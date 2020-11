St.Galler Kantonspolizei vernichtet Drogen im Wert von 24 Millionen Franken Seit der letzten Vernichtung hat die Kantonspolizei St.Gallen über 2300 Betäubungsmittel sichergestellt, darunter über acht Tonnen Marihuana, mehrere Kilogramm Haschisch und 15 Kilogramm Kokain. Vier Lastwagen voll mit Drogen im Strassenwert von rund 24 Millionen Schweizer Franken wurden nun in einer Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt. 11.11.2020, 11.11 Uhr

Die Polizei hat Drogen mit einem Strassenwert von rund 24 Millionen Schweizer Franken verbrannt. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Die Kantonspolizei St.Gallen stellt bei Festnahmeaktionen und Personenkontrollen regelmässig verschiedenste Drogen sicher. Diese werden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und nach Abschluss des Verfahrens zur Vernichtung freigegeben, erklärt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Diese grossen Mengen an Drogen werden mindestens einmal pro Jahr in einer Kehrichtverbrennungsanlage vernichtet.