St.Galler Bratwurst-Debakel – jetzt reden Wirte: «Patta hat leider nur schön geredet» Stefano Patta liess am vergangenen Wochenende Gratis-Bratwürste in der St.Galler Innenstadt verteilen – trotz knapp 700'000 Schulden. Bei den Wirten hat er einen durchzogenen Eindruck hinterlassen: Einige begrüssen die Idee, andere sprechen von einer chaotischen Zusammenarbeit. David Grob 09.09.2020, 05.00 Uhr

Stefano Patta hat vergangenen Samstag Gratis-Bratwürste verteilt – trotz knapp 700'000 Franken Schulden.

Bild: Nik Roth (17. Juli 2020)

700'000 Franken Schulden, vier Firmenpleiten und Gratis-Bratwürste für alle: Stefano Patta, Bratwurstspender, Porschefahrer und – gemäss eigenen Angaben – Unternehmer in den Bereichen Lebensmittel und Bau, hinterlässt eine zwiespältige Bilanz. Am Samstag hat sein Anlass endlich stattgefunden, nachdem er drei Mal verschoben worden war. Aus diversen Gründen. Mal stimmte das Wetter nicht, mal befürchtete Patta ein «organisatorisches Desaster». Jetzt konnte Patta am Samstag seinen Event endlich durchführen. Doch der zwiespältige Eindruck bleibt.

Eine gute Idee

Da sind zum einen verschiedene Wirte, die Gutes über die Geschäfte mit Patta berichten. Die Organisation habe geklappt, die Würste und Brötchen seien rechtzeitig geliefert worden, der Grill sei am Samstagmorgen bereit gestanden. «Einzig das elektronische Abbuchen der Gutscheine hat nicht funktioniert», sagt René Rechsteiner vom «Bierfalken» an der Spisergasse. Rechsteiner hat nicht nur den Standort vor seinem Lokal zur Verfügung gestellt, sondern gleich auch Mitarbeitende hinter den Grill.

«Ich fand Pattas Idee gut. Deshalb wollte ich ihn mit meinem Personal unterstützen.»

Ähnlich klingt es auch bei Stefan Schmidhauser, Geschäftsführer des Restaurants National an der Schmiedgasse. Er hat Patta einzig den Platz vor seinem Lokal zur Verfügung gestellt, jedoch kein Personal. Dieses sei von Patta organisiert worden. Schmidhauser, wie Rechsteiner im Vorstand des Restaurantverbands Gastro Stadt St.Gallen, begrüsst Pattas Idee:

Stefan Schmidhauser, Restaurant National. Bild: Thomas Hary

«Es ist gut, wenn jemand in der Innenstadt etwas bewegen will.»

Auf ihn habe Patta einen sympathischen, zugänglichen Eindruck gemacht. Mit dem Wissen um Pattas Verschuldung im Hinterkopf fragt er sich aber: «Was sind Pattas Beweggründe? Warum hat er diese Aktion gestartet?»

Rechsteiner hat Patta nur wenige Male getroffen. Ein erstes Mal Anfang Juni. Patta sei in seinem Lokal aufgetaucht und habe seine Idee geschildert. Anschliessend kam es zu einigen weiteren Treffen, die aber jeweils nur kurz gedauert haben. Welchen Eindruck hatte Rechsteiner von Patta? Er habe oft gestresst gewirkt, meint der «Bierfalken»-Geschäftsführer.

«Es ist schwierig, jemanden einzuschätzen, den man nur knapp fünf Minuten sieht.»

«Die Zusammenarbeit war chaotisch»

Neutrale bis positive Eindrücke also. Es gibt aber auch Wirte, die sich kritischer äussern. Nicht über die Idee, die Gastronomie zu unterstützen, die rundum auf Wohlwollen stiess. Sondern über die Organisation und Pattas Art zu kommunizieren.

Der Betriebsleiter eines Restaurants, der anonym bleiben will, zeichnet das Bild eines unzuverlässigen Geschäftspartners: «Die Zusammenarbeit war chaotisch.» Patta habe Termine nicht eingehalten, sei zu spät oder gar nicht erschienen, habe schlecht kommuniziert, viel versprochen und nur wenig eingehalten. «Vereinbart war, dass am Samstag um 9 Uhr der Grill geliefert wird. Um 11 Uhr, als die Aktion startete, war er immer noch nicht da.» Auch später kam kein Grill. Und ebenso auch nicht die vereinbarten Grilleure. So haben die Köche die Würste schliesslich selbst in der Küche des Restaurants grilliert. 40 der von Patta gelieferten 240 Würste seien schliesslich verkauft worden.

«Es war kein grosser Mehraufwand, aber es ist doch ärgerlich.»

Dabei war der Betriebsleiter bereits beim ersten Treffen skeptisch, hat versucht, Genaueres über Patta herauszufinden. Auch in Gesprächen sei Patta jeweils unkonkret geblieben, wenn der Betriebsleiter Genaueres über seinen Hintergrund erfahren wollte. «Dafür hat er von seinem Porsche erzählt.» Für ihn bestätigt sich mit Pattas Schulden der zwiespältige Eindruck, den er bereits gewonnen hatte. «Ich denke, die Organisation des Events ist ihm etwas über den Kopf gewachsen.»

Skeptisch war auch Tahir Bajwa, Geschäftsführer des «San Lorenzo» an der Kugelgasse. Er ist aber bereits früher ausgestiegen, nachdem Patta die früheren Termine, an denen der Event hätte stattfinden sollen, mehrfach verschoben hatte – ohne Bajwa zu informieren. Bajwa hatte zusätzliches Personal für den ersten geplanten Termin engagiert.

«Patta hat leider nur schön geredet.»

Eine neue Aktion in Zürich, ein Buch und die Freiheit in Gefahr

Was meint Stefano Patta zu den Vorwürfen? Nicht viel. Er bestätigt, dass Personal und ein Grill ausgefallen sind. «Es sind leider am Morgen nicht alle erschienen, die eigentlich zugesagt haben», sagt Patta. Er hatte verschiedene, ihm bekannte Köche angefragt, die an den Standorten grillieren sollten. Zu den von einigen Wirten erhobenen Vorwürfen will er sich nicht äussern.

Er sagt aber, die Enthüllungen über seine Vergangenheit seien «beste Werbung» für ihn. Er will seine Bratwurstaktion nun nämlich in Zürich wiederholen, wie er gegenüber «FM1Today» sagte. Zudem will er ein autobiografisches Buch schreiben. Eine Verfilmung sei ebenfalls geplant. Titel: «Mein Leben in gefundener Freiheit». Die Freiheit sieht er nämlich in Gefahr. Die Bevölkerung werde bald nicht mehr so frei sein, wie sie es jetzt ist, sagte er gegenüber «FM1Today». Und lässt sich wie folgt zitieren:

«Es geht nicht mehr lange, bis wir vom internationalen System gesteuert werden.»