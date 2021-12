St.Galler Tanz- und Theaterschulen bangen um ihre Existenz

Zukunftsängste «Immer noch besser als zumachen»: Wie St.Galler Tanz- und Theaterschulen zwischen Quarantäne und wegbrechenden Eintritten um ihre Existenz bangen Von Kulturunterstützung sind sie explizit ausgenommen, dabei arbeiten sie im kulturellen Bereich: St.Galler Tanz- und Theaterschulen kämpfen mit den Auswirkungen der Pandemie. Die neue 2G-Regel stellt die Betriebe vor ungeahnte Probleme. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Kinder und Jugendliche spielen Musicals für junges Publikum: Das St.Galler Kindermusicaltheater Storchen. Bild: Urs Bucher (25. Mai 2019)

«Es ist schon eine sehr schwierige Lage», sagt Bettina Kaegi. Sie will nicht klagen, aber wenn sie erzählt, wie sie und ihr Mann gerade arbeiten, wie die Bedingungen sind: Zuversicht und gute Laune klingen anders. Kaegi, ihr Mann Kurt Wettstein und Rico Bühler führen das Kindermusicaltheater Storchen. 2016 gegründet, im ehemaligen Kino Storchen in der St.Galler Altstadt daheim, bieten sie Theaterkurse für Kinder an. Und führen mit Kindern und Jugendlichen Musicals auf.

Aktuell hat der Betrieb drei Wochen Winterpause, die erste «Heidi»-Aufführung ist aber bereits am 8. Januar angesetzt. Im Moment stehe jede Vorstellung auf wackligen Beinen. «Es fehlen immer wieder Kinder, wir wissen nie, ob wir spielen können oder nicht», sagt Bettina Kaegi. Das sei zu Beginn der Coronakrise noch nicht so gewesen. Gerade gestern habe eine Familie angerufen, alle sind erkrankt, das Mädchen habe einen schweren Verlauf, es gehe ihm gar nicht gut. «Corona attackiert jetzt auch die Acht- bis Elfjährigen.»

30 bis 40 Prozent weniger Buchungen

Und Corona attackiert das Kindermusicaltheater Storchen. Nicht nur, dass Kaegi und Wettstein jetzt alle Rollen doppelt besetzen, damit sie die Vorstellungen überhaupt spielen können, falls wieder ein Kind ausfällt, weil es in Quarantäne muss oder selber erkrankt. Auch der Ticketverkauf ist eingebrochen. «Wir haben 30 bis 40 Prozent weniger Buchungen», sagt Wettstein.

Bettina Kaegi und Kurt Wettstein gründeten 2016 das Kindermusicaltheater Storchen. Bild: Benjamin Manser

Die Verunsicherung sei enorm, sagt Bettina Kaegi. Es seien keine klaren Tendenzen erkennbar, was Bund oder Kanton als Nächstes beschliessen würden. Und, was noch schwerer wiegt: «Seitdem die Hilfen praktisch eingestellt wurden, überlässt man diesen kulturellen Bereich sich selber», sagt Kurt Wettstein. Er und Kaegi haben das Kindermusicaltheater als GmbH gegründet, als klassisches Unternehmen. Dadurch hätten sie Zugang zu Wirtschaftshilfen gehabt.

Sie konnten einen Covid-Kredit und Härtefallgelder beantragen. Den Kredit muss das Kindermusicaltheater allerdings zurückzahlen. Das können sie aber nur, wenn sie Einnahmen aus den Eintritten haben. Doch die sind im Moment nicht zu erwirtschaften. Wettstein sagt:

«Die Situation ist geregelt, aber nicht einfach.»

Ohne Corona hätte ihr junges Theater eine hervorragende Entwicklung hingelegt. Jetzt sei es im Blindflug.

Zurzeit steht «Heidi» auf dem Spielplan des Kindermusicaltheaters Storchen. Die Rollen wurden pandemiebedingt alle doppelt besetzt. Bild: PD

Mit den Ferienkursen und der Theaterschule subventionieren sie die fehlenden Eintrittseinnahmen quer. Eigentlich müsste sich jedes Standbein selber tragen. Was ihm Sorge bereitet: Ab Frühling 2023 fange die Amortisation des Kredits an, sagt Wettstein. Er hofft, dass in Bern eine Lösung für rückzahlbare Schulden gesucht werde, weil es einfach eine lange Zeit war, in der man nicht für die Amortisation arbeiten konnte. Jetzt sollten vernünftige Entscheide getroffen werden, dass betroffene Betriebe eine Teilunterstützung oder Erwerbsersatz bekommen.

«Wir wollen nicht am Staatstropf hängen, aber es ist eine Krise, die die Gesellschaft erschüttert.»

Es sei eine Herausforderung für die Politik, dafür zu sorgen, dass das gesellschaftliche Leben nach Beendigung der Pandemie noch existiere. Gerade für die Kinder sei es wichtig, dass sie Theaterspielen könnten, sagt Bettina Kaegi. «Die Kinder können nicht unbeschwert sein, Corona ist eine grosse Belastung, auch für sie.» Aber immerhin könnten die Kinder bei ihnen im Theater für einige Zeit Corona vergessen.

Die am Freitag vom Bundesrat beschlossene und am Montag in Kraft gesetzte 2G-Regel mit Maskenpflicht sei eine zusätzliche Herausforderung für den Theaterbetrieb. «Wie wollen Sie einem Kind beibringen, dass es Popcorn nur im Sitzen essen darf?», fragt Wettstein. Mit Blick aufs Ausland relativiert er aber sogleich: «Immerhin können wir spielen – das ist immer noch besser als zumachen zu müssen.»

Rollstuhltanz fällt seit März 2020 aus

Auch bei Irene Gasser vergessen Kinder die Coronasorgen. Ihr Tanzstudio schwirrt vor fröhlichen Stimmen. Die Kleinen, die Sechs- bis Achtjährigen, kommen zur Ballettstunde. Die darf stattfinden, ebenso wie die Ballettstunden für die ganz Kleinen, die Grösseren, die Erwachsenen, und die Lektionen Gesellschaftstanz. Was aber seit März 2020 ausfällt: die Kurse in Rollstuhltanz. Einige der Teilnehmenden haben Multiple Sklerose, sind also Risikopatienten. Wann diese Kurse jemals wieder starten können, weiss Irene Gasser nicht.

Irene Gasser und Schülerinnen bei der letzten grossen Aufführung ihrer Ballettschule 2019. Bild: PD

Sie und ihre Ballettschule, ein Ein-Frau-Betrieb, seien bislang halbwegs gut durch die Krise gesegelt. Auch wenn jetzt ihre Schule selber wie an Long-Covid leide. «Dass man eine Zeit lang gar nicht tanzen durfte, dass man Abstand halten soll, sich nicht berühren – für eine Tanzschule ist das nicht das Wahre», sagt Gasser. Sie hat Schülerinnen und Schüler verloren. Manche wollen aus gesundheitlichen Gründen pausieren, andere sind beruflich so eingespannt, dass sie keine Zeit mehr finden fürs Tanzhobby. Ob diese Tanzschüler jemals wieder bei ihr einsteigen, weiss Gasser ebenfalls nicht.

Und: An neue Kundschaft heranzukommen, sei im Moment sehr schwierig. Wie will man in Coronazeiten jemanden Tanz als neues Hobby schmackhaft machen? Tanzen in Innenräumen, mit anderen zusammen, für alle ab 16 nur mit Zertifikat? Die Mehrheit der Tanzschülerinnen und -schüler sei geimpft, einige Jugendliche hätten sich in den Monaten zuvor extra für die Tanzstunden testen lassen, sagt Gasser. «Leider entfällt mit der neuen 2G-Regelung nun diese Möglichkeit.»

So eine Tanzszene wie hier in der Aufführung 2019 wäre aktuell nicht möglich: Denn es gilt Abstand halten. Bild: PD

Schon als 13-Jährige unterrichtete sie Ballett

Seit 2010 ist Irene Gassers Ballettschule im Studio an der Rorschacher Strasse beheimatet. Sie selber unterrichtet schon lange, «sehr lange», sagt sie und lacht. Gasser ist in St.Gallen aufgewachsen, hat bei Marianne Fuchs die Ballettausbildung absolviert, war in einer Ballettklasse mit Martin Schläpfer, der heute das Wiener Staatsballett leitet. Gasser ist ihren Weg gegangen. Hat schon als 13-Jährige Ballett unterrichtet, Marianne Fuchs hat Gassers Talent als Lehrerin erkannt und gefördert. Gasser arbeitete als Profiballetttänzerin, war am Landestheater St.Pölten engagiert. Und startete nach der Tanzkarriere als Ballettlehrerin durch. Mit eigenen Klassen, als Untermieterin in einem Studio, dann mit eigener Ballettschule.

Jetzt muss sie den Gürtel enger schnallen. Bis im Sommer bekam sie Corona-Ersatzzahlungen. Nicht üppig, aber besser als nichts – «vor allem jetzt, wo man merkt dass es lange dauert, um auf ein Vor-Corona-Niveau zu kommen». Die Unterstützung sei fair gewesen und habe sofort geklappt, lobt Gasser. Das habe ein wenig geholfen, denn die Fixkosten blieben bestehen. Sie selber lebe bescheiden und schraube ihren Lebensstil einfach noch etwas hinunter. Im Kanton St.Gallen wurden Unterstützungszahlungen im Sommer eingestellt, da es für Tanzschulen keine Einschränkungen mehr gebe.

Irene Gasser kann das nicht nachvollziehen. «Da hat man den Leuten eineinhalb Jahre eingebläut, man müsse Abstand halten, Innenräume meiden, niemanden berühren, und das soll dann auf einen Schlag weg sein?» Für sie und ihre Ballettschule fühle es sich im Moment an, als wäre man mit angezogener Handbremse unterwegs. Sie wünscht sich Verständnis, dass eben nicht alles so schnell wieder normal laufe, dass es vielleicht die Unterstützung doch noch etwas länger braucht. Trotzdem blick sie hoffnungsfroh auf 2022:

«Ich lasse es auf mich zukommen.»

Sie freut sich über ihre Schülerinnen und Schüler. Und dass vielleicht 2022 wieder eine grosse Aufführung ihrer Ballettschule stattfinden kann.

