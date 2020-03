Nebst vielen Vertragsverlängerungen muss Waldkirch-St. Gallen auf die Saison 2020/21 auch Abgänge verkraften. Mit Stefan Meier und Nicolas Jordan beenden zwei wichtige Teamstützen ihre NLA-Karrieren. Beide Spieler haben mit ihren Leistungen einen grossen Beitrag zur erstmaligen Playoff-Qualifikation des Teams geleistet. Meier schloss sich dem Verein 2009 an, absolvierte über 200 Spiele und führte die Block-Statistik über mehrere Jahre an. Jordan stiess in der Saison 2014/15 zum Verein und erzielte in über 100 Partien 68 Skorerpunkte.