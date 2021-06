Zwischennutzung Skatepark, Blumenwiese, Kinderzirkus: Die Wittenbacherinnen haben viele Ideen für den verlassenen Pausenplatz auf dem Dorfhügel – aber die Gemeinde will nichts zahlen Der Wittenbacher Gemeinderat lädt die Bevölkerung dazu ein, auf dem brachliegenden Pausenplatz auf dem Dorfhügel kreative Projekte zu verwirklichen. 20 Frauen und Männer sprudeln vor Ideen. Sie träumen von einer Bocciabahn, einer Skateranlage, einem Kinderzirkus, Blumenwiesen, Friedensbäumen, Biotopen und Feuerstellen. Allerdings will die Gemeinde keinen Rappen daran zahlen. Melissa Müller 17.06.2021, 12.40 Uhr

Die alten Schulhäuser in Wittenbach werden zwischengenutzt, bis klar ist, was auf dem Dorfhügel passieren soll. Auch der Pausenplatz bleibt öffentlich zugänglich. Hier sind die Ideen der Bevölkerung gefragt. Bild: Melissa Müller

Auf dem Pausenplatz vor den zwei ehemaligen Wittenbacher Schulhäusern spriesst Unkraut. Über 20 Frauen und Männer zwischen 20 und 70 Jahren stehen im Kreis. Sie sprudeln vor Ideen, wie man das brachliegende Gebiet auf dem Dorfhügel nutzen könnte. Zum Gebiet gehören ein kleiner Spielplatz, ein Fussballplatz, Wiesen und ein grosser asphaltierter Schulplatz.

«Wir wollen allen eine Chance geben, die eine Idee haben», sagte Gemeinderat Benjamin Gautschi bei der Begehung des Geländes am Dienstagabend. Allerdings stehen die Wiese beim baufälligen Pavillon, der abgerissen werden soll, und auch die Wiese unterhalb des Basketballplatzes nicht zur Verfügung. Was die Gemeinde mit diesem Land vorhat, dürfe er nicht verraten.

Spielregeln für die Zwischennutzung der Schulanlage Dorf Die alten Schulhäuser in Wittenbach werden zwischengenutzt, bis klar ist, was auf dem Dorfhügel passieren soll. Nebst den Schulhäusern gibt es auch noch einen Pavillon, der abgerissen werden soll. Bild: Ralph Ribi Die beiden alten Schulhäuser werden bereits von der Bevölkerung zwischengenutzt – für Ateliers, Bandräume, eine Spielgruppe, einen Kompostkurs und ein chinesisches Zentrum. Nun stehen für die Bevölkerung auch Teile des Pausenplatzes offen, um Projekte zu verwirklichen. Die Nutzung ist auf viereinhalb Jahre beschränkt. Bis dahin will die Gemeinde entscheiden, was sie mit dem Gelände macht – und ob etwa die 200-jährigen Schulhäuser abgerissen werden. Die Spielregeln: - Keine weiteren Mehrkosten für die Gemeinde. - Terrain muss öffentlich zugänglich bleiben, keine kommerzielle Nutzung erlaubt.

- Toiletten im Schulhaus können mitbenutzt werden.

- Die Gemeinde übernimmt keine Verantwortung für Vandalenakte.

- Anlässe müssen von der Gemeinde bewilligt werden. - Der Fussball- und der Basketballplatz sollen weiterhin als solche genutzt werden können. Sie stehen aber etwa für Feste zur Verfügung.

An Ideen fehlt es nicht: Sarah Tanner und Michel Züger wünschen sich einen Skatepark, auf dem man sich mit dem Skateboard, mit Scootern, Rollschuhen oder Bikes austoben kann.

«Dass es in einer so grossen Gemeinde wie Wittenbach keinen Skatepark gibt, ist sehr schade.»

Michel Züger und Sarah Tanner setzen sich für einen Skatepark ein. Bild: Melissa Müller

Es werde ja bereits darüber diskutiert, ob man einen Pumptrack bauen soll. «Man könnte eine Anlage mieten und auf diesem Areal ausprobieren», schlägt Michel Züger vor. Und will von Gautschi wissen, ob sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen könnte. «Macht euch keine grossen Hoffnungen», sagt der Gemeinderat und zitiert Spielregel Nummer eins: Für die Gemeinde sollen bei der Zwischennutzung keine Kosten entstehen.

Der 29-jährige Christian Dimitrovski findet, dass es in Wittenbach einen Treffpunkt für Jugendliche geben sollte. «Zum Beispiel einen kleinen Park, in dem die Teenager nicht gleich von einem Hauswart davongejagt werden.»

Christian Dimitrovski wünscht sich einen Treffpunkt für Wittenbacher Jugendliche. Bild: Melissa Müller

Der junge Mann verlässt die Versammlung aber vorzeitig, nachdem er realisiert hat, dass nur wenige Grünflächen tatsächlich genutzt werden könnten. «Das sind ja nur ein paar unattraktive Hanglagen.» Damit könne man nichts anstellen.

Das sieht die Wittenbacherin Sibylle Zünd anders:

«Ich würde einfach überall, wo es geht, wilden Fenchel anpflanzen.»

Sibylle Zünd züchtet Schwalbenschwanzraupen. Bild: Melissa Müller

Von dieser Pflanze ernährt sich die Schwalbenschwanzraupe. So könnte sich der Dorfhügel in ein Fenchelparadies für seltene Schmetterlinge verwandeln. Ähnliche Visionen hat Landwirt und Kirchgemeindepräsident Walter Keller: «Ich würde eine Magerwiese mit vielen Blumen ansäen.» Gute Böden, auf denen seltene Pflanzen gedeihen, seien in Wittenbach ein knappes Gut. «Das sonnige Areal auf dem Dorfhügel wäre ideal dafür.»

Vorbild Areal Bach in St.Gallen

Ein Mann träumt von einem Kinderzirkus, eine junge Mutter würde ein paar Gemeinschaftsgärten anlegen. Mehrere Frauen wünschen sich in Wittenbach so etwas wie das Areal Bach in St.Fiden, wo auf einer Brache Bäume gepflanzt und Feste gefeiert werden.

Eine ältere Dame würde auf dem Dorfhügel am liebsten einen Abenteuerspielplatz errichten. Mit Bäumen, Beerenbüschen zum Naschen und Biotop. Es wäre schön, meint sie, wenn die Wittenbacher ein paar Friedensbäume pflanzen könnten. Und überhaupt:

«Warum kann man hier nicht einfach einen essbaren Wildpflanzenpark errichten, der bleibt?»

Wieder dämpft Gautschi die Erwartungen: Es handle sich lediglich um eine Zwischennutzung, die auf viereinhalb Jahre beschränkt sei. Das Areal auf dem Dorfhügel sei Teil des Entwicklungskonzepts der Gemeinde, an dem noch gefeilt werde. «Wir wissen noch nicht, was wir mit dem Areal machen.»

Manche ahnen, was damit passieren könnte: Es könnte einer Überbauung weichen. Trotz hohem Leerstand werde in Wittenbach fast jede freie Wiese zugebaut. «Dieses wunderschöne Areal wäre ideal, um einen Treffpunkt mit einer Feuerstelle zu schaffen», sagen Sabine Zerbau und Dominic Zieglgänsberger, die ein Dorfzentrum vermissen.

Sabine Zerbau und Dominic Zieglgänsberger hoffen, dass das grüne Areal und die alten Schulhäuser erhalten bleiben. Bild: Melissa Müller

Manche Wittenbacher können ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen. Die kreative Stimmung schlägt in Frust um. «Aha, ihr wollt also sparen und wir Bürger sollen alles selber machen?», ruft eine Frau aus.



«Seid doch froh, dass wir kommen und uns Gedanken machen!»

Bis am 27. Juni kann die Bevölkerung Projektideen eingeben. Am 7. Juli werden diese im Gemeinderat besprochen. Im Idealfall können ein paar Ideen laut Benjamin Gautschi bereits in den Sommerferien umgesetzt werden.