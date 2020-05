St.Galler Handballvereine miteinander und füreinander: SV Fides und LC Brühl führen Traditionsturniere gemeinsam durch Der SV Fides und der LC Brühl spannen dieses Jahr für ihre Handball-Schülerturniere zusammen. Die Coronakrise hat sie geeint. Fritz Bischoff 24.05.2020, 18.00 Uhr

Das Fidesturnier ist eines der grössten Handballturniere der Schweiz. Dieses Jahr findet es zusammen mit der Handballschüeleri statt. Bild: Benjamin Manser (11. Juni 2016)

Die Einschränkungen in der Coronakrise sind vielschichtig und umfassend. Der Sport ist in den vergangenen zwei Monaten praktisch zum Erliegen gekommen. Und zwar nicht nur der Spitzensport, sondern ebenso der Breiten- und Jugendsport. Für Kinder und Jugendliche fiel die sportliche Betätigung nicht nur in der Schule aus. Sie hatten keine Möglichkeiten mehr, sich in den Vereinen oder bei sportlichen Wettkämpfen zu messen.