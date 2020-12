Zuckersüss Weniger Kalorien, aber gleich süss: Die Rorschacherberger «Zuckerprinzessin» produziert mit ihrer Firma in Horn eine Alternative zum Kristallzucker Mit ihrer Firma Schweizer Edelzucker bringt Silke Merz gesündere Zuckeralternativen auf den Markt. Auch Ketchup und Sirups gehören zu den neusten Kreationen.

Jolanda Riedener 19.12.2020, 05.00 Uhr

Silke Merz hat ein Händchen für Süsses: In Horn produziert sie kalorienreduzierten Zucker und Zuckeralternativen.

Bild: Ralph Ribi (17.12.2020)

Zucker hat im Advent Hochsaison – bestehen doch Brunsli, Zimtsterne oder Mailänderli vor allem aus Kristallzucker und Butter. Allerdings folgt auf den Genuss nicht selten das schlechte Gewissen, denn zu viel Zucker ist ungesund, schlecht für Zähne und Figur. Mit diesem Problem hat sich auch die Rorschacherbergerin Silke Merz auseinandergesetzt. Sie bezeichnet sich als Zuckerliebhaberin:

«Ich trinke sehr viel Tee, egal ob kalt oder warm. Ohne Zucker schmeckt der mir aber einfach nicht gleich gut.»



Silke und Oliver Merz haben die Coronazeit genutzt, um Neues zu entwickeln.

Bild: Ralph Ribi

Das brachte sie dazu, nach einer gesünderen Alternative zu suchen. Gemeinsam mit ihrem Mann Oliver hat Silke Merz lange ausprobiert, bis sie mit ihrer Firma Schweizer Edelzucker AG ein Produkt entwickelten, das sie überzeugt. Denn die Industrie habe offensichtlich kein Interesse an Alternativen, «obwohl in der Schweiz jährlich 260'000 Tonnen Zucker hergestellt werden», sagt Oliver Merz, der seine Frau liebevoll «Zuckerprinzessin» nennt.



Nur die Hälfte des Zuckers reicht

In Horn verarbeitet das Ehepaar mit drei Mitarbeitenden den Rübenzucker aus Frauenfeld. Nach der Veredelung ist der Zucker doppelt so süss wie herkömmlicher Schweizer Kristallzucker. Weil man deshalb nur halb so viel verwendet, halbieren sich auch die Kalorien.



Beim Backen von Weihnachtsguetsli heisst das: Das Rezept benötigt mit dem Schweizer Edelzucker nur die Hälfte der angegebenen Menge. Auch zum Süssen von Kaffee oder Tee reicht halb so viel.



Die 500-Gramm-Nachfüllpackung kostet 3.90 Franken. Bild: Ralph Ribi

Alternativen auf der Basis von Birke und Mais

Neben dem veredelten Zucker haben sich Silke und Oliver Merz auch mit Alternativen, zum Beispiel für Diabetiker, befasst. Entstanden ist das veredelte Xylit, das aus finnischer Birke und Buche gewonnen wird. Das Produkt ist noch süsser und man benötigt lediglich einen Viertel der Menge, die man von gewöhnlichem Zucker verwenden würde. Auch vom veredelten Erythrit ist nur ein Viertel der Menge erforderlich: Das Produkt hat keine Kalorien und wird aus Mais in Frankreich hergestellt.



Im Gegensatz zu Süssstoffen, die zum Beispiel in Lightversionen von Softdrinks wie Cola Zero enthalten sind, gelten Xylit oder Birkenzucker sowie Erythrit nicht als ungesund.

Als eine diabeteskranke Bekannte die Produkte ausprobierte, war sie begeistert, schildert Silke Merz. «Sie erzählte uns, wie stark ihre Lebensqualität durch die Produkte zugenommen hat», sagt Merz. Das habe sie sehr berührt und auch ermutigt, weitere Produkte zu entwickeln.



Nachhaltigkeit ist auch bei der Verpackung wichtig

Produziert wird der Schweizer Edelzucker im Horner Industriegebiet. An der Seestrasse befinden sich neben Büro, Labor und Showroom zwei grosse Produktionshallen. Das Rohprodukt wird in der ersten Halle verarbeitet: Mit einem Volumen von 700 Kilo wird der Zucker hier in Behältern gemischt und getrocknet. Nach Bedarf werden Aromen wie Vanille oder Himbeere angereichert – alles ohne künstliche Farb- und Aromastoffe.

In der zweiten Halle steht eine moderne Verpackungsanlage. Nachhaltigkeit ist Silke Merz auch bei der Verpackung wichtig: Der Zucker wird entweder in recycelbare Weissblechdosen verpackt oder in die Nachfüllpackungen aus Papier. Die Tüten, in die der Zucker abgefüllt wird, bestehen zu 100 Prozent aus Papier und enthalten keinen Kunststoff.



Hier wird der Zucker in die Papiertüten eingefüllt und verpackt.

Bild: Ralph Ribi

Es wird funktionieren

Angefangen hat alles mit einem ersten Prototyp in einem Gewerberaum in Untereggen. Das Paar war bereits zuvor selbstständig tätig, aber in der Finanzbranche. Oliver Merz hat ausserdem einen technischen Hintergrund. Auch von Silke Merzs Vater, einem Techniker, bekamen sie Unterstützung bei der Umsetzung. Von Reaktionen wie «Du bist verrückt, was machst du, wenn das nicht funktioniert?» hat sich Silke Merz nicht abhalten lassen. Sie war damals der Meinung:



«Dass unser Vorhaben nicht funktioniert, kann nicht sein. Die Frage ist nur wann und wie.»

Bis die Maschinen für den Produktionsbeginn geliefert wurden, dauerte es etwas, weshalb die Firma erst Anfang Jahr mit der Produktion loslegen konnte. «Und dann kam Corona», sagt Silke Merz.

Vom Punsch zum Proteinshake

Die Zeit seit dem Ausbruch der Coronapandemie haben die Unternehmer aber genutzt: Innerhalb weniger Monate entwickelten Silke und Oliver Merz eine Vielzahl an Produkten. Dazu gehört ein Sirup mit weihnachtlichen Aromen, den man mit Rotwein zu Glühwein erhitzen kann, mit heissem Wasser und Rum geniesst oder für Kinder als Punch alkoholfrei anmacht.

Winterzauber ist ein kalorienarmer Sirup mit winterlichem Aroma aus Zimt, Nelken, Orangenschalen, Kardamom und Sternanis. Bild: Ralph Ribi

Oder Proteinshakes, die keinen Zucker und künstliche Süssstoffe enthalten, haben sie entwickelt. Silke Merz sagt:

«Die Ideen gehen uns nicht aus.»

Eine der neuesten kalorienarmen Kreationen ist Ketchup: Es wird als Pulver nach Bedarf mit Wasser angemacht und kann so zum Beispiel mit frischen Kräutern angereichert werden.

Man sei derzeit dabei, das Produkt an den Kunden zu bringen. Verkauft werden sie vor allem an Privatkunden vor Ort oder via Onlineshop. Aber auch Feinkostläden oder Fitnesscenter sind Abnehmer. In Zukunft sei auch eine Zusammenarbeit mit Lebensmittelproduzenten denkbar. Denn es gebe noch einiges, was man mit ihrem Zucker gesünder machen könnte: «Joghurt zum Beispiel», sagt Silke Merz.