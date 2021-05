Bodensee Zu wenig Plankton im für die Jahreszeit zu kalten Bodensee: Felchen, Egli und auch die Berufsfischer nagen am Hungertuch Berufsfischer in der Region Rorschach fangen so wenige Egli wie noch nie. Einer der Gründe ist das mit 8 Grad für den Mai ungewöhnlich kalte Wasser des Bodensees. Dadurch entwickelt sich zu wenig Plankton, was die Nahrungskette der Fische im See negativ beeinflusst. Rudolf Hirtl 15.05.2021, 13.32 Uhr

Laichfäden von Eglis in der Rorschacher Bucht: Dottersack und Körper der Jungfische sind schon gut zu erkennen. Bild: Tino Dietsche

Beim Tauchen im Bodensee bietet sich aktuell ein spannendes Bild. Laichschnüre von Eglis hängen an den Wasserpflanzen. In den Fischeiern sind die unterschiedlichen Wuchsstadien gut zu erkennen. Bei manchen sieht man erst die grossen Augen der durchscheinenden Eglilarven, bei andern sind bereits Dottersack und Flossen zu erkennen. Hunderte Jungfische sind bereits geschlüpft und vereinen sich zu stattlichen Schwärmen, später werden sie zu Einzelgängern. Doch was Unterwasser viel erscheint, genügt Berufsfischern kaum zum Leben.

Junge Eglis suchen noch den Schutz in den Schwärmen, später werden sie zu Einzelgängern. Bild: Tino Dietsche

Schonzeit ist seit Montag zu Ende

Die Schonzeit für Egli ist zwar seit dem 10. Mai zu Ende. Was die Berufsfischer seit vergangenem Montag aber an Egli aus den Netzen holen, ist laut dem Altenrheiner Gallus Baumgartner eher bescheiden. «Kurz nach der Laichzeit ist das zwar nicht ungewöhnlich, doch momentan sind es schon sehr wenige.» Ihm ist aufgefallen, dass in den Felchennetzen praktisch keine Laichfäden von Eglis hängen bleiben. Auch dies sei leider ein Indiz dafür, dass in nächster Zeit nicht mit grossen Fangmengen beim Egli zu rechnen sei.

Es sind Egli-Eier im See zu finden, aber weniger als in den vergangenen Jahren. Bild: Tino Dietsche

Fischen fehlt es an Wärme und dadurch an Futter

Nicht nur Eglis fehlen in den Netzen, auch Felchen machen sich momentan sehr rar. Sie halten sich im tiefen Gewässer auf, zu tief für die Netze der Fischer. Schuld daran ist laut Gallus Baumgartner das nur 8 Grad kühle Wasser des Bodensees. Der See wird schon seit Jahren immer sauberer, schon beinahe steril, weshalb seine Bewohner kaum mehr was zu fressen finden, weil es an Plankton fehlt. Gefangenen Fische müssten eigentlich rund und fett sein, doch sie sind mager und ausgezehrt. Der Egli ist nach dem Felchen der zweitwichtigste Fisch für die Berufsfischer. Er wird im ganzen Bodensee und hauptsächlich in Ufernähe mit Bodennetzen gefangen.

Warmes Wetter würde die Planktonproduktion fördern

Der zu kalte Frühling verschärft diese Situation zusätzlich, weil sich so kaum Plankton bildet. Laut Gallus Baumgartner braucht es eine anhaltende Schönwetterperiode, die das Seewasser aufwärmt und umwälzt. Nur so würde die Planktonproduktion aktiviert, die am Anfang der Nahrungskette für alle Fische stehe.

«Es ist nicht so, dass wir gar keine Fische fangen würden und nichts zu verkaufen hätten, doch die Erträge bewegen sich seit Jahren auf einem sehr tiefen Niveau»,

sagt Baumgartner, der derzeit unter anderem Felchenfilets, geräucherte Felchen und ganze Felchen im Angebot hat.

Der Flussbarsch, in der Schweiz Egli, in Deutschland Kretzer genannt, macht sich derzeit rar im Bodensee. Bild: Rudolf Hirtl

Der Egli wächst schneller, wenn das Wasser wärmer und genug Futter vorhanden ist. Egli sind zudem bekannt als Kannibalen, die ihre eigenen Jungtiere fressen. Das heisst, wenn es viele Jung-Egli im See hat, gibt es dadurch auch Futter für die älteren Egli-Jahrgänge.

«Bodenseefisch» aus Kasachstan

204 Tonnen, so wenig haben Bodenseefischer 2019 am Obersee gefangen: das schlechteste Jahr seit 110 Jahren. Kein Wunder, kommen drei von vier «Bodenseefischen» inzwischen aus Finnland, Kasachstan, Island, Russland oder vom Gardasee. Wer echten «Bodenseefisch» möchte, sollte hiesige Fischer fragen. Vor allem beim Egli kann es sehr schnell gehen, gestern nix und morgen zappelt es im Netz.

