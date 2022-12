Richtplanung - Rorschacherberg hat seine Entwicklung festgelegt

Zukunftsweisend Gemeinderat beschliesst Richtplanung: Rorschacherberg legt fest, wie es sich baulich entwickeln will Bis 2028 müssen alle St.Galler Gemeinden ihre Richtplanung den neuen gesetzlichen Anforderungen anpassen. Die Mitwirkungsphase in Rorschacherberg lief bis zu den Sommerferien, nun hat der Gemeinderat die Richtplanung beschlossen. Diese sieht eine Auszonung beim Wiggenrainquartier und im Gegenzug neues Bauland beim Schloss Wiggen vor. Auch die umstrittene Burenweid wird thematisiert. Rudolf Hirtl 14.12.2022, 05.00 Uhr

Das Bauland unter den Einfamilienhäusern (rechts, Richtung See) beim Wiggenrainquartier wird ausgezont, dafür die Wiese unter dem Schloss Wiggen eingezont. Bild: Hardy Buob (März 2018)

Rorschacherberg entwickelt sich seit 40 Jahren mit Hilfe des bestehenden Richtplanes und der Teilzonenpläne. Die letzte Ortsplanrevision war im Jahr 1980. Nicht nur die Gemeinde am Rorschacherberg muss deshalb in die Hosen und ihre Planung modernisieren, alle St.Galler Gemeinden sind angehalten, ihre Richtplanung, Zonenpläne, Schutzverordnungen und Baureglemente den neuen gesetzlichen Anforderungen anzupassen.

Mitte Jahr hatte der Gemeinderat Rorschacherberg über die Fortschritte bei der kommunalen Richtplanung in den Bereichen Siedlung, Landschaft, Verkehr und Infrastruktur informiert. Die Mitwirkungsphase lief bis zu den Sommerferien. Laut Gemeindepräsident Beat Hirs gab die Bevölkerung sinnvolle Anregungen und Ideen in den Prozess ein. Wirklich kritische Anregungen seien aber fast ausschliesslich bezüglich der baulichen Entwicklung zum Schloss Wiggen eingegangen. «Besonders das Wiggenrainquartier wünscht aus naheliegenden Gründen, dass die grüne Wiese vor den eigenen Liegenschaften grün bleibt, ausgezont und nicht erschlossen wird», so Beat Hirs.

Bauland auf die Wiese unter dem Schloss Wiggen verlegen

Die Richt- und Zonenplanung gebe dem Gemeinderat einen Gestaltungsraum, der in dieser Form bisher nicht vorhanden war. Das mache es möglich, die bisherige Situation kritisch zu überdenken sowie die Weichen für die Zukunft neu zu justieren und über die künftige Baulandentwicklung auch beim Schloss Wiggen zu entscheiden. Beat Hirs dazu: «Nach intensiver Prüfung kam der Gemeinderat zum Entscheid, die obere Wiese entlang des Wiggenrainquartiers auszuzonen und frei zu halten. Aus Sicht des Gemeinderates gehört sie zum Gutsbetrieb und zeigt die landwirtschaftliche Vergangenheit und Prägung des Schlosses aus früheren Zeiten. Im Gegenzug will er das Bauland auf die Wiese unter dem Schloss Wiggen verlegen. Dieses ebene Bauland lässt sich sehr gut erschliessen und bebauen.»

«Tagblatt»-Leser wissen, dass es im Wiggenrainquartier in den vergangenen Jahren rumorte. Die minime Anpassung einer Strasse sorgte im Dorf für eine emotionale Debatte, die an der Bürgerversammlung 2018 in verbalen Attacken auf den Gemeindepräsidenten gipfelte. Die IG Wiggen, bestehend aus Anwohnern der Wiggenrainstrasse, wehrt sich gegen das Projekt. Sie befürchten durch die Erschliessung von Bauland ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in ihrem Quartier, erst durch die Baumaschinen – wenn eine Siedlung früher oder später doch realisiert wird – und anschliessend durch die Bewohner der neuen Häuser.

Verlegung aus denkmalpflegerischen Gründen

Für Aussenstehende scheint es nun so, als hätte die IG Wiggen ihre «Schlacht» gewonnen, die Sicht auf den Bodensee bleibt dort frei. Auf die Frage, weshalb sich der Gemeinderat für die Auszonung entschieden hat, sagt Beat Hirs: «Die Stellungnahmen aus dem Mitwirkungsverfahren haben wir aufgenommen und optimierten unseren Entwurf. Wir haben sehr sorgfältig und intensiv abgewogen, welche längerfristige bauliche Entwicklung auf dem Schlossareal Wiggen ‹richtig› ist. Wichtig für die Verlegung des Baulandes auf die Wiese seeseitig unter dem Schloss waren denkmalpflegerische Gründe. Wir wollten die Wiese mit dem historischen Landwirtschaftsbezug neben dem Gutsbetrieb erhalten. Weitere Gründe waren die bessere Erschliessbarkeit und ÖV-Anbindung der unteren Wiese sowie weitere raumplanerische Überlegungen.»

Der Gemeinderat habe das mit den Grundeigentümern besprochen und diese seien diesen Überlegungen gefolgt. Sie hätten das Schloss und die umliegenden Gebäude mit sehr viel Aufwand liebevoll renoviert, umgenutzt und wollten dem Schloss und der Umgebung Sorge tragen, sagt Hirs und betont: «Dass sich die obengenannten Gründe mit den Eigeninteressen der IG Wiggen decken, ist ein positiver Nebeneffekt. Der Richtplan ist nun beschlossen und gibt uns als Gemeinderat die Strategie für den neuen Zonenplan vor.»

Unbebautes Bauland der Burenweid wird ausgezont

Wie gross ist die Wiese unter dem Schloss Wiggen, die Bauland werden soll, was kann darauf entstehen? Das folgt laut Gemeindepräsident im Zonenplanentwurf. «Wir können knapp ein Hektar Bauland auf dem Wiggenareal selber von oberhalb dem Schloss nach unten verschieben und, wie ursprünglich geplant, zusätzlich aus dem Gebiet Vogelherd rund 3400 Quadratmeter verlagern. Die Details werden nun in der nächsten Planungsphase erarbeitet.»

Dem Rorschacherberger Richtplan ist ausserdem zu entnehmen, dass das noch unbebaute Bauland, hoch über dem See, bei der Burenweid, wieder ausgezont wird. Der Gemeinderat «schützt» dadurch die exklusive privilegierte Lage der umstrittenen «Villa», wieso macht der Rat das? Hirs sagt dazu: «Eine Volksinitiative gab uns im Jahr 2012 den Auftrag, das Bauland, das 2003 korrekt eingezont wurde, wieder auszuzonen. Da seit der Einzonung damals noch nicht zehn Jahre vergangen waren, war es nicht möglich, den Willen der Stimmbürgerschaft umzusetzen. Nun wird das klappen; wir werden all die Bereiche auszonen, die in den bald 20 Jahren noch nicht überbaut wurden.»