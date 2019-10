St.Galler Bewerbung für den nationalen Innovationspark: Diese Firmen sind ganz vorne dabei St.Gallen nimmt den dritten Anlauf für einen Standort im nationalen Innovationspark. Direkt an der Planung beteiligt sind zwei Firmen aus der Textil- und Pharmabranche. Adrian Vögele

Textilproduktion bei Schoeller in Sevelen: Die Firma erhofft sich vom Innovationspark Inpulse für die «bevorstehende Textilrevolution». (Bild: PD)

Diesmal muss es gelingen: Diese deutlichen Worte wählte Volkswirtschaftsdirektor Bruno Damann im Mai, und meinte damit die St.Galler Bewerbung für den nationalen Innovationspark. Nach zwei gescheiterten Anläufen sucht St.Gallen ein drittes Mal Anschluss an dieses prestigeträchtige nationale Netzwerk. Der St. Galler Standort, genannt Innovationspark Ost, soll im Umfeld der Empa entstehen und sich auf Gesundheitstechnik, Sensoren und Digitalisierung konzentrieren. Die Vorprüfung der Bewerbung auf nationaler Ebene läuft (siehe Kasten).

Bruno Damann, St.Galler Volkswirtschaftschef (Bild: Regina Kühne)

Nützen soll der Innovationspark in erster Linie den Ostschweizer Firmen. Darum erwartet Damann von ihnen, dass sie das Projekt tatkräftig unterstützen: «Die Wirtschaft muss mitziehen», sagte er vor der Eingabe der Bewerbung. Wer also zieht nun mit? An vorderster Front engagieren sich die Textilfirma Schoeller in Sevelen und das St.Galler Pharmaunternehmen Vifor für den Innovationspark: Sie sind im Steuerungsausschuss vertreten, den Damann leitet – nebst den führenden Köpfen der Empa, der Industrie- und Handelskammer sowie des Amts für Wirtschaft und Arbeit.

Schub für die Trendwende in der Textilindustrie

Schoeller ist in der Entwicklung neuartiger Textilien aktiv und hat beispielsweise Stoff für eine klimatisierte Ski­jacke entwickelt, die auf Knopfdruck Schweiss beseitigt. Gerade dieses Projekt habe gezeigt, dass die Gefahr von Missverständnissen und Ineffizienz steige, wenn die beteiligten Teams an verschiedenen Standorten arbeiten würden – «ein typischer Fall für einen Innovationspark», wie es beim Kanton heisst.

Siegfried Winkelbeiner, CEO Schoeller Textil AG (Bild: PD)

Für Schoeller geht es aber um weit mehr. Die hiesige Textilindustrie könne nach Jahrzehnten des Niedergangs die Trendwende schaffen, wenn sie verstärkt auf medizinische, intelligente und nachhaltige Textilien setze, schrieb CEO Siegfried Winkelbeiner vor einem Jahr in einem Fachbeitrag. Auf Anfrage ergänzt er: «Wir als mittelständisches Unternehmen werden nicht aus eigener Kraft alle notwendigen Innovationen stemmen können.» Wer in der «bevorstehenden Textilrevolution» vorne dabei sein wolle, müsse zusammenspannen und Kooperationen bilden. Der Innovationspark Ost sei hierfür eine grosse Chance. Auch die Empa in St.Gallen macht immer wieder mit textilen Erfindungen von sich reden, so hat sie beispielsweise ein intelligentes Wundpflaster entwickelt.

Auch das St. Galler Pharmaunternehmen Vifor wirkt an der St.Galler Bewerbung mit. (Bild: PD)

Das Pharmaunternehmen Vifor mit Sitz in St.Gallen ist unter anderem für seine Medikamente gegen Eisenmangel bekannt. Im geplanten Innovationspark Ost sei man vor allem am Bereich Sensortechnik interessiert, teilt das Unternehmen mit, das mit Verwaltungsrat Gianni Zampieri im Steuerungsausschuss vertreten ist. Konkret geht es um technische Lösungen beispielsweise zur Bestimmung von Blutwerten oder zur dosierten Abgabe von Wirkstoffen in den Organismus. Vifor hat eine eigene Forschungsabteilung und arbeitet heute bereits intensiv mit der Universität St.Gallen zusammen. Der Innovationspark sei aber nicht nur für die Pharmabranche eine Chance, sondern für die gesamte Ostschweizer Wirtschaft und den regionalen Arbeitsmarkt, so Vifor.

Die nächsten Schritte im Bewerbungsverfahren Der Schweizerische Innovationspark ist ein Grossprojekt des Bundes zur Förderung von Forschung und Entwicklung. An den Standorten des Netzwerks arbeiten Wirtschaft und Forschungsinstitute eng zusammen, um Innovationen voranzutreiben. Der Bund unterstützt den Innovationspark mit einem Rahmenkredit von 350 Millionen Franken. Das Netzwerk startete vor drei Jahren und zählt fünf Mitglieder (siehe Karte), Neuzugänge sind aber möglich. Die St.Galler Bewerbung für das Netzwerk durchläuft folgende Schritte: - Mitte Juli hat der Kanton St. Gallen das Bewerbungsdossier für den Innovationspark Ost zur Vorprüfung eingereicht. Dafür ist die Stiftung Switzerland Innovation, die Dachorganisation des Innovationsnetzwerks, zuständig. Die Antwort ist gemäss Kanton nicht vor Frühjahr 2020 zu erwarten. - Aufgrund der Vorprüfung und der allenfalls verlangten Korrekturen entscheidet der Kanton über die definitive Bewerbung. Ziel ist, das Dossier im kommenden Jahr einzureichen. - Die definitive Bewerbung wird von einer Expertenjury und der Dachorganisation beurteilt. Dann entscheidet der Bundesrat, ob St.Gallen in den Innovationspark aufgenommen wird. Vorher dürfen sich die bisherigen Netzwerkstandorte dazu äussern. (av)

Die Wirtschaft soll den Innovationspark Ost jedoch nicht nur mitplanen, sondern auch finanziell mittragen. Der Kanton listet auf der Webseite des Innovationsparks verschiedene Optionen auf. So können Firmen zum Beispiel Aktionäre des Parks werden oder eine mehrjährige Partnerschaft mit finanziellen Beiträgen eingehen. Zur Trägerschaft seien Gespräche mit «ausgewählten Unternehmen» in Gang, sagt Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Das Projekt stosse auf Anklang, Näheres könne sie aber «aus Gründen der Diskretion» noch nicht sagen. Auch Schoeller und Vifor äussern sich noch nicht zu einer künftigen Beteiligung am Innovationspark.

Die Innerschweiz ist ebenfalls im Rennen

Die Stiftung Switzerland Innovation, welche die St.Galler Bewerbung derzeit prüft, nimmt noch keine Stellung zum Dossier. Immerhin bestätigt die Geschäftsstelle, dass auch andere Regionen im Rennen sind für zusätzliche Standorte im Forschungsnetzwerk. So haben die sechs Zentralschweizer Kantone zusammen mit der regionalen Wirtschaft soeben einen eigenen Innovationspark in Rotkreuz eröffnet. Über 50 Industrieunternehmen sind bereits an Bord. Nachträglich strebt die Innerschweiz nun die Akkreditierung im ­nationalen Innovationsnetzwerk an. ­Inhaltlich konzentriert sich der Park ­jedoch auf den Baubereich und steht damit nicht in direkter Konkurrenz zur St.Galler Bewerbung.