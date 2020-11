Zwei Jahre stand die St.Galler Pflegestation leer – seit Anfang November werden darin wieder verletzte Wildvögel aufgepäppelt Die Wildvogelpflegestation St.Gallen hat ihren Betrieb in den neu eingerichteten Innenräumen und neu aufgebauten Aussengehegen wieder aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt durch die Stiftung Wildvogelpflegestation St.Gallen. Um die Pflege und Auswilderung verletzter Wildvögel kümmert sich ein Team des Walter Zoo Gossau. 23.11.2020, 10.48 Uhr

Patienten der Wildvogelpflegestation im Naturmuseum. Claudio Heller (30. Januar 2017)

(pd/nat) Die St.Galler Wildvogelpflegestation hat am 2. November ihren Betrieb wieder aufgenommen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Verletzte, kranke und verwaiste einheimische Wildvögel werden in den Räumlichkeiten des Naturmuseums St.Gallen und auf einer angrenzenden Parzelle gepflegt. Ziel ist die möglichst rasche Auswilderung der Tiere.