Zwischennutzung «Das Areal Bach lebt von den Menschen, die sich hier treffen»: Nach zwei Jahren Vorbereitung kehrt Leben in die Brache im St.Galler Osten ein Die Brache zwischen dem Bahnhof St.Fiden und der Migros Bach wird endlich grün und belebt. Das Areal Bach wartet mit einer Vielzahl an Aktivitäten und Projekten auf. Mit dabei sind ein Gastrobetrieb, ein Garten und eine Kinderbaustelle. Am ersten Eröffnungstag fanden sich Personen verschiedenen Alters und Kulturen ein – trotz garstigem Wetter. Dinah Hauser 13.05.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 40 Personen versammelten sich trotz garstigem Wetter zur Eröffnung des Areal Bach. Während Erwachsene die Gunten umschifften, planschten die Kinder darin.

Bild: Michel Canonica

Es ist ein wenig wie an einem Open Air: Gute Stimmung, der Duft von Grilliertem in der Luft und nasser Boden. Ist am Donnerstagmorgen noch der blaue Himmel zu sehen, grüsst ab Mittag der Regen und teils gar Hagel. Die Kinder erfreuen sich jedenfalls an den Gunten. Daneben hat ein junger Mann seine Gitarre ausgepackt und spielt einige Lieder zwischen den Regengüssen.

«Der Platz ist öffentlich zugänglich. Er lebt von den Menschen, die sich hier aufhalten und mitwirken», sagt Melanie Diem. Sie ist Präsidentin des Vereins, der seit zwei Jahren die Zwischennutzung des vormals brachliegenden Areals zwischen dem Bahnhof St.Fiden und der Migros Bach plant. Der Hintergrundgedanke: ein Freiraum fürs Quartier, eine naturnahe Begegnungszone mit einem Treffpunkt für Jung und Alt jeglicher Kulturen.

Führungen statt grosses Fest

Vereinspräsidentin Melanie Diem führt über das grosse Areal und erzählt, wie die verschiedenen Teilprojekte zu Stande kamen. Bild: Michel Canonica

Pandemiebedingt fällt ein grosses Fest vorerst flach. Stattdessen sind von Auffahrt bis übers Wochenende Führungen in kleinen Gruppen geplant. Rund 40 Leute lassen sich vom durchzogenen Wetter nicht abschrecken, besuchen die Führungen, verpflegen sich beim Restaurationsbetrieb Gustav Gleis, geniessen das Miteinander.

«Gustav Gleis» sticht mit bunten Lichtern und Fähnchen schon von weitem ins Auge. Diem bezeichnet die Terrasse mit den beiden Baracken als Leuchtturm. In nur zwei Monaten hat das Team alles organisiert, von Planung und Bauten bis hin zum Menuplan und zum Personal.

Kaffeezeremonie im Kulturgarten

Es wird jedoch schnell klar: Auf dem 10'000 Quadratmeter grossen Areal sind viele Teilprojekte entstanden. Hinter dem Restaurationsbetrieb befindet sich der Kulturgarten auf rund 240 Quadratmeter. Ein grosses Gemeinschaftsbeet und darum herum viele Paloxen. 24 Familien des Quartiers bewirtschaften diese, pflanzen Gemüse, Kräuter und Blumen an. Zwischen den Kisten ist Platz zum Hindurchgehen – dieser soll laut Diem auch genutzt werden. «Personen jeden Alters mit und ohne Migrationshintergrund sollen hier werkeln, sich begegnen – Personen, die sich sonst kaum austauschen», sagt Diem. Daher auch der Name Kulturgarten. Ein Projekt des Vereins Quartiergarten Bach und Heks Gärten Ostschweiz. Im Vorfeld der Eröffnung hätten sich viele Freiwillige bei Pflanz- und Gartentagen engagiert.

Für die eritreische Kaffeezeremonie werden die grünen Kaffeebohnen auf einem kleinen Kohleofen geröstet. Bild: Michel Canonica

In der Mitte haben es sich zwei Frauen gemütlich gemacht. Zwei Kinder schauen gespannt auf den kleinen Kohleofen. Eine Eritreerin röstet darauf grüne Kaffeebohnen – die Vorbereitung für eine Kaffeezeremonie. Doch kaum sind die Bohnen geröstet, wird der Regen stärker. Die Zeremonie wird auf Samstag, 14 Uhr, verschoben.

Daneben befestigen zwei Männer schwarze Tafeln an einem Absperrgitter. Diem erklärt:

«Das ist eine legale Kunstplattform, angeregt durch die offene Jugendarbeit.»

Hier sollen Strassenkünstler und Sprayer die Gelegenheit haben, die Wand zu gestalten. Die grossen Tafeln sind vorerst nur provisorisch. Künftig soll hier eine Mauer stehen. Derzeit ist eine Spendensammlung im Gang.

Platz für Veranstaltungen

Auf der anderen Seite, direkt vor der Eingangspforte mit dem Schriftzug «Gustav Gleis», ist ein grosser Kiesplatz gesäumt von Bäumen und Sträuchern. Die Holztafel in der Mitte verrät den Zweck: ein Platz für Veranstaltungen. Diem sagt:

«Wir werden fast überrannt mit Mietanfragen.»

Flohmarkt, Konzert, Freiluftkino, Zirkus. Der Platz sei für fast alles ausgelegt. Starkstrom kann aus der Baracke bezogen werden. WC-Hüsli aus Holz sind ebenfalls vorhanden. Auch hier schimmert die Nachhaltigkeit durch, denn es sind Komposttoiletten von Kompotoi.

Eine Tafel weist auf den Veranstaltungsplatz hin. Ein junger Mann hat dahinter seine Gitarre ausgepackt und spielt zwischen den Regengüssen einige Lieder. Bild: Michel Canonica

Derzeit sind am Rande des Platzes eine Feuerstelle angebracht sowie ein Barfussweg der Waldkinder St.Gallen. Gerade zieht eine Familie ihre Schuhe aus und Jung wie Alt ertasten mit den Füssen die verschiedenen Untergründe aus Steinen, Holz und anderen Materialien. Auch ein Posten des St.Galler Spielwegs befindet sich hier.

«So sieht es hier erst mal für die Eröffnungstage aus», sagt Diem. Der Barfussweg könne durchaus länger stehen bleiben oder später an einen anderen Ort verschoben werden. Auch die Feuerstelle ist mit einem Steinkreis angedeutet. Als Sitzgelegenheiten dienen vorerst Holzrugel. Wie über das ganze Areal gilt auch hier das Prinzip der Partizipation. Diem sagt:

«Wer eine Idee hat, kann auf uns zukommen.»

So ist etwa auch noch ein 270 m2 grosses Teilstück noch für ein Projekt zu vergeben.

Grüne Oase neben den Gleisen

Anschliessend an den Migrosparkplatz entsteht ein Bio- und Naturgarten. «Dafür hat die Migros ihre Parkplätze etwas von der Strasse weggerückt», sagt Diem. Ein Schild weist darauf hin, dass hier ab Juli vor allem Kinder den Garten pflegen sollen. Es ist einer der Standorte des Projekts Gartenkind der Organisation Bioterra. Die Markus Alleman Naturgärten GmbH ist derzeit mit den Vorbereitungen beschäftigt. Jeden Mittwochnachmittag von Sommer bis Herbst sollen hier im «Garten am Bach» Kinder lernen, wie man einen Garten pflegt, Gartentiere beobachten und Kreisläufe der Natur kennen lernen.

Auch eine «Oase der Biodiversität» ist im Aufbau. Sie befindet sich unter der Passerelle. Noch ist nur ein hergerichteter Erdhügel zu sehen, darauf zwei Bänkli. Die Wildpflanzen sind bereits gesät. Bis sie schliesslich blühen, dauert es noch eine Weile. «Die Wiese soll dann fast hüfthoch wachsen», sagt Diem.

Alles anzeigen

Auf dem gesamten Areal wurden bereits im November 150 Bäume und Sträucher durch Mitarbeiter von Stadtgrün St.Gallen und des Vereins Förderraum gepflanzt. Dabei handelt es sich um einheimische Arten, die sehr robust sind wie Weide, Birke und Pappeln. Auch Steinhaufen als Rückzugsort für Insekten und andere Tiere wurden errichtet.

Kinderbaustelle ennet der Strasse

Auf dem Areal wurde es durch die vielen Projekte so eng, dass die Kinderbaustelle auf einem Grundstück ennet der Strasse zu liegen kommt. Erhöhte Plattformen sind bereits durch Erwachsene aufgerichtet. Hier sollen die grösseren Bauten entstehen. Daneben gibt es eine Art Sandkasten, wo mit Erde und Wasser experimentiert werden kann. Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse dürfen sich hier jeden Samstagnachmittag im Umgang mit Werkzeugen üben.

Ein Blick auf die Kinderbaustelle mit den Grundbauten. Sie ist jeweils am Samstag geöffnet.

Bild: Michel Canonica

Der Quartiertreffpunkt bietet wahrlich ein Assortiment für alle an. «Es ist überwältigend, wie viele Personen helfen wollen», sagt Diem. Sie sei zwar Projektleiterin und Vereinspräsidentin, «aber ohne Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen». Ganz nach dem Motto des Areals: Es soll durch die Menschen geprägt werden, die sich hier treffen und aufhalten.

Die Stadtnatur auf Zeit bleibt mindestens fünf Jahre bestehen. Der Vertrag mit der Stadt könne aber verlängert werden, sagt Diem, bis die Arbeiten für die Überbauung beginnen. Das sei kein Problem für die Bäume. «Sie stammen aus einer Baumschule, die schon mehrmals verpflanzt wurden», sagt Diem. Die Wurzeln hätten sich so entwickelt, dass die Bäume auch in acht Jahren eine Umpflanzung gut überstehen würden. «Wenn das Areal Bach geräumt wird, dann werden sie ein Plätzchen an einem anderen Ort in der Stadt finden.»

Hinweis: Am Freitag und Samstag finden weitere Führungen statt jeweils um 10, 14 und 17 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter www.areal-bach.ch.