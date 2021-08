Raven mit Politikern: Stadt St.Gallen lädt zur Jungbürgerparty

Das Interesse an der Jungbürgerinnenparty ist ernüchternd klein. Dabei scheut die Stadt keine Mühe. Seit Jahren organisiert sie für 20'000 Franken ein aufwendiges Fest für die 18-Jährigen. Mit Promis, DJs, Rapperinnen, einem Zauberer und tollem Essen. Am Freitag lädt sie ins Areal Bach in St.Fiden zu einem Silent Rave.

Melissa Müller 31.08.2021, 19.00 Uhr