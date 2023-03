80 Flüchtlinge in der Marienburg - Anwohner bleiben skeptisch

Zwischennutzung 80 Flüchtlinge in der Marienburg Thal: Anwohner sehen es nicht so locker wie die Behörden Ende März ziehen Flüchtlinge aus der Ukraine in die Marienburg ein. An der Veranstaltung von Montagabend im «Ochsen» in Thal lassen sich 40 Leute darüber näher informieren. Einige Votanten erinnern an Lärmbelästigung und Streitereien in der Zeit von 2016 bis 2021, als minderjährige Flüchtlinge dort betreut wurden. Sie fordern, dass die Verantwortlichen diesmal schneller eingreifen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 13.03.2023, 21.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thals Gemeindepräsident Simon Diezi (links), TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef und Rolf Huber, Präsident des Verbandes der St.Galler Gemeindepräsidien, informierten am Montagabend über die Zwischennutzung der Marienburg für Flüchtlinge. Bild: Rudolf Hirtl

Im Kanton St.Gallen werden Flüchtlinge proportional zur Anzahl Einwohner auf die 75 Gemeinden verteilt. Die Gemeinde Thal ist aktuell bei der Aufnahme von Flüchtlingen im kantonalen Vergleich leicht im Rückstand. Für weitere Flüchtlinge in der Gemeinde Wohnraum zu finden, hat sich laut Gemeindepräsident Simon Diezi in den vergangenen Monaten als anspruchsvoll erwiesen. Dies auch, weil die Leerwohnungsziffer aktuell nur 0,6 Prozent betrage.

Für die Erstunterbringung von Flüchtlingen im Kanton St.Gallen ist der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) zuständig. Von Ende 2016 bis Ende 2021 hatte der TISG in der Marienburg ein Internat für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge betrieben. Angesichts der grössten Flüchtlingskrise seit dem 2. Weltkrieg hat sich der Trägerverein um eine erneute, temporäre Unterbringung von Flüchtlingen in der Marienburg bemüht. Der Vermieter stellt dem TISG das ehemalige Wohnhaus der Styler Missionare während drei Jahren zur Verfügung.

Vorerst nur Flüchtlinge aus der Ukraine

Mit der Unterbringung von Flüchtlingen im Standort Marienburg wird die Aufnahmeverpflichtung der Gemeinde erfüllt. Gemäss der geltenden Asylverordnung werden der Gemeinde 40 Prozent der zur Verfügung gestellten Plätze angerechnet. Thal muss somit 32 Personen weniger aufnehmen. «Wir sind dankbar, dass die TISG auf uns zugekommen ist. In der Gemeinde ist es schwierig, Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zu finden, daher ist die temporäre Wiedereröffnung der Marienburg für uns eine gute Lösung», sagt Thals Gemeindepräsident Simon Diezi.

Die Marienburg in Thal/Rheineck, wo Ende März 80 ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden. Bild: Peer Füglistaller (Januar 2017)

Am Informationsabend von Montagabend erhält die Bevölkerung konkrete Auskünfte zu den zu erwartenden 80 Flüchtlingen. In der Marienburg werden Personen untergebracht, die in der Schweiz bleiben dürfen. Für sie ist die Weiterverteilung auf die Gemeinden verbunden mit Integrationsmassnahmen das nächste Ziel. Der TISG soll Garant für einen ordnungsgemässen Betrieb sein.

«Ich erachte es als fair und wichtig, die Bevölkerung transparent zu informieren und vor allem auch die Möglichkeit zu schaffen, Fragen zu stellen», sagt TISG-Geschäftsführerin Claudia Nef. Aufgrund der früheren Erfahrung mit dem Zentrum für minderjährige Asylsuchende hofften die Verantwortlichen auf Wohlwollen seitens der Bevölkerung. Vorerst würden vor allem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Marienburg untergebracht. Die Zusammensetzung könne sich aber ändern. Je nach internationaler Entwicklung könnten bei Bedarf auch Männer und Frauen, beispielsweise aus Afghanistan oder, wegen des Erdbebens, aus der Türkei und Syrien einquartiert werden.

Dauerbeschallung durch laute Musik und Feuerwehrfehlalarme

Gekocht wird im Gegensatz zur vorhergehenden Unterbringung nicht mehr in der Marienburg - die Küche wurde mittlerweile ausgeräumt. Die Mahlzeiten werden per Cateringservice von der Landegg in Eggersriet geliefert, dort sind unbegleitete minderjährige Jugendliche untergebracht. Personell betreut werden die Flüchtlinge in der Marienburg laut Claudia Nef in drei Schichten. «Mindestens eine Betreuungsperson ist je nach Belegung immer anwesend, in der Regel sind es zwei.»

Bei der abschliessenden Fragerunde will ein Mann wissen, weshalb Thal nicht alle 80 aufgenommenen Flüchtlinge angerechnet werden. «Der Gemeinde entstehen in diesem Fall keine Kosten, da der Bund dafür aufkommt. Aus diesem Grund ist laut der Asylverordnung kein 1:1-Ausgleich möglich», sagt dazu Claudia Nef.

«Ich sehe das Ganze nicht so locker wie die Behörden», betont ein direkt neben der Marienburg lebender Anwohner. Als dort das letzte Mal Flüchtlinge wohnten, seien Lärmbeschallungen durch laute Musik oder Streitereien an der Tagesordnung gewesen. Eine Nachbarin fordert von den Verantwortlichen ein Rauchverbot in der Nähe der Feuermelder durchzusetzen, da in der Vergangenheit Feuerwehr und Polizei bis zu zweimal täglich aufgrund von Fehlalarmen mit Blaulicht aufgefahren seien.

Teenager sind eine besonders grosse Herausforderung

Während die beiden Betroffenen von «deftigen Problemen» sprechen, zeigen sich Rolf Huber, Präsident des Verbandes der St.Galler Gemeindepräsidien, und Claudia Nef überzeugt, dass es diesmal nicht so laufen wird. Die Zusammensetzung der Flüchtlinge sei nun anders. Es kämen zu 70 Prozent Mütter mit Kindern und Grosseltern.

«Teenager, wie sie früher hier untergebracht waren, sind eine grosse Herausforderung. Sie achten weniger auf den Lärmpegel als die Flüchtlinge, die nun in der Marienburg wohnen werden», so Huber. «Wir werden sicher verstärkt auf diese Problematiken achten, denn wenn die Feuerwehr vergeblich ausrückt, kostet das ja ausserdem jedes Mal 1800 Franken», verspricht Nef.

Wenn nötig, erhalten die teilweise traumatisierten oder gesundheitlich beeinträchtigten Flüchtlinge ärztliche oder psychologische Hilfe von Spezialisten ausserhalb der Marienburg, in der Regel in der Stadt St.Gallen, im Zentrum selbst werden diese Dienste nicht mehr angeboten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen