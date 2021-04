St.Galler Krawalle «Vielen Jugendlichen ist wahrscheinlich nicht bewusst, was sie ausgelöst haben»: So schätzt ein Ostschweizer Experte die Rolle der sozialen Medien ein Bei den Krawallen in St.Gallen haben Aufrufe in sozialen Medien eine wichtige Rolle gespielt. Ein Experte erklärt, wieso die Jugendlichen vor allem auf Snapchat, Tiktok und Co. unterwegs sind und welche Verantwortung die Plattformen tragen. Natascha Arsić 08.04.2021, 15.52 Uhr

Die Aufrufe zu den Treffen in der Stadt sind über die sozialen Medien erfolgt. Bild: Raphael Rohner (2. April 2021)

«Es mue eskaliere», «Mir müend zeige, was mir sind» und «Mir wönd üsi Freiheit»: Mit solchen Worten riefen Jugendliche für den 26. März, Karfreitag und Ostersonntag zum Treffen in der Stadt St.Gallen auf. Auch diesen Freitag wollen sie wieder zusammenkommen. «Probieremr 10'000 Lüt uftribe und mached die fettisti Party ever», steht da. Die Generation Z (dazu gehören die Jahrgänge 1997 bis 2012) verwendet dafür aber nicht etwa Flyer, sondern soziale Netzwerke – Mund-zu-Mund-Propaganda im digitalen Zeitalter quasi.

Auf Plattformen wie Snapchat, Tiktok und Instagram lädt ein virtueller Organisator ein Bild mit allen Informationen hoch, das dann über die Stadtgrenze hinaus verbreitet werden soll: «Teiled das witer, bringed alli Lüt uf SG.» Thomas Besmer, Head of Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung von Hutter Consult AG in Aadorf, setzt sich seit zwölf Jahren mit Social Media auseinander. Er kennt die Vor- und Nachteile der sozialen Netzwerke.

Thomas Besmer, Head of Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung von Hutter Consult AG in Aadorf. Bild: PD

«Diese Plattformen geben den Nutzern eine grosse Macht. Sie bieten sich dafür an, rasch eine grosse Reichweite zu bekommen und die Leute schnell über ein Thema oder Vorkommen zu informieren», sagt Besmer. Bei vielen Jugendlichen habe sich nach einem Jahr mit Einschränkungen wegen der Coronapandemie wohl Frust angestaut und das wollten sie in den sozialen Medien kundtun.

Letztlich gehe es bei den Aufrufen in St.Gallen darum, die Grundidee dahinter zu unterstützen, glaubt der 40-Jährige. «Man hat ihnen ein Jahr lang das Feiern verboten und verweigert, Jugendliche zu sein. Nun wollen sie sich das nicht mehr gefallen lassen.» Was mit einem Aufruf zur Party in der Innenstadt begann, sei durch gegenseitiges Aufschaukeln auf Social Media mit letztlich aggressiven Aufrufen eskaliert.

«Vielen ist wahrscheinlich nicht bewusst, was sie mit den Posts ausgelöst haben.»

Anonym auf Social Media unterwegs

Etwa 70 Prozent der Personen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren in der Schweiz sind auf Tiktok unterwegs. «Sie nutzen die App rund 63 Minuten täglich», sagt Besmer. Daneben sind auch Snapchat (20-Jährige und jünger) sowie Instagram (35-Jährige und jünger) sehr beliebt. «Die Nutzer können auf diesen Plattformen anonym unterwegs sein. Man muss sich nicht zwingend mit seinem Klarnamen registrieren und die Identität wird auch nicht verifiziert», erklärt der Social-Media-Experte.

Besmer geht daher nicht davon aus, dass die Jugendlichen extra ein Fake-Profil für die Aufrufe erstellen. «Aussenstehende können die sogenannten Social-Media-Handles meist nicht so einfach auf eine Person zurückführen.» Die Benutzernamen seien den Jugendlichen untereinander aber bekannt.

Tiktok, Snapchat, Instagram kurz erklärt (nat) Tiktok ist ein Netzwerk für mobile Kurzvideos. Während man bei der Vorgänger-App musical.ly nur Lippensynchronisationen aufnehmen konnte, bietet Tiktok nun zahlreiche Funktionen wie Filter, Effekte, Musik und Privatchat. Nutzer können 15- oder 60-sekündige Videos posten und den Beitrag mit Hashtags versehen. Das Mindestalter ist 13. Beim Messengerdienst Snapchat erfolgt die Kommunikation über Bilder oder Videos, die man mit Filter, Effekten oder einem Text versehen kann. Das Besondere an Snapchat: Man kann auswählen, für wie lange der Empfänger die Nachricht sieht. Nach maximal zehn Sekunden wird sie gelöscht. Das Mindestalter liegt bei 13 Jahren. Instagram ist ein soziales Netzwerk, auf dem man Bilder und Videos aufnehmen oder bearbeiten und mit einem kurzen Text sowie Hashtags hochladen kann. Wie bei Tiktok und Snapchat stehen den Nutzern auch hier zahlreiche weitere Funktionen zur Verfügung. Das Mindestalter für die Registrierung ist 13 Jahre.

Aus diesem Grund sei beispielsweise Facebook bei der Generation Z weniger beliebt. «Das nutzen eher ‹die Reiferen›», sagt Besmer und lacht. Im Gegensatz zu Facebook muss man bei Tiktok und Instagram ausserdem nicht unbedingt viele Kontakte haben für eine grosse Reichweite, sondern kann mit dem richtigen Inhalt, dem Einsatz von passenden Hashtags und dem Verstehen des Algorithmus die eigene Reichweite vergrössern.

«Die Beiträge können so rasch mehrere tausend Views erhalten.»

15 Minuten Ruhm

Bei dieser enormen Menge an Posts ist es für die Plattformen unmöglich, alle Inhalte manuell zu überprüfen. «Und die künstliche Intelligenz erkennt aufgrund des Schweizer Dialekts nur schwer, dass es sich um Gewaltaufrufe handeln könnte», sagt der Social-Media Experte.

Anstatt diese Verantwortung ganz den sozialen Netzwerken zu überlassen, plädiert Besmer dafür, den Kindern Medienkompetenz in der Schule beizubringen. «Sie sollen Fake News erkennen sowie verstehen, was ihre Handlungen auf Social Media bedeuten und welche Konsequenzen drohen könnten.»

Denn auch wenn sie sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, seien laut Besmer diejenigen, welche die Aufrufe gestartet haben, die Hauptverantwortlichen. Ihr Ziel sei es, mit Gleichgesinnten die Stadt zu verwüsten, ihre Macht zu demonstrieren und in den sozialen Medien zu zeigen, was sie «gemeinschaftlich erreicht haben», schätzt er ein. Personen, welche die Beiträge weiterverbreitet haben, seien zwar mitverantwortlich, aber in den Krawallnächten wohl bloss dabei gewesen, «um zu zeigen, dass sie auch ihre Freiheit zurück wollen, aber nicht unbedingt, um zu randalieren».

Zu den sogenannten Multiplikatoren zählt er auch die klassischen Medien. «Solange sich die Personen bloss in den sozialen Medien bewegen, sind sie in einer Bubble, einer eigenen Welt sozusagen. Sobald aber Medienhäuser über das Vorhaben berichten, wird die Reichweite erweitert», so der 40-Jährige. Live-Berichterstattungen würden zum Mitmachen animieren, um ein Teil der Geschichte zu sein «und so quasi seine 15 Minuten Ruhm zu kriegen», sagt Besmer.

Aufruf zu Gewalt ist strafbar

Die Hemmschwelle, seine Meinung in den sozialen Medien öffentlich kundzutun, sei in den letzten Jahren massiv gesunken, beobachtet der Experte. Dies sei insbesondere seit der Coronakrise deutlich erkennbar. «Plattformen wie Tiktok oder Snapchat werden kaum von Eltern oder beispielsweise dem Chef genutzt, welcher diese Aufrufe oder Bilder der Krawallnacht sehen könnte.»

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Wer aber auf diesen sozialen Netzwerken unterwegs ist: die Stadtpolizei St.Gallen. Zu den Aufrufen vom 26. März und Karfreitag sagt Mediensprecher Roman Kohler: «Es laufen polizeiliche Abklärungen zu den Urhebern.» Mehr könne er derzeit dazu nicht sagen. Ob die Urheber und die Personen, welche die Aufrufe geteilt haben, mit Konsequenzen rechnen müssen, werde im Einzelfall geprüft. Aber:

«Ein Aufruf zu Gewalt ist durchaus strafbar.»