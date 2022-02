Die Februarsession des St.Galler Kantonsrats im Liveticker

St.Galler Kantonsrat Live aus der Februarsession: Umstrittene Änderungen im Baugesetz – und weitere Coronahilfe für die Kultur Am Montagnachmittag diskutiert das St.Galler Kantonsparlament unter anderem über Vorschriften für Neubauten – von Ladestationen für Elektroautos bis zur Frage, wie viel Bautätigkeit in Weilern erlaubt sein soll. Auch ein Beschluss zur Verlängerung der Coronahilfe für den Kulturbereich steht an. Adrian Vögele 14.02.2022, 13.15 Uhr

13:49 Uhr

Jetzt behandelt das Parlament mehrere Geschäfte in zweiter Lesung. Drei davon betreffen das Verhalten der Regierung: Erstens soll sie bei kantonalen Volksabstimmungen keine öffentliche Empfehlung abgeben, die der Haltung des Kantonsrats widerspricht. Zweitens: Mitglieder der Regierung sollen in der Regel nicht der Bundesversammlung angehören. Solche Doppelmandate sollen nur vorübergehend erlaubt sein und höchstens zwölf Monate dauern. Drittens soll die Regierung das Parlament bei der Gesetzesarbeit auch über die dazugehörigen neuen Verordnungen informieren.

Auch Förderbeiträge für die Fusion von Oberhelfenschwil, Neckertal und Hemberg zur Gemeinde Neckertal werden in zweiter Lesung behandelt.

13:47 Uhr

In der SVP-Fraktion gibt es einen Wechsel: Der Stadtsanktgaller Donat Kuratli rückt für den zurückgetretenen Pascal Fürer (Gossau) nach. Er wird im Rat vereidigt.

13:33 Uhr

Ratspräsidentin Claudia Martin (SVP). Bild: Benjamin Manser

Es geht los: Ratspräsidentin Claudia Martin (SVP) eröffnet die Session. Sie erinnert an die Coronavorschriften im Saal - Maskentragpflicht ausser am Sitzplatz. Es ist die zehnte Session, die das Parlament aufgrund der Pandemie auf dem Olmagelände und nicht im Regierungsgebäude durchführt.

13:31 Uhr

Guten Tag! Wir begrüssen Sie zur Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments. Die Sitzung startet um 13.30 Uhr. Der Kantonsrat tagt wegen Corona weiterhin im Exil, in der Olma-Halle 2.1.

Die wichtigsten Geschäfte

Am ersten Tag der Februarsession stehen zwei Vorlagen im Zentrum. Zum einen die Coronahilfe für den Kulturbereich: Der Bund hat die Unterstützung bis Ende 2022 verlängert und dafür 130 Millionen Franken bewilligt. Das macht auch Anpassungen in der kantonalen Regelung nötig. Die Regierung sieht ein Kostendach von 15,4 Millionen Franken vor - wobei die Summe hälftig von Bund und Kanton finanziert wird. Umstritten ist, wie viel von diesem Geld in sogenannte Transformationsprojekte fliessen soll. Das sind Projekte, die einen gezielten Strukturwandel in der Kulturbranche fördern sollen. Die Regierung schlägt maximal 20 Prozent vor, das wären 3 Millionen Franken. Die vorberatenden Kommission will diesen Wert halbieren.

Heute Montag beginnt die erste Kantonsratssession des Jahres. Bild: Benjamin Manser

Zum anderen wird am Montagnachmittag um das Planungs- und Baugesetz gestritten. So will die Regierung neu vorschreiben, dass bei Neubauten von Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge installiert werden muss. Die vorberatende Kommission will diesen Artikel streichen. Weiter verlangt sie etwas mehr Spielraum für die Gemeinden beim Thema innere Verdichtung, etwa bei der Zulassung grosser Grenzabstände und der Festlegung von Grünflächen. Ausserdem beantragt die Kommission, dass Neubauten in Weilern erlaubt sein sollen, wenn sie nicht zu einer Ausdehnung des überbauten Gebiets führen.

Am Dienstag dann steht die Finanzpolitik im Fokus: Das Kantonsparlament wird den Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025 behandeln. Umstritten sind die Ausgaben für das Personal. Die Finanzkommission will das Wachstum des Personalaufwands bremsen. Sie schlägt zwar eine allgemeine Lohnerhöhung vor, will aber die Mittel für zusätzliche Stellen reduzieren.

Aber auch die langfristige finanzielle Zukunft des Kantons wird diskutiert: Die Regierung hat einen Bericht zur Frage vorgelegt, wie der Kanton St.Gallen seine Ressourcen stärken und seine Abhängigkeit vom nationalen Finanzausgleich reduzieren kann. Die vorberatende Kommission will hier Nägel mit Köpfen machen und stellt diverse konkrete Anträge, um die Attraktivität des Kantons zu erhöhen. Die Beiträge für die externe Kinderbetreuung sollen verdoppelt und weitere Steuererleichterungen für den Mittelstand aufgegleist werden. Zudem verlangt die Kommission ein Förderprogramm für Startups und Massnahmen gegen die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte. Die Anträge sind teils umstritten.

Weiter sind diverse parlamentarische Vorstösse zur Behandlung vorgesehen. So will die SVP ein Gemeindemehr in kantonalen Abstimmungen einführen und damit den politischen Einfluss der ländlichen Regionen gegenüber den Städten stärken. Ein Vorstoss aus der Mitte-EVP-Fraktion verlangt die Abschaffung der Polizeistunde für das Gastgewerbe. Beide Motionen lehnt die Regierung ab. Hingegen befürwortet sie einen parteiübergreifenden Vorstoss, der ein Verbot von Konversionstherapien fordert. Angekündigt sind auch einige neue Vorstösse, beispielsweise wollen die Grünen eine Solaroffensive im Kanton St.Gallen starten. Nicht nur Neubauten, sondern auch bestehende Gebäude sollen möglichst flächendeckend mit Solaranlagen ausgerüstet werden - spätestens bis 2035.