Trockener Sommer: So geht es Landwirten in der Region St.Gallen

Zu wenig Regen Äpfel, die sechs Wochen zu früh runterfallen, und weniger Futter für Kühe: Wie sich der trockene Sommer auf die Landwirtschaft in der Region St.Gallen auswirkt Endlich hat es geregnet. Nur ein Tropfen auf den heissen Stein in diesem trockenen Sommer? Wie es den Landwirten und ihrer Ernte in der Region geht. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Landwirt Albert Forster mit Äpfeln, die wegen des bisher trockenen Sommers zu früh von den Bäumen fallen. Bild: Michel Canonica

Dieser Sommer! Sonnig und wunderschön für alle die, die ihn einfach geniessen können. Zu trocken und weniger schön für die, deren Einkommen vom Wetter abhängt. Das Wochenende hat erhofftes Wasser von oben gebracht. Man könnte meinen, die Bauern vollbringen nun einen Regentanz. Tun sie aber nicht, wie eine Umfrage zeigt.

61 Millimeter Regen, «pro Quadratmeter sechs Giesskannen», hat Albert Forster auf seinem Hof Sommerau in Gossau gemessen. «Viel Regen, und dennoch ist der Boden noch immer hart und nicht weich», sagt er. Dieses Wasser sei «bitter nötig» gewesen. Es sei nicht gewitterartig, sondern konstant vom Himmel gefallen. «Endlich der langersehnte Landregen. Ich hoffe, das Wasser hat es auch zu den Wurzeln der Bäume geschafft.»

Forster ist trotzdem nach wie vor froh um jeden Millimeter Niederschlag. «Das Thema Trockenheit ist mit dem regenreichen Wochenende nicht abgeschlossen für uns.» Die Folge der Trockenheit: Um zu überleben, werfen die Bäume ab, was sie können. Und so fallen auch auf Forsters Hof bereits Äpfel zu Boden, die eigentlich noch eineinhalb Monate an den Ästen bleiben sollten. Die Sorte Bohnapfel ist zum Beispiel davon betroffen. Forster und seine Helferinnen und Helfer ernten sie üblicherweise Ende Oktober. Forster sagt:

«Wir können diese Früchte nicht gebrauchen. Noch sind sie nicht reif und zu sauer.»

Das Stadium der Bohnäpfel, währenddessen sich Säure ab- und Fruchtzucker aufbaut, setze erst ein. Immerhin würden die Bäume die Blätter nicht verlieren.

Lieber wenig Regen als Hagel

Der Gossauer Landwirt geht davon aus, dass er wegen der Trockenheit 10 bis 15 Prozent seiner Ernte verlieren wird. Dennoch: Lieber warte er einen Tag länger auf grossen Regen, als dass es hagle. «Hagel ist am bedrohlichsten für uns, gerade in den Monaten, die nun anstehen.» Beschädigen die Körner einen unreifen, noch sauren Apfel, vernarbt er. «Nicht schön anzuschauen, aber gut zu essen», sagt Forster. Lädiert Hagel hingegen fast schon reife Äpfel, beginnen sie zu faulen. Trotz der Umstände wirkt Forster nicht verzweifelt.

«Wir sind es gewohnt, dass irgendetwas mit dem Wetter ist.»

Schon runtergefallen, aber noch nicht reif und deshalb unbrauchbar: Bohnäpfel auf dem Hof Sommerau in Gossau. Bild: Michel Canonica

Bald Bäume bewässern wie im Südtirol?

Was die Natur lange nicht geliefert hat, glich Roman Schildknecht mit Leitungen auf dem Feld aus. «Wir mussten unsere Beeren diesen Sommer bisher intensiv bewässern. Nach den Regenfällen vom Wochenende besteht momentan kein Wassermangel mehr. Sie haben vieles kompensiert», sagt der Mörschwiler Landwirt. Zwei Drittel des Umsatzes machen Beeren aus, aber auch Zwetschgen, Äpfel, Aprikosen und Kirschen wachsen hier an Bäumen. «Zu trocken eignet sich für unseren Betrieb besser als zu nass», sagt Schildknecht. Zwar fallen Zwetschgen und Äpfel aus seinen Niederstammanlagen bei Trockenheit vielleicht etwas kleiner aus, immerhin aber faulen und platzen die Beeren nicht. Schildknecht sagt:

«Wir wünschen uns etwas in der Mitte.»

Hat er sich schon überlegt, auch seine Apfelbäume zu bewässern, mit der sogenannten Tropfberegnung, wie sie zum Beispiel im Vinschgau im Südtirol bereits üblich ist? Schildknecht verneint. Und meint dann: «Fällt fortan jedes Jahr so trocken aus wie dieses, wird sie bald ein Thema sein.»

Immerhin keinen Landschaden

Obstbäume, die wegen des Trockenstresses aussehen wie im Herbst: Auf den ersten Blick scheint Walter Keller vom Hof Brumenau in Wittenbach mit seiner Milchwirtschaft davon verschont zu sein. Aber auch auf seinen Betrieb habe sich die Trockenheit ausgewirkt, sagt er. Er müsse wohl mit etwas weniger Futter für die Kühe durch die Saison kommen. Das Gras sei langsamer gewachsen als sonst. Bedeutet: weniger Heu. Dafür muss der Landwirt in trockenen Sommern keinen Landschaden beklagen. Wenn die Wiese zu nass sei, sei sie gerade vor dem Eingang in den Stall oft zertreten von den Huftieren.

In der Westschweiz würden jetzt schon einzelne Maisfelder geerntet, weil sie sonst vertrocknen würden, weiss Keller.

«So schlimm trifft es uns zum Glück nicht. Immer wenn sich die Situation zugespitzt hat, hat es just kurz geregnet. Wie am vergangenen Wochenende: Das war ein ideales Regeli.»

Auch auf seinem Hof wachsen Obstbäume, allerdings seien sie «nicht so wichtig» für den Umsatz. Keller lässt sie zu Most für den Eigengebrauch verarbeiten. Oder zu Essig für die Kühe. «Sie trinken es oder wir mischen es in ihrem Futter unter. Es wirkt antibakteriell und fördert ihre Gesundheit», sagt er. Mit wie viel Einbussen beim Futter rechnet er wegen des trockenen Sommers? Keller will noch nicht rechnen, auch nicht schätzen. Lieber wartet er die nächsten Wochen ab. Die «Energie im Boden» sei nach wie vor da, nur an Wasser habe es bisher gefehlt. «Ein guter Herbst kann vieles wettmachen.»

