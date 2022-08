Rund 105000 Besucherinnen und Besucher feierten am St.Galler Fest

Festtage Zwischen Regen und Sonne genossen nach zwei Jahren Pause rund 105'000 Besucher das St.Galler Fest Trotz des starken Regens am Freitag und vereinzelten Schauern am Folgetag zieht das OK eine positive Bilanz. Die Gäste genossen ein vielfältiges Angebot. Das spiegelte sich in der spürbar guten Stimmung wieder. Die Menschen freuten sich draussen zu sein. Trotz des Wetters. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 21.08.2022, 00.22 Uhr

Nach 2 Jahren Pause findet das St.Galler Fest endlich wieder statt. Bild: Donato Caspari

Es ist bewölkt am Samstagnachmittag, vereinzelt zeigen sich blaue Flecken des Himmels. Ein leises Lüftchen weht durch die Innenstadt. Es herrschen angenehme 20 Grad. Doch wenn man von der Bergtreppe her zum Grabenhalle geht, ist noch nicht viel vom Fest zu sehen. Sobald man am Zebrastreifen steht, sieht man auf der gegenüberliegenden Seite das erste weisse Festzelt. In der anliegenden Metzgergasse verändert sich das Bild etwas. Vor den Restaurants in der Gasse stehen die Tische und Schirme schon bereit. Vereinzelt geniessen Gäste ihren Kaffee. Ein Vater steht am Gassenrand mit seinen Kindern und dem dazugehörigen Wagen. Am Marktplatz angekommen, ist eines klar: das St.Galler Fest ist in vollem Gange. Blickt man von der Strasse an der Statue von Vadian vorbei in Richtung Kloster, ist die Strasse selbst fast nicht mehr zu sehen.

Am Nachmittag sind viele Eltern mit ihren Kindern in der Innenstadt unterwegs. Bild: Donato Caspari

Zu Vadians Füssen befindet sich eine Bühne. Hier findet am Nachmittag eine Kampfkunst-Vorführung statt. Es hat sich zur Performance eine grosse Menschenmenge zusammengeschart und schaut gebannt auf die beiden Performer. Musikalisch untermalt mit Streichmusik, deren Bass durch die Ansammlung wabert und die Schläge und Bewegungen der Kampfkünstler auf der Bühne untermalen. Im Publikum sind Bruno Bischof, OK-Vizepräsident des St.Galler Festes, und die Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs, die im Beirat des OK sitzt. Beide seien soweit zufrieden mit dem Fest. Bischof sagt: «Das Wetter ist matchentscheidend, ob die Leute kommen oder nicht. Am Freitag nach 22 Uhr, als der Regen nachgelassen hatte, war bei der Statue kein Durchkommen mehr.» Das Wetter bestimmt laut Bischof, wie sich die Leute entscheiden. «Wenn es am Freitag schlechtes Wetter hat, geht man am Samstag ans Fest und umgekehrt.» Für Winter-Dubs sei das Fest sehr wichtig:

Auch Karin Winter-Dubs war am St.Galler Fest. Sie ist im Beirat des Fest-OK. Bild: Ralph Ribi

«Es hat für jeden etwas. So ein Fest gehört einfach zu einer Stadt.»

Diverse Angebote, diverse Besucher

Geht man an diesem Samstagnachmittag die Marktgasse weiter hoch, so erhöht sich Schritt um Schritt die Menschenmenge bis zur Kreuzung mit der Multergasse. Hier bilden sich vereinzelt Menschentrauben. Doch je weiter man sich vom Marktplatz entfernt, desto weniger Menschen sind auf den Strasse und Gassen unterwegs. Auf dem Gallusplatz angelangt, hört man schon die ersten Klänge von Green Days American Idiot, gecovert von einer lokalen Band. Vor der Bühne hat sich ein grosser Halbkreis aus Eltern und sonstigen Zuschauern gebildet. Die Kinder tanzen ausgelassen vor der Bühne. Daneben befinden sich diverse Angebote für Kinder.

Konzert Adenit findet auf der Sommerbühne neben dem Kloster statt. Bild: Donato Caspari

Dreht man ab und läuft zurück zur Multergasse so wird man unweigerlich die tiefe und laute Stimme vom Magenbrotstand hören. Laut wird hier nicht nur das braune Lebkuchengebäck verkauft, sondern auch Zuckerwatte. Doch das interessiert die Kinder, die gerade vorbeilaufen nicht. Sie haben nur Augen für die Spielsachen, die am rechten Ende des Standes aufgebaut sind.

Divers ist nicht nur das Angebot an den Ständen, sondern auch die Besucherinnen und Besucher. Frisch verliebte und zusammen altgewordene Pärchen halten Händchen und geniessen die Atmosphäre. Junge Eltern schieben ihre Kleinkinder im Wagen durch die Stadt und erklären den staunenden Kindern, wie die Welt funktioniert.

Einen jungen Mann und eine junge Frau angesprochen, erfährt man schnell, dass nicht alle für eine Party hergekommen sind. «Wir müssen arbeiten.» Wenn sie jetzt aber ans St.Galler Fest könnten, warum würden sie gehen? «Na wegen den Kollegen. Das ist das Beste am St.Galler Fest».

«Wir hatten einen verhaltenen Start»

Am späteren Nachmittag nieselte es vereinzelt. Der Betreiber eines Schiessstandes am Marktplatz schaut gerade auf sein Handy. «Es läuft bisher ganz gut. Natürlich war der Regen von gestern nicht so toll. Aber als es aufgehört hat, kamen auch die Leute wieder.», sagt er auf die Kundenfrequenz angesprochen.

Mit der Zeit änderte sich die Durchmischung des Publikums weg von Familien hin zu jungen Erwachsenen. Bild: Donato Caspari

Sobald der Abend naht, ändert sich das Publikum. Aus den Familien und Pensionierte werden junge Erwachsene. Immer wieder trifft man auf Menschen in Verkleidung, wie zum Beispiel eine Gruppe junger Männer mit Pikachu-Mützen auf dem Kopf. An der Kreuzung Multergasse und Marktgasse trifft eine Kakofonie aus Lärm, Gesprächen und lauter Musik aufeinander. Mit fröhlichen Gesichtern und mit viel Energie unterhalten sich die Menschen.

Um 23 Uhr findet im Waaghaus eine Pressekonferenz zum Fest statt. Anwesend sind der Vizepräsident des OK, Bruno Bischof, der Lärmschutzbeauftragte Andreas Küng und die Stadtpolizei St.Gallen vertritt Claudio Wagner.

Bruno Bischof sagt: «Wir hatten zwar einen verhaltenen Start wegen des Regens». Doch dies habe den Besucherzahlen am Freitag nur einen leichten Dämpfer versetzt. So hatte das St.Galler Fest am Freitag rund 30'000 Besucherinnen und Besucher. Samstagnachmittag waren die Zahlen bei rund 20'000 Besuchenden. Und am Samstagabend? «Heute Abend hat es rund 55'000 Besucherinnen und Besucher», sagt Bischof. Doch er macht darauf aufmerksam, dass dies noch nicht die finalen Zahlen sind.

Stadtpolizist Claudio Wagner, der an diesem Abend den Einsatz der Polizei leitet, ist ebenfalls erfreut über das Ergebnis des Festes. «Bis jetzt hatten wir nur niederschwellige Interventionen», sagt er. Ob es Fälle von «Needle Spiking» gab? «Nein, bisher hatten wir noch keinen solchen Zwischenfall», sagt Wagner.

Auch der Lärmschutzbeauftragte Andreas Küng war anwesend. Er misst beim Fest die Schallemissionen und geht bei Überschreitungen auf die Betreiber zu. «Wir hatten ein paar Fälle von zu lauten Anlagen, aber diese konnten schnell geklärt werden. Die allermeisten hielten sich an die Regeln.»

