Zweite Wahlgänge für die St.Galler Stadtregierung: Drei wollen es Ende November nochmals wissen Am Donnerstagabend ist die Anmeldefrist für die beiden zweiten Wahlgänge in die St.Galler Stadtregierung abgelaufen: Am 29. November kämpfen Maria Pappa (SP), Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP) nochmals ums Stadtpräsidium und den fünften Stadtratssitz. Reto Voneschen 15.10.2020, 20.00 Uhr

Sie kämpfen am 29. November in St.Gallen ums Stadtpräsidium und den fünften Stadtratssitz (von links): Maria Pappa (SP), Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP). Bilder: PD

Die beiden zweiten Wahlgänge in die Stadtregierung von Ende November werden spannend. Das Rennen ist beim Stadtpräsidium wie beim noch vakanten Stadtratssitz offen; Überraschungen sind gut möglich. Keine Überraschungen gab’s allerdings mit dem Ablauf der Anmeldefrist für Kandidaturen am Donnerstagabend.

Zwei fürs Stadtpräsidium, zwei für den fünften Stadtratssitz

Es treten die drei Personen an, die am 27. September schon am ersten Wahlgang teilgenommen haben sowie von SP, FDP und CVP für den zweiten Durchgang angemeldet worden waren. Ums Stadtpräsidium und damit die Nachfolge von FDP-Mann Thomas Scheitlin kämpfen die Ende September erstmals im Amt bestätigte SP-Stadträtin Maria Pappa und FDP-Kandidat Mathias Gabathuler.

Maria Pappa mit SP-Stadtparteipräsident Peter Olibet (Mitte) und Parteisekretär Marco Dal Molin am 27. September im städtischen Wahlzentrum. Bild: Michel Canonica (27.9.2020)

Im zweiten Wahlgang für den Stadtrat muss Gabathuler tatsächlich gegen CVP-Kandidatin Trudy Cozzio antreten. Nachdem sich die Grünen mangels Kandidatur schon früh selber aus dem zweiten Wahlgang genommen haben, verhindert die Witwe des früheren Stadtrats Nino Cozzio eine stille Wahl des FDPlers. Das dürfte diesen schmerzen, weil die Wahl in den Stadtrat Voraussetzung dafür ist, dass er überhaupt Stadtpräsident werden kann.

Bürgerliche Wahlallianz liegt in Trümmern

Im Wahlkampf dürfte die CVP-Kandidatur im bürgerlichen Lager denn auch noch einigen Konfliktstoff und Anlass für Gehässigkeiten liefern. Mitte August hatten am Anfang des städtischen Wahlkampfs CVP, FDP und SVP eine bürgerliche Wahlallianz als epochalen Schritt angekündigt. Das Bündnis hielt genau bis zum 27. September.

FDP-Kandidat Mathias Gabathuler mit Familie am ersten Wahlsonntag. Bild: Michel Canonica (27.9.2020)

Es liegt jetzt mit der Anmeldung der Stadtratskandidatur von Trudy Cozzio definitiv in Trümmern. Überraschung ist das keine: Die Bürgerlichen tun sich in Kanton und Stadt traditionellerweise schwer mit solchen Bündnissen. Wohl mit Blick auf die bevorstehenden Diskussionen hat sich die CVP der Stadt St.Gallen jedenfalls bereits kurz nach Ablauf der Anmeldefrist für die Kandidaturen der zweiten Wahlgänge mit einer Mitteilung zu Wort gemeldet.

CVP rechtfertigt sich: Sitz bleibt so oder so in bürgerlicher Hand

Demnach hat die Partei die Kandidatur von Trudy Cozzio ganz bewusst erst wenige Minuten vor Ablauf der Frist am Donnerstag, 16.30 Uhr, eingereicht. Dies um ganz sicher zu sein, dass die Konkurrenz von links der Mitte nicht doch noch versucht sein könnte, vom sich abzeichnenden bürgerlichen Zerwürfnis mit einer dritten Stadtratskandidatur zu profitieren.

CVP-Kandidatin Trudy Cozzio mit Blumenstrauss am 27. September im städtischen Wahltreffpunkt im Athletikzentrum. Bild: Michel Canonica (27.9.2020)

Diese Vorsicht ist nicht ganz unberechtigt: Immerhin wird hinter den Kulissen kolportiert, dass es bei den Grünen einen Interessenten für ein Stadtratsmandat gebe, dass dieser sich aber im Einzelduell gegen Mathias Gaba­thuler keine Chancen ausgerechnet und daher auf das Antreten verzichtet habe. Wer der potenzielle grüne Stadtratskandidat ist, wird allerdings auch im informellen Gespräch nicht verraten.

Weibliche Mehrheit wäre eine Premiere

Erst nachdem sicher gewesen sei, dass der fünfte Stadtratssitz in bürgerlicher Hand bleibe, habe die CVP ihre Kandidatur deponiert. Sie verhindere damit eine stille Wahl, heisst es in der Mitteilung der Stadtpartei vom Donnerstagabend.

Mit Trudy Cozzio wolle die CVP ihren Anspruch anmelden, «ihre konstruktive Politik auch im Stadtrat einzubringen». Damit sei zudem eine weibliche Mehrheit in der Exekutive möglich; zu ihr käme es erstmals in der Stadtgeschichte, heisst es in der Mitteilung der Partei weiter.

Informationen zu den Wahlen in die Stadtregierung finden sich im Internet unter www.wahlen.stadt.sg.ch.

der SP fürs Stadtpräsidium. Erster Wahlgang: Mit 14150 Stimmen im Amt als Stadträtin bestätigt (absolutes Mehr 11451). Mit 9116 Stimmen zwar nicht gewählt, aber bestes Resultat bei der Wahl des Stadtpräsidiums (absolutes Mehr 11044).

Mit 14150 Stimmen im Amt als Stadträtin bestätigt (absolutes Mehr 11451). Mit 9116 Stimmen zwar nicht gewählt, aber bestes Resultat bei der Wahl des Stadtpräsidiums (absolutes Mehr 11044). Beruf: Stadträtin. Leitet seit 1. Januar 2017 die Direktion Planung und Bau.

Stadträtin. Leitet seit 1. Januar 2017 die Direktion Planung und Bau. Alter: 49 Jahre

49 Jahre Zivilstand: ledig

ledig Internet: www.maria-pappa.ch

www.maria-pappa.ch Maria Pappa hat am 27. September ihre erste Wiederwahl als Stadträtin mit einem guten Resultat geschafft. Es war auch keine Überraschung, dass sie im Rennen ums Stadtpräsidium vor Mathias Gabathuler und Markus Buschor gelandet ist. Die quierlige und volksnahe Politikerin mit italienischem Hintergrund sowie Wurzeln im katholischen Milieu ist eine Sympathieträgerin. In ihren ersten vier Jahren als Baudirektorin hat sie Ruhe in ihre Verwaltung gebracht und alte Problemfälle (darunter Burgweier und Marktplatz) erfolgreich angepackt.

Bild: PD (28.9.2020)

Kandidat für Stadtrat und Stadtpräsidium. Soll für die FDP die Nachfolge von Thomas Scheitlin antreten.

für Stadtrat und Stadtpräsidium. Soll für die FDP die Nachfolge von Thomas Scheitlin antreten. Erster Wahlgang: Mit 10889 Stimmen bester «Neuer» bei den Stadtratswahlen (absolutes Mehr 11451). Mit 7437 Stimmen zweiter Platz bei den Stadtpräsidiumswahlen (absolutes Mehr 11044).

Mit 10889 Stimmen bester «Neuer» bei den Stadtratswahlen (absolutes Mehr 11451). Mit 7437 Stimmen zweiter Platz bei den Stadtpräsidiumswahlen (absolutes Mehr 11044). Beruf: Rektor Kanti am Brühl seit 2010

Rektor Kanti am Brühl seit 2010 Alter: 53 Jahre

53 Jahre Zivilstand: verheiratet/Vater einer Tochter und zweier Söhne

verheiratet/Vater einer Tochter und zweier Söhne Internet: www.mathias-gabathuler.ch

www.mathias-gabathuler.ch Mathias Gabathuler bezeichnet sich im Wahlkampf als inzwischen «echten Stadtsanktgaller»; seine Wurzeln hat er im Rheintal. Seine Auftritte im bisherigen Wahlkampf waren die geschliffensten im Feld der erstmals Kandidierenden. Allerdings wurde ab und zu sichtbar, dass Gabathuler keine praktische politische Erfahrung hat. Am 29. November muss der FDP-Kandidat in beiden Wahlgängen eine Frau ausstechen, was nur schon angesichts des Zeitgeistes nicht einfach wird.

Bild: Michel Canonica (2.10.2020)