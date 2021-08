Zwetschgenernte «Es ist kein rosiges Jahr»: Wegen Hagel und Kälte pflücken Bauern in der Region St.Gallen in diesem Spätsommer weniger Zwetschgen als 2020 Bald beginnt die Haupterntezeit für Zwetschgen. Dieses Jahr wird die Ernte der blauen Herbstfrüchte aber tiefer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Schuld sind der kalte Frühling und die starken Hagelschläge im Sommer. Auch Landwirte in der Region St.Gallen sind betroffen. Michel Burtscher 17.08.2021, 19.00 Uhr

Die Zwetschgenernte fällt dieses Jahr schlechter aus als in vorherigen Jahren. Bild: Urs Bucher (14. August 2019)

In der Langenhueb in Lömmenschwil ist die Zwetschgenernte bereits in vollem Gang. Mitte letzter Woche hätten sie die ersten Früchte gepflückt, erzählt Philipp Angehrn, der Anfang Jahr den Hof seiner Eltern übernommen hat. Vielerorts sind die Zwetschgen noch nicht reif, doch die Angehrns setzen unter anderem auf die frühe Sorte Cacaks Schöne, die sich zum Rohessen und Kochen eignet. 2000 Niederstammbäume besitzt die Familie. Daran wachsen in guten Jahren etwa 50 bis 70 Tonnen der blauen Herbstfrucht.

Philipp Angehrn, Landwirt aus Häggenschwil. Bild: Arthur Gamsa

Dieses Jahr müssen Angehrn und seine Erntehelfer jedoch viele Früchte aussortieren. «Der starke Hagel im Juni hat uns drei Viertel der gesamten Zwetschgenernte zerstört», sagt der Landwirt. Hinzu komme der nasse Frühling, der zumindest einigen Sorten zugesetzt habe. Das ist einschneidend, denn die Zwetschgen sind ein wichtiger Betriebszweig für die Angehrns. Zwar komme die Hagelversicherung teilweise für den Schaden auf. Trotzdem sagt Philipp Angehrn:

«Es ist für uns kein rosiges Jahr.»

Halb so viele Tonnen als im Vorjahr

So wie ihm geht es auch anderen Bäuerinnen und Bauern – nicht nur in der Ostschweiz, sondern im ganzen Land. Für das Jahr 2021 erwartet der Schweizer Obstverband eine Gesamternte von 1990 Tonnen Zwetschgen. Das sind weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr, als 4360 Tonnen der blauen Früchte gepflückt wurden. So steht es in der Vorernteschätzung des Verbands vom 3. August.

Für die Ostschweiz – also die Kantone St.Gallen und Thurgau – geht der Obstverband für 2021 von einer Ernte von 661 Tonnen aus. In den drei vergangenen Jahren waren es 1260, 800 Tonnen und 1368 Tonnen gewesen – und damit teilweise doppelt so viel. Die diesjährige Ernte dürfte aber immerhin noch besser ausfallen als im Frostjahr 2017, als in St.Gallen und im Thurgau nur gerade 362 Tonnen geerntet wurden.

Nur noch für Schnaps brauchbar

Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau beim Landwirtschaftlichen Zentrum. Bild: PD

«2021 rechnen wir in der Ostschweiz mit einer geringen bis mittleren Ernte», bestätigt Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau beim Landwirtschaftlichen Zentrum in Flawil. Die Haupterntezeit, in der auch die populärste Sorte Fellenberg geerntet wird, beginnt indes erst Ende August oder Anfang September. Das ist laut Hollenstein 10 bis 14 Tage später als im vergangenen Jahr. Auch er sagt, dass die geringere Erntemenge auf die Witterung in diesem Jahr zurückzuführen sei. Auf die kalten Temperaturen während und nach der Blüte sowie den Hagel. Hollenstein sagt:

«Beschädigte Zwetschgen können nur noch als Brennfrüchte gebraucht werden, aber nicht mehr als Tafelfrüchte.»

Ein grosser Teil der Zwetschgenkulturen sei nicht geschützt, im Gegensatz zu Äpfeln oder Birnen. «Zwetschgen vertragen etwas mehr, sind besser geschützt im Laub.» Doch ist der Hagel zu heftig, so wie in diesem Jahr, nützt auch das nichts mehr. Nehmen solche starken Hagelschläge zu, müsse man sich die Frage stellen, ob die Zwetschgen besser geschützt werden müssten.

Andere Regionen in der Schweiz sind stärker betroffen

Gleichzeitig betont Hollenstein, dass die Ostschweiz im Vergleich zu anderen Anbaugebieten in der Schweiz noch glimpflich davonkomme. Nur im Wallis erwarte man noch eine ähnliche Ernte. Andernorts brechen die Erträge stark ein. Das bestätigt ein Blick in die Vorernteschätzung des Obstverbandes. Demnach sinkt die Menge der gepflückten Zwetschgen beispielsweise in der Region Basel-Land, Solothurn und Aargau massiv, von 1128 Tonnen im vergangenen auf 182 Tonnen in diesem Jahr.

Dieses Jahr müssen viele Zwetschgen aussortiert werden. Bild: Urs Bucher (14. August 2019)

Glimpflich davon kommt auch Mathias Schildknecht aus Mörschwil. Auf seinem Hof hat er 150 Zwetschgenbäume. Er baut die traditionelle Sorte Fellenberg an, die Ernte hat also noch nicht begonnen. Schildknecht sagt:

«Es sieht aber nicht so schlecht aus.»

Im Frühling habe auch er gedacht, dass es wegen des Frostes bei den Zwetschgen grosse Ausfälle geben werde. Mittlerweile geht Schildknecht davon aus, dass man einen Viertel weniger Früchte als im Vorjahr brauchen könne. Das ist zwar ein Rückgang, aber doch besser als erwartet. «Mit solchen Schwankungen müssen wir leben.» Sie hätten das Glück, sagt Schildknecht, ein gemischter Familienbetrieb zu sein, der unter anderem auch noch Milchwirtschaft betreibe.