«Niemand kann derzeit sagen, wann sich die Wirtschaft erholt»: St. Galler Kantonsbudget mit happigem Defizit Die angekündigten «härteren Zeiten» für die St. Galler Kantonsfinanzen sind da: Coronapandemie und Steuerreform belasten das Budget 2021. Die Rechnung 2020 dürfte aber noch viel besser ausfallen als erwartet. Und dank angespartem Eigenkapital verkraftet der Kanton die Verschlechterung vorläufig noch ohne Sparmassnahmen. Die Regierung weist die vom Kantonsrat beschlossene Steuersenkung zurück. Marcel Elsener 23.09.2020, 19.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nachdenklicher Finanzchef: Marc Mächler (FDP) dachte an der jüngsten Session des St. Galler Kantonsrates wohl bereits an die kommenden Finanzplan- und Budgetdebatten. Bild: Benjamin Manser

Nach einigen guten bis sehr guten Jahren müsse sich der Kanton

St. Gallen auf härtere Zeiten gefasst machen, kündigte der damalige Finanzchef und heutige Ständerat Benedikt Würth vor Jahresfrist an. Dass sich die finanzielle Grosswetterlage verdüstert, wusste man schon wegen der Reformen auf Bundesebene: Die erwarteten Mindereinnahmen aufgrund der revidierten Unternehmenssteuern (115 Millionen Fr.) und der tiefere Ertrag aus dem neuen Finanzausgleich (54 Millionen Fr.) tragen im jetzt vorgelegten Budget 2021 einen massgeblichen Teil zum Defizit bei.

Die andere, ebenso gewichtige Belastung des Budgets war nicht vorauszusehen: Die Coronapandemie schlägt sich allein mit erwarteten Steuerausfällen in der Höhe von 86 Millionen Franken nieder. Dabei sind die Folgen der Einbussen schwer einzuschätzen, wie der neue Finanzchef Marc Mächler am Mittwoch vor den Medien sagte:

«Niemand kann derzeit sagen, wann sich die Wirtschaft erholt und wie sich die Lage entwickelt.»

Doch könne der Kanton dank einer soliden Eigenkapitalbasis mit Blick auf den Aufgaben- und Finanzplan geduldig zuwarten: «Wir werden mit jedem Monat schlauer.»

272 Millionen schlechter gegenüber dem Vorjahresbudget

Unabhängig von den zusätzlichen Corona-Effekten belegen die massiven Verwerfungen einen «Trendumbruch», der die folgenden Jahre prägen werde, konstatierte Mächler. Entsprechend «glücklich» sei die Regierung über das seit der Finanzkrise geäufnete Eigenkapital von über gut 1,3 Milliarden Franken. Um die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten, budgetiert der Kanton für 2021 ein Minus von 32 Millionen Franken. Eigentlich beträgt der Aufwandüberschuss 248 Millionen, doch machen Bezüge aus dem Eigenkapital einen Grossteil davon wett – 41 Millionen aus dem besonderen Eigenkapital und erstmals seit 2016 auch 175 Millionen aus dem freien Eigenkapital. Gesamthaft verschlechtert sich das operative Defizit um sage und schreibe 272 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

Vor diesem Hintergrund will die Regierung den Auftrag des Kantonsrates zur Steuerfusssenkung um 5 Prozent nicht umsetzen. Die rechtsbürgerliche Ratsmehrheit von SVP und FDP hatte dies bei der Beratung der Aufgaben- und Finanzplanung im Februar gegen den Widerstand von Mitte-Links gefordert – noch vor dem Lockdown. Man belasse den Steuerfuss auf 115 Prozent und gehe davon aus, dass das Parlament dies akzeptiere, sagte Mächler. Dass angesichts erwarteter hoher Defizite in den kommenden Jahren demnächst eine Steuerfusserhöhung zur Diskussion steht, glaubt der Finanzchef nicht.

«Ausgeschlossen ist in der unsicheren Lage nichts. Aber wenn, dann werden es wohl Tariferhöhungen sein.»

Rechnung 2020 viel besser, Ausblick jedoch trüb

Felix Sager, Leiter Kantonales Steueramt St. Gallen. Bild: Urs Bucher

Während die Corona-Effekte in manchen Kantonen und Städten bereits negative Folgen haben, ist dies bei der St. Galler Kantonsrechnung 2020 erstaunlicherweise nicht der Fall. Im Gegenteil fällt diese um mutmasslich 122 Millionen Franken besser aus als budgetiert (Stand Juli). Die Gründe sind vor allem eine höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank (103 Millionen), höhere Steuereinnahmen (38 Millionen) sowie tiefere Kosten bei der Hospitalisation (allein innerkantonal 33 Millionen weniger). Die um 79 Millionen höhere SNB-Ausschüttung wurde gemäss Kantonsratsbeschluss dem besonderen Eigenkapital zur Finanzierung der Coronavirusmassnahmen zugewiesen. Aktuell sind in der Rechnung 2020 entsprechende Bezüge von 16 Millionen (Ausfallentschädigungen Kultur, Kosten Führungsstab) und im Budget 2021 solche von 10 Millionen (Mehrkosten ÖV, Sozialhilfe) vorgesehen; ebenfalls aus dem besonderen Eigenkapital sollen die coronakrisenbedingten Ertragsausfälle der Spitäler finanziert werden.

Stärkere Coronabremsspuren sind laut Steueramtsleiter Felix Sager im Budget 2021 spürbar: Er rechnet aufgrund der Pandemiekrise mit Mindereinnahmen von 86 Millionen Franken, wovon 45 Millionen weniger aus Einkommens- und Vermögenssteuern. Eine Umfrage unter den 165 grössten

St. Galler Unternehmen lässt Steuerrückgänge von 20 Prozent in der Industriebranche, die fast die Hälfte der Firmensteuereinnahmen im Kanton erwirtschaftet, und gar 25 Prozent bei den Versicherungen und Finanzdienstleistern befürchten.

Trotz der getrübten Finanzaussichten budgetiert die Regierung Nettoinvestitionen von 288 Millionen Franken, also fast so viel wie in diesem Jahr (309 Millionen). Man wolle die Investitionsquote stabil halten, auch aufgrund «einer gewissen antizyklischen Haltung», meinte Mächler.

SP warnt vor Sparmassnahmen, CVP verärgert über steigenden Aufwand und Staatsquote

Als erste Parteien reagierten am Mittwoch die SP und die CVP auf das Budget. Beide begrüssen den Verzicht auf die Steuerfusssenkung als richtige finanzpolitische Konsequenz aus der Coronakrise. Die SP fordert, die Kosten aus der Krise vollumfänglich aus dem Eigenkapital und nicht teilweise aus dem ordentlichen Haushalt zu finanzieren, dies sei eine Frage der Solidarität. Die CVP ist wie schon in den Vorjahren verärgert über die «massiv steigende» Staatsquote. Die Partei schreibt:

«Es macht den Anschein, dass die Regierung finanzpolitisch weiterhin auf den Courant normal setzt.»

Nebst dem weiteren Anstieg der Staatsbeiträge sei auch der höhere Personalaufwand kritisch zu überprüfen. Es dürften keine neuen Stellen geschaffen und die Pauschale für Lohnerhöhungen müsse diskutiert werden, so die CVP.