«St.Galler Bäche sind in schlechtem Zustand» – «Innerrhoden müsste den Viehbestand massiv reduzieren»:

Ostschweizer Ständeräte im Streit um Trinkwasser und Landwirtschaft Der Ständerat diskutierte am Montag intensiv über Trinkwasserqualität, Pflanzenschutzmittel und ein Reduktionsziel für Phosphor und Stickstoff. Ein Kompromissvorschlag von Benedikt Würth wurde ganz knapp angenommen. Zu den Gegnern gehörte Daniel Fässler - er sah die Innerrhoder Viehwirtschaft gefährdet. Adrian Vögele aus Bern 15.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Landwirtschaft steht im Zentrum in der Diskussion um die Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen. Das Bundesparlament ringt um eine Alternative zu den Volksbegehren. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Ganze hat sich zu einer mittelgrossen Staatsaffäre hochgeschaukelt: Bundesrat und Parlament bemühen sich um eine Strategie im Hinblick auf die Abstimmung über die Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen, über welche das Volk im nächsten Sommer abstimmt. Das Parlament arbeitet an einer Art Gegenvorschlag zu diesen Volksbegehren. In dieser Vorlage sind Ziele zur Verringerung des Pflanzenschutzmittel-Einsatzes enthalten - was weitgehend unbestritten ist.

Markus Ritter, Bauernpräsident und St.Galler CVP-Nationalrat. Bild. Anthony Anex / KEYSTONE

Dass sich aber die Wirtschaftskommission des Ständerats anschickte, daneben auch ein Reduktionsziel für die Düngemittel Phosphor und Stickstoff festzulegen, brachte Landwirtschaftsvertreter auf die Barrikaden, allen voran Bauernpräsident und Nationalrat Markus Ritter (CVP/SG). Hiervon sei in der Vernehmlassung noch nicht die Rede gewesen. Es handle sich um einen «Überraschungsangriff» von links. Am Montag im Ständerat schoss Roberto Zanetti (SP/SO) zurück – und übte unter anderem massive Kritik an den Indiskretionen aus der Wirtschaftskommission, die in der «Bauernzeitung» detailliert nachzulesen waren. Darin, dass diese Vorgänge für den Ständerat «unwürdig» seien, gaben ihm auch bürgerliche Standesvertreter recht.

Ansonsten gab es in der Diskussion am Montagabend aber grosse Differenzen. Verschiedene Bürgerliche sträubten sich dagegen, das Reduktionsziel für Phosphor- und Stickstoffverluste der Landwirtschaft in die Vorlage aufzunehmen, wie es die Kommission verlangte: 10 Prozent bis 2025, 20 Prozent bis 2030. «Damit schiessen wir über das Ziel hinaus», sagte Hans Wicki (FDP/NW). Er gab dem Bauernverband recht: «In dieser Form kam das in der Vernehmlassung nicht daher.» Die Begrenzung der Nährstoffe sei zu wenig ausgereift. Peter Hegglin (CVP/ZG) stellte fest, der Phosphorwert der Schweizer Seen sei «akzeptabel». Auch bei den Nitraten habe man Verbesserungen erzielt.

Würth: «In kleinen Gewässern haben wir ganz schlechte Werte»

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Weniger entspannt ist die Lage aus Sicht von Benedikt Würth (CVP/SG). «Wir haben ein Problem mit Phosphor und Stickstoff.» Es sei nicht gelungen, diese Stoffe zu reduzieren, das sei bereits in der Vernehmlassung sichtbar gewesen. Würth nannte den Kanton St.Gallen als Beispiel. «Bei den grossen Flüssen und Seen ist das Problem gelöst, doch in kleinen Gewässern haben wir ganz schlechte Werte. Die ökologischen Defizite sind teilweise schwerwiegend.» Viele Flüsse würden die geltenden Vorgaben der Gewässerschutzverordnung nicht erfüllen. Er sei ja nicht «explizit ein Grüner», sagte Würth, aber hier müsse etwas geschehen – «das hat mit Landwirtschafts-Bashing überhaupt nichts zu tun». Es gehe darum, Ökologie und Ökonomie gleichermassen zu berücksichtigen.

Der Kompromiss: Keine konkrete Zahl im Gesetz

Würth brachte einen Kompromissvorschlag vor: Das Gesetz soll vorschreiben, dass die Landwirtschaft die Stickstoff- und Phosphorverluste bis 2030 «angemessen» reduziert – ohne Prozentvorgabe. Die konkreten Ziele solle der Bundesrat festlegen, nach näheren Abklärungen und nach Rücksprache mit den Kantonen und Interessenvertretern. Damit hatte Würth allerdings einen grossen Teil des Rates gegen sich.

Fässler fürchtet um die Innerrhoder Landwirtschaft

Daniel Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat. Bild: Hanspeter Schiess

Zu den Gegnern, die die Nährstoffreduktion ganz aus der Vorlage streichen wollten, gehörte auch Daniel Fässler (CVP/AI). «Wir haben hier nachbarschaftliche Meinungsdifferenzen», stellte er mit Blick auf Würth fest. Innerrhoden sei der Landwirtschaftskanton schlechthin, die intensive Nutztierhaltung habe hier Tradition. «Jeder achte Beschäftigte ist bei uns in der Landwirtschaft tätig. Schweizweit sind es 2,6 Prozent.» Und: Die Trinkwasserwerte seien hervorragend. «Wenn sich der Vorschlag der Kommission durchsetzt, dann würde das Innerrhoden wohl am härtesten treffen. Wir haben den höchsten Tierbestand. Das Reduktionsziel bei den Nährstoffen hätte zur Folge, dass die Viehbestände massiv reduziert werden müssten.»

Auch die anderen Ostschweizer Ständeräte waren dagegen – mit Ausnahme von Paul Rechsteiner (SP/SG). Am Ende wurde Würths Kompromissvorschlag aber ganz knapp angenommen, mit 22 zu 21 Stimmen, nach Stichentscheid des Ratspräsidenten Hans Stöckli (SP/BE). Als nächstes wird sich der Nationalrat mit der Vorlage befassen.