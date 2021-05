Zukunft «Wenn wir so weitermachen, bekommen wir Probleme»: Gemeindepräsident Gröble will Wittenbach attraktiver machen und Steuerzahler anlocken Wie soll Wittenbach im Jahr 2035 aussehen? Diese und andere Fragen soll ein Gemeindeentwicklungskonzept beantworten, das derzeit ausgearbeitet wird. Die Bevölkerung kann dabei mitreden. Michel Burtscher 20.05.2021, 16.37 Uhr

Oliver Gröble, Gemeindepräsident von Wittenbach, kennt sich aus mit der Standortförderung. Bild: Michel Canonica

Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble wählt im aktuellen Mitteilungsblatt deutliche Worte: «Wenn wir so weitermachen, bekommen wir mittel- und langfristig Probleme. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir den Turnaround schaffen und unsere Defizite in Zukunft beheben können.» Was er damit meint, wird im Text erläutert: Wittenbach habe sich in den letzten Jahrzehnten von einer Dorfgemeinde zu einer ländlich und städtisch geprägten Agglomerationsgemeinde gewandelt.

Diese Entwicklung habe Vorteile, aber auch Nachteile – Stichworte sind: günstiger Wohnraum, Verkehrsprobleme, soziale Lasten, tiefe Steuerkraft. Wittenbach habe in den letzten Jahren an Steuerkraft eingebüsst, heisst es in der Mitteilung, und liege im Ranking der 77 St.Galler Gemeinden auf Rang 55. Das soll sich nun ändern, die Gemeinde wieder attraktiver werden. Auf Anfrage sagt Gröble:

«Wir wollen, dass die Leute – und damit Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – nach Wittenbach kommen und auch hier bleiben.»

Anstoss gab das kantonale Planungs- und Baugesetz

Um dieses Ziel zu erreichen, brauche man jedoch einen Plan, betont er. Darum wird im Rathaus derzeit ein Gemeindeentwicklungskonzept ausgearbeitet. Der Anstoss für diesen Prozess gab gemäss Mitteilung das neue kantonale Planungs- und Baugesetz. Dieses verlange, dass die Gemeinden bis 2027 den kommunalen Richtplan, den Zonenplan und das Baureglement revidieren. Das Gemeindeentwicklungskonzept soll die Grundlage für diese Arbeiten bilden. Aber nicht nur. Gröble sagt:

«Wir wollen ein Gesamtbild ausarbeiten, in welche Richtung sich Wittenbach entwickeln soll.»

Es gehe dabei nicht einfach nur um Bauen und Zonen, sondern auch um die Standortförderung. So soll das Konzept Antworten liefern auf Fragen wie: Wie soll die Gemeinde Wittenbach im Jahr 2035 aussehen? Wie kann die Lebensqualität erhöht werden? Welche Wohnräume gibt es und welche Arbeitsräume sollen geschaffen werden? Insgesamt wurden sechs Schwerpunktthemen definiert: vielfältiger Wohnraum, vernetzte Frei- und Grünräume, Erreichbarkeit, Arbeiten, Gemeinsames Zentrum sowie Quartiere und Nachbarschaften.

Die Bevölkerung kann online mitdiskutieren

Dabei sollen die Bevölkerung und andere Betroffene mitreden können. Die Mitwirkung findet gemäss Oliver Gröble auf verschiedenen Ebenen statt: «Es ist nicht die Idee, dass wir die Vertiefung der Schwerpunktthemen alleine an unserem Schreibtisch vornehmen. Vielmehr geht es darum, verschiedene Anspruchsgruppen ins Boot zu holen und somit verschiedene Bedürfnisse aufzunehmen», wird er im «Puls» zitiert. Die Anliegen und Vorstellungen des Gewerbes seien bereits abgeholt worden.

In einem nächsten Schritt wird am 1. Juni ein Workshop durchgeführt, an dem rund 50 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Grundeigentümern, Wirtschaft, Parteien, öffentlichen Institutionen die Schwerpunkte diskutieren. Die Ergebnisse sollen danach der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dann startet laut Gröble der Dialog mit der breiten Bevölkerung, der unter anderem auf einer Onlineplattform stattfinden kann. Vorliegen soll das fertige Gemeindeentwicklungskonzept im Herbst. Danach beginnen die Arbeiten an der Ortsplanungsrevision.