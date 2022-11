Rorschacherberg stimmt Baulandverkauf für das Projekt Neuhus zu

Zustimmung Rorschacherberg kann neues Quartier bauen: Stimmberechtigte sagen Ja zum Neuhus-Projekt Die HRS Investment AG aus Frauenfeld kann drei Grundstücke in Rorschacherberg für 22 Millionen Franken kaufen. Bei einer tiefen Stimmbeteiligung von knapp 30 Prozent sagen 746 Stimmberechtigte Ja zu diesem Geschäft, 590 Personen legen ein Nein in die Urne. Gebaut werden nun im Neuhus zehn Mehrfamilienhäusern und acht Reihen-Einfamilienhäuser. Rudolf Hirtl 27.11.2022, 13.37 Uhr

Hinter der Mehrzweckhalle wird nun in Rorschacherberg eine Grossüberbauung mit 150 Wohneinheiten realisiert. Illustration: Cornelia Gann

Die räumliche Entwicklung ihrer Gemeinde scheinen die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger nicht zuvorderst auf ihrer Prioritätenliste zu haben. Am heutigen Abstimmungssonntag beteiligen sich von den 4520 stimmberechtigten Frauen und Männern der Gemeinde nur 1346 an der Frage, ob sie dem Verkauf von drei Grundstücken im Neuhus zum Bruttopreis von 22 Millionen Franken an die HRS Investment AG, Frauenfeld, zustimmen wollen. Das sind gerade mal 30 Prozent der Stimmberechtigten.