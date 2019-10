Mit den vier neuen Mitgliedern wird die St.Galler Politik im Nationalrat grüner, weiblicher, sozialer. Zugleich verliert der Kanton mit Thomas Ammann (CVP) eine wichtige Stimme in der Verkehrspolitik.

St.Galler Nationalratswahlen: Mehr Frauen, mehr Umweltpolitik – die Karten sind neu gemischt

Damit hat wohl niemand gerechnet: Die St.Galler Bevölkerung schickt vier neue Nationalratsmitglieder nach Bern, davon drei Frauen. Damit ist ein Drittel der St.Galler Delegation ausgewechselt, die Karten sind neu gemischt ­– und zwar quer durch alle Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokraten.

Für die Grünen wäre alles andere als ein Sitzgewinn eine Enttäuschung gewesen. Die neue Nationalrätin Franziska Ryser brachte im Klima-Wahljahr 2019 ideale Eigenschaften mit: Grün, jung, und dennoch politisch erfahren. Ihre Kandidatur und Präsenz im Ständeratswahlkampf hat zweifellos dazu beigetragen, dass die Wahl in den Nationalrat gelang.

Letzteres gilt auch für Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP). Die Freisinnigen haben es geschafft, den zweiten Sitz zu halten ­– trotz der internen Auseinandersetzungen in der Klimafrage. Vincenz’ soziales Engagement dürfte ihr Stimmen über die FDP-Basis hinaus eingebracht haben. Karin Weigelt schafft die Wahl nicht, liegt aber noch vor Stefan Britschgi – ein Zeichen, dass die Tage des freisinnigen St.Galler Bauernsitzes im Nationalrat gezählt sind. Die Landwirtschaft im Kanton muss um eine gewichtige Vertretung im Bundeshaus ohnehin nicht bangen, solange Bauernpräsident Markus Ritter (CVP) im Parlament ist.

CVP verlor Sitz wegen Stimmen aus der Stadt

Dass Ritter sein Mandat mühelos verteidigte, ist allerdings nur ein schwacher Trost für die Christlichdemokraten. Sie legten 2,2 Prozent Wählerstimmen zu ­– und verloren dennoch einen Sitz, während ihre Listenpartner, die Grünliberalen mit dem weitgehend unbekannten Thomas Brunner in den Nationalrat zurückkehren. Ausschlaggebend dafür waren die Stimmen in der Stadt St.Gallen. Bevor diese ausgezählt waren, sah es für die CVP gut aus. Bei der Verteilung der Restmandate musste dann Thomas Ammann über die Klinge springen – obwohl er mehr Stimmen gemacht hatte als Nicolo Paganini, der auf einer anderen CVP-Liste stand. Mit Ammann verliert der Kanton einen Bundespolitiker, der sich insbesondere in Verkehrsfragen stark für die Region ins Zeug gelegt hatte.

Stärkste Kraft bleibt die SVP, obwohl sie wie erwartet einen Sitz abgeben muss. Dass Esther Friedli nicht nur Barbara Keller-Inhelder, sondern auch Thomas Müller überrundet hat, ist nur auf den ersten Blick überraschend. Friedli hat spätestens mit ihrer Kandidatur für die Regierung 2016 gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Zugleich fielen Müller und Keller-Inhelder in der vergangenen Legislatur in Bern wenig auf.

Diese St.Galler Delegation wird im Bern neue Akzente setzen. Nicht nur wegen der Rückkehr von GLP und Grünen, sondern beispielsweise auch, weil Vincenz-Stauffacher im linken Spektrum der FDP politisiert – im Gegensatz zu Walter Müller.