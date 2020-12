Ersatz für den Weihnachtsmarkt: Ein spiritueller Pop-up-Laden in der Schmiedgasse verkauft Kleider mit asiatischem Flair und Mineralien

Im Pop-up-Store Schwärmerei gibt es frische Blumen

Seit Jahren gehe sie auf den Flohmarkt. «Ich habe eine Leidenschaft für das Jagen und Sammeln - speziell von Vasen», sagt die Floristin Claudia Weder. Seit Mitte November können die Einzelstücke nun im Pop-up-Store Schwärmerei, im Parterre 33 an der Rorschacher Strasse 33, gekauft werden. Das Parterre 33 ist eine Plattform für Kunst und Kunsthandwerk, Kultur, Kulinarik und Kreationen aller Art. Die mit Kerzen, Schmuck und Gold und mit Blüten, Zweigen und frischen Blumen dekorierten Gefässe sind jeweils am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr zu erwerben. Ursprünglich bis zum 19. Dezember geplant, geht der Laden laut Weder in die Verlängerung.