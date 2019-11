St.Galler Katholiken wählen einen neuen Regierungschef: Raphael Kühne hat einen langen Atem Raphael Kühne soll heute zum Administrationsratspräsidenten der St.Galler Katholiken gewählt werden. Der Flawiler hat eine progressive Haltung zur Ehe für alle sowie zur Priesterweihe für Frauen. Und er läuft heute noch so schnell wie vor 20 Jahren. Katharina Brenner

Raphael Kühne in der Stiftskirche St.Gallen. (Bild: Michel Canonica)

Neben dem runden Tisch in Raphael Kühnes Büro an der St. Galler Marktgasse steht ein glockenförmiger Meilenstein mit der Inschrift: 3.35.24, NYCM, 7.11.99. Vor 20 Jahren ist Kühne in gut dreieinhalb Stunden den New York City Marathon gelaufen. «Dass ich vor zwei Wochen in Dresden nur vier Minuten langsamer war, zeigt, dass ich fit bin.» Kühne hat die Statur eines Marathonläufers, schlank, mittelgross. Ausreichend Schnauf für die nächsten vier Jahre als oberster Katholik hat er. Geschieht nichts Unerwartetes – die Wege des katholischen Parlaments sind ergründlicher als die des Herrn – wird Kühne heute zum Administrationsratspräsidenten des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen gewählt. Sein Vorgänger, alt Regierungsrat Martin Gehrer, tritt aus beruflichen Gründen nicht zur Wiederwahl an.



Bereits heute gehört Kühne dem siebenköpfigen Administrationsrat an. Über die Motivation fürs Präsidialamt sagt er:

«Ich trage gerne und begeistert Führungsverantwortung.»

Kühne möchte, dass der Katholische Konfessionsteil besser wahrgenommen wird. Viele würden nur an Missbrauch denken, wenn sie Kirche hören. «Ich möchte, dass die Menschen an Gemeinschaft, Caritas oder Stiftsbibliothek denken.»

Der Ehe für alle steht er positiv gegenüber



Sein Glaube komme aus dem Elternhaus und von den Kapuzinern, er nennt ihn gesund und bodenständig. Kühne, Jahrgang 1956, ist mit einem Bruder und drei Schwestern in Benken aufgewachsen und hat die Kapuzinerschulen in Näfels und Stans besucht. Seine Haltung ist progressiv: «Der Ehe für alle stehe ich positiv gegenüber.» Es spreche nichts dagegen, dass Frauen Priesterinnen werden können.

«Vor Gott sind alle Menschen gleich.»

In einem Land mit konservativerem katholischem Glauben wäre er vielleicht Protestant, so Kühne. «Aber im St.Gallischen Katholizismus fühle ich mich sehr wohl.»



Die Zusammenarbeit mit Bischof Markus Büchel dürfte gut gelingen, die beiden haben bereits zusammengearbeitet: Als der heutige Bischof noch Pfarrer in Flawil war, wurde der damals 27-jährige Kühne Kirchenverwaltungsratspräsident. Kühne lebt nach wie vor in Flawil, gemeinsam mit seiner Frau. Familie ist ihm wichtig. Die drei Enkelkinder sieht er häufig. Spricht er über eigene Erfolge, bleibt seine Stimme ruhig. Stolz liegt darin, wenn er von seinen beiden erwachsenen Söhnen erzählt, der eine Head Hunter, der andere wie er Jurist. Kühne arbeitet als Rechtsanwalt, Notar und Mediator. Mediation passe zu ihm, weil die Arbeit lösungsorientiert und kooperativ sei.



«Ein stiller, seriöser Schaffer»



Hört man sich bei Weggefährten um, beschreiben auch sie ihn als lösungsorientiert, als stillen, seriösen Schaffer – über Fraktionsgrenzen hinweg. Von 2002 bis 2016 sass Kühne für die CVP im Kantonsrat. Der derzeit höchste St.Galler und Flawiler Daniel Baumgartner – der Kühne oft beim morgendlichen Lauf begegnet – lobt ihn als «sehr überlegt und kooperativ». SVP-Kantonsrat und Rechtsanwalt Karl Güntzel sagt, Kühne zeichne sich durch fundierte und sachbezogene Arbeit aus. Er habe ihn im Rat und als Präsidenten der kantonalen Schätzungskommission kennen und schätzen gelernt. Margrit Stadler, die Kühne aus der CVP sowie aus dem Administrationsrat kennt, nennt Kühne «einen guten Christen» – das wohl grösste Lob für den obersten Katholiken.



Im April wird Kühne in Wien seinen letzten Marathon laufen. Weil seine Frau jedes Mal Angst um ihn habe. Das sei für ihn in Ordnung, sagt er. «Dann laufe ich Halbmarathon.»

Eine neue Regierung für die Katholiken Heute wählt das katholische Parlament im Kanton St.Gallen den Administrationsrat, seine Regierung, und berät das Budget. Neben Raphael Kühne für das Amt des Präsidenten stellen sich für den Administrationsrat neu Cornelia Brändli-Bommer aus dem Linthgebiet und Barbara Hächler aus der Region St.Gallen zur Wahl. Der katholische Konfessionsteil ist Träger der Kantonssekundarschule Flade, er betreibt die Stiftsbibliothek und ist, mit dem Kanton, Eigentümer und Betreiber des Stiftsarchivs. Neben Immobilien besitzt er 320 Hektar Wald. (kbr)