Zum Schutz des Personals soll der Sonntagsverkauf in St. Gallen wieder abgeschafft werden – SP bekämpft längere Ladenöffnungszeiten mit Initiative Die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in St.Gallen» ist vom Stadtrat für zulässig erklärt worden. Ab nächstem Freitag werden Unterschriften gesammelt. Eine Volksabstimmung wäre wohl frühestens im Jahr 2022. Daniel Wirth 23.10.2020, 16.55 Uhr

Die Multergasse liegt im Tourismusperimeter. Bild: Benjamin Manser (12. April 2019)

Von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, am Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr: Diese Ladenöffnungszeiten gelten seit Pfingsten in einem als Tourismusperimeter bezeichneten Rayon in der St.Galler Innenstadt. Der Stadtrat beschloss diese Liberalisierung in eigener Kompetenz mit dem Ziel, die Innenstadt zu beleben.