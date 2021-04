St.Galler Krawalle «Ich habe vor Angst gezittert»: So hat eine 16-jährige Wilerin die Polizeikontrolle am Ostersonntag erlebt Keyla Eisenegger wollte am Ostersonntag am St.Galler Hauptbahnhof eigentlich nur umsteigen, um nach Hause zu kommen. Stattdessen geriet sie in eine Personenkontrolle der Polizei – ohne zu wissen, was überhaupt vor sich ging. Und sie wurde für 30 Tage aus der Stadt weggewiesen. Sabrina Manser und Natascha Arsić 09.04.2021, 16.36 Uhr

In einer dichten Reihe stehen die Jugendlichen am Ostersonntag am Bahnhof St.Gallen für die Personenkontrolle an. Bild: Sandro Büchler (4. April 2021)

Eigentlich war sie nur auf dem Nachhauseweg. Wollte von Rorschach zurück nach Wil und musste in St.Gallen umsteigen. Doch am Ostersonntagabend war das nicht so einfach wie normalerweise.

Die 16-jährige Keyla Eisenegger und ihre drei Freunde wurden am Bahnhof St.Gallen von der Polizei angehalten und aufgefordert, für eine Kontrolle anzustehen. Keyla Eisenegger sagt:

«Wir mussten uns in die Reihe stellen, ohne dass uns die Polizisten gefragt hätten, weshalb wir hier am Bahnhof sind. Und ohne dass sie uns erklärten, was hier überhaupt vor sich ging.»

Sie habe dann gesehen, dass sie ihre Personalien angeben müsse. Von den Personenkontrollen aber habe sie zuvor nichts gewusst. «Wir haben versucht, der Polizei zu erklären, dass wir nur umsteigen wollten, und haben gefragt, ob wir gehen dürfen.» Sie würden ja bald an die Reihe kommen, sei die Antwort gewesen. Ein paar Jugendliche hinter ihnen habe die Polizei gehen lassen. Auch diese hätten nur umsteigen wollen.

40 Minuten dicht aneinander in einer Reihe gestanden

Die Wilerin sagt weiter:

«Ich hatte eine Panikattacke.»

Die Personen in der Warteschlange seien eng beieinander gestanden. Sie möge es ohnehin nicht, unter so vielen Menschen zu sein, und jetzt, während der Coronapandemie, sei ihr sowieso unwohl dabei. «Niemand hat auf den Abstand geachtet, auch die Polizei hat nichts gesagt.» Sie habe Angst gehabt. Aus lauter Verzweiflung habe sie ihre Mutter und auch ihre in St.Gallen wohnhafte Gotte angerufen.

«40 Minuten lang sind wir einfach dagestanden und haben gewartet, während ein Polizist immer wieder provokativ an uns vorbeigelaufen ist», so die junge Frau weiter. Als sie dann an die Reihe kam, habe sie gar keine Zeit gehabt, sich zu erklären. Keyla Eisenegger sagt mehrmals:

«Wir wurden gar nicht ernst genommen.»

Sie hätten eine Wegweisung erhalten, eine Unterschrift für die Polizei habe sie verweigert. «Dann haben sie noch Fotos von uns gemacht, ohne uns zu sagen, warum.»

Eine solche Wegweisung für 30 Tage hat Keyla Eisenegger erhalten. Bild: Raphael Rohner (4. April 2021)

«Danach bin ich mit meinen Freunden einen Moment lang beisammen gestanden. Jedem von uns wurde ein wenig etwas anderes gesagt», sagt die KV-Lernende. Die Polizei sei allerdings sofort wieder näher gekommen.

«Ich bin enttäuscht, ich habe ja gar nichts gemacht»

Zwei, vielleicht drei Züge habe sie in der Zwischenzeit verpasst. Dann sei sie endlich zu Hause angekommen. Gezittert habe sie vor Angst, auch die nächsten Tage noch, erzählt die 16-Jährige. Ihrer Kollegin sei es genau gleich ergangen. Immer wieder hat die Wilerin nach eigenen Angaben das Bild vor Augen gehabt, wie die Polizisten am Bahnhof stehen – und sie mittendrin.

«Das alles war ein Mega-Schock.»

Eisenegger war zuvor noch nie in Kontakt mit der Polizei gewesen, wie sie sagt. «Ich fand es schlimm, weil ich gar nicht wusste, was ich machen muss.» Sie habe sich zudem genervt, dass sie eine Wegweisung erhalten habe. «Ich bin auch enttäuscht, ich habe ja gar nichts gemacht.»

Nun gehe es ihr wieder besser, vor allem nachdem sie mit ihren Eltern darüber reden konnte. Ihr Vater habe sich bei der Polizei wegen der Wegweisung gemeldet, mittlerweile habe man diese zurückgezogen.

Polizei hat 31 Wegweisungen zurückgezogen

Seit Sonntagabend haben sich bei der Stadtpolizei 55 Personen gemeldet. In 31 Fällen wurde die Wegweisung aufgehoben, bei vier Personen hält man daran fest, in drei Fällen ging es um eine Auskunft und die restlichen müssen noch überprüft werden, sagt Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage.

«Aufgrund der grossen Anzahl Personen, die kontrolliert wurden, blieb keine Zeit für ausführliche Gespräche und Abklärungen. Jetzt im Nachhinein können wir die Fälle individuell beurteilen», erklärt Widmer und hält ein weiteres Mal fest, dass sich Personen, welche sich ungerecht behandelt fühlen, bei der Stadtpolizei melden sollen.

Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei Bild: PD

Nach den massiven Ausschreitungen an zwei Abenden, bei denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mehr als 150'000 Franken entstanden ist, sei das Ziel gewesen, die Gewaltspirale zu durchbrechen. «Und es ist uns gelungen», so Widmer. Man habe die Personenkontrollen klar im Voraus kommuniziert und sowohl an die Eltern als auch an die Jugendlichen appelliert, nicht in die Stadt zu kommen.

Dass während einem Polizeieinsatz der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, könne laut Widmer schon mal vorkommen. «Aus diesem Grund haben aber alle Anwesenden eine Maske an.»

Weil es für den heutigen Freitagabend wieder Aufrufe zu Gewalt in der Stadt gibt, will die Stadtpolizei erneut ausgedehnte Personenkontrollen durchführen. Ob die Einsatzkräfte dabei wieder gleich vorgehen wie am Ostersonntag, will der Mediensprecher aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.