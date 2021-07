Frauen ans Mikrofon: So reagiert das St.Galler Kantonsparlament

St.Galler Kantonsparlament Lasst die Frauen reden! – In der Septembersession sollen die Männer einen halben Tag schweigen Das Präsidium des St.Galler Kantonsparlaments hatte ein offenes Ohr für den Wunsch der Frauen nach einem offenen Mikrofon – falls die Fraktionen mitziehen. Bislang deutet wenig daraufhin, dass dem so ist. Jüngste Personalentscheide lassen zweifeln, dass Frauen künftig öfter das Wort haben sollen. Regula Weik 20.07.2021, 05.00 Uhr

Wie oft werden sie in der Septembersession zu Wort kommen? Fraktionspräsidentin Bettina Surber (SP), Kantonsrätin Sonja Lüthi (GLP), Kantonsrätin Yvonne Suter (CVP), Regierungsrätin Laura Bucher (SP), Kantonsrätin Andrea Abderhalden (FDP, oben von links), Regierungsrätin Susanne Hartmann (CVP), die Kantonsrätinnen Isabel Schorer (FDP), Margot Benz (Grüne), Ursula Egli (SVP) und Kantonsratspräsidentin Claudia Martin (SVP). Bilder: Tagblatt/Regina Kühne/PD

Den Männern das Reden verbieten? Das geht nicht. Den Frauen das Reden ermöglichen? Das geht. Eingeschränkt jedenfalls. So sah es das Präsidium des St.Galler Kantonsparlaments, als es sich mit dem Wunsch von drei grünen Kantonsrätinnen nach einem offenen Mikrofon für Frauen auseinandersetzte. Den drei Frauen war dabei sehr wohl bewusst: Die Männer von oben verordnet in den Schweigemodus zu versetzen, ist unmöglich. Im Kantonsparlament haben alle das Recht, sich an der Debatte zu beteiligen. Dies einzuschränken, geht nicht – ob Mann oder Frau. Die drei Parlamentarierinnen wollten auch gar nicht an diesem Grundsatz rütteln. Ihnen schwebte ein anderer Weg vor: Auf der Basis eines freiwilligen Agreements mit den Fraktionen sollten in der Septembersession einen halben Tag lang nur Frauen ans Mikrofon treten dürfen.

Dem verschloss sich das Präsidium nicht. Einem «freiwilligen, letztlich unverbindlichen Übereinkommen» mit den Fraktionen stehe es offen gegenüber, liess es wissen.

Drei Fraktionen besetzen die Spitze neu – mit Männern

Bettina Surber (SP), einzige Fraktionspräsidentin im St. Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Werden die Frauen in der Septembersession einen halben Tag lang das Sagen haben? Matchentscheidend sind die Fraktionen. Sie sind es, die Frauen fürs Präsidium, für Kommissionen oder weitere Gremien vorschlagen können. Sie können Hauptsprecherinnen bei gewissen Geschäften definieren.

Christian Lippuner, neuer FDP-Fraktionspräsident im St. Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Die aktuellsten Personalentscheide lassen daran zweifeln, ob die Frauen ihr Ziel in der nächsten Session erreichen werden. Von den fünf Fraktionen wird nur eine von einer Frau geleitet: Die St.Galler Rechtsanwältin Bettina Surber steht der SP-Fraktion vor. Die Grünen, die erst seit einem Jahr eine eigenständige Fraktion bilden, leitet der Altstätter Journalist Meinrad Gschwend. Die bürgerlichen Fraktionen sind allesamt fest in Männerhand – und das, obwohl alle drei in den letzten Wochen und Monaten die Spitze neu besetzt haben. Den Anfang machte im Winter die SVP: Neu präsidiert der Flumser Gemeindepräsident Christoph Gull die Fraktion. Vor wenigen Wochen gaben die Freisinnigen ihren neuen Fraktionschef bekannt: den Grabser Treuhandunternehmer Christian Lippuner. Und schliesslich präsentierte die CVP den Gaiserwalder Gemeindepräsidenten Boris Tschirky als neuen Fraktionschef.

Boris Tschirky, neuer Fraktionspräsident von CVP und EVP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Drei Wechsel – und dreimal folgt ein Mann auf einen Mann. Gab es keine Bewerberinnen? Wer sich in den st.gallischen Wandelhallen etwas umhört und herumfragt, erhält wie stets und vielerorten dieselben Antworten: «Das ist gar nicht so einfach», «schwierig», «wir würden schon gerne, aber die Frauen müssen auch wollen.» Und mancher, sonst gesprächiger Politiker wird plötzlich schweigsam.

Kommissionspräsidien: Eine Chance für Frauen

Die aktuellen Fraktionsspitzen deuten nicht darauf hin, dass die Frauen in der Septembersession die grossen Wortführerinnen sein werden. Prominente Stimmen sind jeweils auch die Präsidentinnen oder Präsidenten der vorberatenden Kommissionen. Da sieht es für die Frauen etwas besser aus: So haben die Grünen (Margot Benz, Gesetz über Inkassohilfe), die SP (Katrin Schulthess, Bau neues Staatsarchiv) und die CVP-EVP (Luzia Krempl, Frühe Förderung) bei der Besetzung der neuen Präsidien auf eine Frau gesetzt. Die SVP vertraut bei den neuen Covid-Geschäften (Corona-Fallschirm für Grossveranstaltungen sowie Entschädigungen für Behinderteneinrichtungen und Stiftsbibliothek) auf ihren Präsidenten der Finanzkommission, Christof Hartmann.

Die FDP, die kürzlich darauf hinwies, dass sie ab der Septembersession «den höchsten Frauenanteil aller bürgerlichen Fraktionen» aufweise, hat bei zwei aktuellen Personalbesetzungen dennoch anders entschieden: So schlug sie für ein neues Kommissionspräsidium einen Mann vor (Rolf Huber, Forensikstation Psychiatrie Wil) und auch beim Vizepräsidium fürs Kantonsparlament lancierte sie mit dem Sarganserländer Lehrer Jens Jäger einen Mann.

Das Präsidium kann es vorleben

Dennoch könnte das Präsidium wohl als einziges den Wunsch der Frauen erfüllen, einen halben Tag nur Frauen sprechen zu lassen: Parlamentspräsidentin ist nämlich die Gossauer Stadträtin Claudia Martin (SVP). Sie kann das Zepter in der Hand behalten – ohne den Vize zu beteiligen. Klar ist: Sollen die Frauen in der Septembersession mehr als üblich am Mikrofon stehen, müssten sich die Männer ein gehöriges Redeverbot auferlegen – freiwillig, versteht sich.