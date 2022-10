Tempo 30 in St.Gallen: VCS und TCS kreuzen auf TVO die Klingen

Flächendeckend Tempo 30 in der Stadt St.Gallen: VCS-Präsident Ruedi Blumer und TCS-Regionalpräsident Oskar Seger kreuzen vor TVO-Kameras die Klingen

Der Touring-Club der Schweiz werde Tempo 30 in der Stadt St.Gallen mit allen Mitteln bekämpfen, sagte Oskar Seger in der Sendung «Zur Sache», die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Dem VCS geht die etappenweise Einführung dagen zu langsam, wie Ruedi Blumer sagte.