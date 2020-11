Zweiter Wahlgang im Gemeinderat: CVP und FDP empfehlen in Steinach SVP-Kandidaten, in Thal gibt es einen Dreikampf

Am 29. November müssen die Bürgerinnen und Bürger in einigen Gemeinden nochmals an die Urne: In Steinach und Thal sind noch Gemeinderatssitze zu besetzen, in Rorschach gibt es drei Bewerber für die GPK. Jolanda Riedener 13.11.2020, 05.00 Uhr

Noch sind einige Sitze offen: Am 29. November werden die letzten Vakanzen in den Gemeinden der Region Rorschach besetzt.

Bild: Ralph Ribi

Vor beinahe zwei Monaten sind im Wahlkreis Rorschach sämtliche Behördenmitglieder neu gewählt worden. In den meisten Gemeinden sind die Sitze in den jeweiligen Gremien inzwischen für die kommende Amtszeit besetzt. Ein zweiter Wahlgang um je einen verbleibenden Gemeinderatssitz steht nur noch in Steinach und in Thal an: Hier müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 29. November erneut an die Urne.



In Steinach wird der letzte freie Gemeinderatssitz in einem Zweikampf ausgemacht, nachdem sich in der ersten Runde ganze elf Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellten. Es kandidieren nun Andreas Lutz (parteilos) und Dominik Aliesch (SVP). Lutz erreichte im ersten Wahlgang mit 564 Stimmen das beste Resultat unter den Nichtgewählten. Aliesch war mit 342 Stimmen auf dem dritten Platz.

CVP und FDP stellen sich hinter den SVP-Kandidaten

Dominik Aliesch, SVP. Bild: Rudolf Hirtl



Dominik Aliesch bekommt im zweiten Rennen jedoch nicht nur von der eigenen Partei Rückendeckung: Sowohl die CVP als auch die FDP empfehlen den 37-Jährigen dem Steinacher Stimmvolk. «Das freut mich natürlich und die Unterstützung der Parteien stimmt mich positiv», sagt Aliesch. Er rechne aber mit einem engen Rennen.



Laut Mitteilung der CVP Steinach seien neben Parteizugehörigkeit und Alter auch seine beruflichen Qualitäten ausschlaggebend. Weiter habe seine «gewisse Distanz zum ehemaligen Gemeindepräsidenten» zu einem einstimmigen Resultat geführt. Aliesch bestätigt dies: So zu politisieren wie der Ex-Gemeindepräsident wäre nicht seine Art. «Allerdings ist das Thema nicht mehr aktuell.» Er wolle sich nun vielmehr darauf konzentrieren, die Gemeinde gemeinsam vorwärts zu bringen und könne sich gut vorstellen, im aktuellen Gremium mitzuarbeiten.



Für die Unterstützung der FDP ist unter anderem Alieschs Erfahrung in der regionalen Politik ausschlaggebend, schreibt die Ortspartei Steinach in einer Mitteilung. Weiter stehen sich FDP und SVP in vielen politischen Fragen nahe, heisst es weiter. Und:

«Der Vorstand ist der Meinung, dass die SVP mit Dominik Aliesch ein Anrecht auf einen Sitz im Steinacher Gemeinderat hat.»

Aliesch ist seit 19 Jahren Mitglied der SVP, Kassier der Ortspartei und Vizepräsident der Kreispartei.



Sollte Dominik Aliesch den Sprung in den Steinacher Gemeinderat schaffen, werde es aus aktueller Situation mit Sicherheit keine Wahlfeier geben. Statt Weisswein und Apéro werde er das Geld lieber an «Ostschweizer helfen Ostschweizern» spenden.



Parteiloser gibt sich dennoch zuversichtlich

Andreas Lutz, parteilos.

Bild: Jolanda Riedener

Trotz breiter Unterstützung seines Konkurrenten durch die Parteien bleibt der parteilose Andreas Lutz im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen relativ gelassen. Der 53-Jährige zeigt sich folglich auch nicht wahnsinnig überrascht über die ausgesprochenen Wahlempfehlungen. «Ich habe gute Rückmeldungen zu meiner Kandidatur erhalten, auch von Personen aus den Parteien», sagt Lutz. Ob sie ihre Stimme schliesslich für ihn einlegen, was er hofft, oder der Parteilinie folgen werden, könne er nicht sagen. «Am Schluss entscheidet der Wähler», sagt Lutz. So sei die Parteizugehörigkeit auf kommunaler Ebene wohl nicht matchentscheidend. Er sagt:

«Parteien sind wertvoll, aber auf Gemeindeebene geht es in erster Linie darum, einen guten Job zu machen.»



Auch das Argument von CVP und FDP, Aliesch wegen seines Alters zu wählen, lässt er nicht gelten: «Mit Janine Eberle haben wir eine junge Frau, die den Gemeinderat dahingehend gut vertritt». Er habe durch seine jahrzehntelange Tätigkeit im Jugendsport ebenfalls einen guten Draht zu dieser Generation.



Immerhin 380 Stimmen machte im ersten Wahlgang der Grüne Beni Müggler. Hiervon wird ein Grossteil kaum an den SVP-Kandidaten übergehen.

Thal: Vertreter der SP, FDP und SVP wollen in den Rat

In Thal treten im zweiten Wahlgang drei Männer um den letzten Gemeinderatssitz an: Beat Bosshart (SP) erreichte im ersten Wahlgang von den dreien das beste Resultat, gefolgt von Rossano Sarcinella (FDP) und Michael Fitzi (SVP), die beide bereits im vergangenen Jahr als Gemeindepräsident kandidierten. Die CVP hat angekündigt, allenfalls eine Wahlempfehlung abzugeben. Derzeit warte man auf Rückmeldungen der Parteimitglieder, bestätigt Präsident Bruno Koller. Die Wahlempfehlung oder Stimmfreigabe werde voraussichtlich aber erst kommende Woche kommuniziert.



Beat Bosshart, SP. Bild: Jolanda Riedener

Beat Bosshart holte sogar mehr Stimmen als der bisherige Gemeinderat und alt Kantonsrat Felix Bischofberger (CVP), der sich inzwischen aus dem Wahlkampf zurückzog. Der 56-Jährige wirkte bereits während 24 Jahren im Thaler Gemeinderat. Ausserdem sass der Energieingenieur im Kantonsrat.

Michael Fitzi, SVP.

Bild: Jolanda Riedener

Ebenfalls politische Erfahrung hat der 49-jährige Michael Fitzi: Er engagierte sich im Schulrat, schaffte 2016 jedoch die Wiederwahl nicht. Der Key Account Manager aus Staad eckte in der Vergangenheit öfters an, zum Beispiel kritisierte er den früheren Gemeindepräsidenten für seinen Lohn oder wollte um jeden Preis verhindern, dass ein Fahrendenplatz auf Gemeindegebiet eingerichtet wird.



Rossano Sarcinella, FDP. Bild: Rudolf Hirtl

Der FDP-Kandidat Rossano Sarcinella erreichte im ersten Wahlgang zwar nur 21 Stimmen mehr als Michael Fitzi, wertete seine Ausgangslage dennoch als «nicht schlecht». Er ist erst seit kurzem der FDP beigetreten, so kandidierte er fürs Gemeindepräsidium noch parteilos. Dass er auch im zweiten Wahlgang erneut antrete, schulde er seinen Wählerinnen und Wählern.



Eine Kampfwahl steht auch in Rorschach an

Ebenfalls nochmals an die Urne müssen die Rorschacher: Hier ist ein Sitz in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vakant. Für den Posten kandidieren gleich drei Männer: Der Schreinermeister Markus Hammerschmidt (SVP), Rechtsanwalt Stefan Gerschwiler (parteilos) und Metallbauer sowie Student Noam Leiser (SP).