. Noch liege aber kein Regierungsbeschluss dazu vor. Angehrn sagte, für die Nexpo seien keine teuren Neubauten nötig. Die Städte sollten vielmehr ihre bestehenden Highlights präsentieren.

Zu einem solchen Vorzeigeprojekt könne die Bibliothek im Union-Gebäude werden, nahm Daniel Kehl von der Fraktion der SP, Juso und PFG den Ball auf. «St. Gallen hat als Buchstadt ein reiches Erbe und bis 2028 mit der neuen Bibliothek im Stadtzentrum hoffentlich auch ein strahlendes Wahrzeichen.» Ohnehin übernähmen Städte eine wichtige Funktion, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch punkto Integration. «Hier begegnet sich die Schweiz», sagte Kehl. Doch in Zeiten des Klimawandels müsse man Grossveranstaltungen kritisch prüfen.

Viel Zustimmung trotz einiger Bedenken

Andreas Hobi von der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen äusserte Bedenken wegen der langen Laufzeit des Projekts. Es bestehe die Gefahr, dass es ­dabei an Schwung verliere oder Geld versickere. «Es lohnt sich deshalb sicher, genau hinzuschauen.»

Christoph Wettach von der Fraktion der Grünliberalen lobte wie seine Vorredner die bisherige Arbeit des Stadtrates. So sei St. Gallen von Beginn weg aktiv im ­Prozess für die Nexpo involviert. Und die Stadt könne jederzeit aus dem Projekt aussteigen. Dadurch reduziere sich das Risiko.

Roger Bechtiger von der CVP/EVP-Fraktion wies sogleich auf eine andere Gefahr hin: «Was, wenn eine andere Stadt nicht mehr mitmacht?» Vorderhand stehe seine Fraktion hinter den Projektkosten. Es sei noch zu früh, um auszusteigen und «nicht dabei zu sein».

Auch René Neuweiler sagte im Namen der SVP-Fraktion, man müsse dem laufenden Projekt eine Chance geben: «Solange sich Kosten und Nutzen der geplanten Landesausstellung die Waage halten.»

Die Nexpo gehe neue Wege, was zu unterstützen sei, betonte FDP-Fraktionssprecher Felix Keller.

«So, dass die Schweiz nicht in Winterthur aufhört, sondern in St.Gallen beginnt.»

In seinem Votum dankte Stadtpräsident Thomas Scheitlin für den Motivationsschub. «Das sendet auch ein Zeichen in die übrige Schweiz.» Mit der Teilnahme an der Nexpo könne sich die Stadt und die Region national profilieren.

«St.Gallen kann zeigen, was es zu bieten hat.»