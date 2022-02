Die St.Galler Focacceria will weg vom Brötli-Image

Zu Tisch Weg vom Brötli-Image: Die St.Galler «Focacceria» lädt zu einer kulinarischen Reise nach Sizilien Die «Focacceria» in der St.Galler Metzgergasse kommt bei Frauen auffallend gut an. Sie verführt mit frischer Pasta und stillt die Lust nach Avocado. Melissa Müller Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Küchenchef Lambert Niggemann in der Focacceria in St. Gallen. Bild: Reto Martin

Der Laden ist ein Frauenmagnet. Rund 50 Damen jeden Alters verköstigen sich bei unserem Besuch in der St.Galler «Focacceria». Auch bei HSG-Studierenden ist das Lokal an der Metzgergasse beliebt: Sie stehen am Mittag Schlange für eine mit Delikatessen gefüllte Focaccia.

Wir werden im oberen Stock platziert und bestellen den tiefroten Eistee aus Hibiskusblüten, Zitronengras und Zitronensaft (5.20). Neuerdings hat die Focacceria ihren eigenen Gin aus der St. Galler Destillerie Brunner. «Fin» heisst er und verdankt seine Farbe einer blauen Blume. Mit einem Himbeer-Thymian-Gin (14.50) läuten wir den Feierabend ein. Der Drink ist zwar mit Rosmarin statt Thymian aromatisiert, aber dieses Kraut passt auch gut und verpasst dem Cocktail eine herbe Note.

Zur Vorspeise genehmigen wir uns eine kleine Caponata (15.50), ein süss-saures sizilianisches Ofengericht, überbacken mit geräuchertem Mozzarella. Aubergine, Tomatensauce und Stangensellerie katapultieren uns in den Süden, weit weg vom Schneematsch in den St.Galler Gassen. Der reich befrachtete, knackige Antipasti-Salat mit Oliven, Tomaten in Öl und grünen Sojabohnen (12.50) hebt ebenfalls die Stimmung.

Nicht immer saisongerecht

Bekannt wurde die Focacceria mit der namengebenden Focaccia. Küchenchef Lambert Niggemann will aber weg vom Brötli-Image. «Wir haben mehr drauf», sagt der 34-Jährige. So etwa die Ricotta-Spinat-Ravioli an einer sonnengelben Safran-Birnen-Sauce (26.50 Franken). Die liebliche orientalisch-fruchtige Kombination überrascht. «Die Safran-Birnen-Pasta ist unser Winterklassiker.» Und saisongerecht, im Gegensatz zu den Gurken, Tomaten und Peperoni im Salat. Ein Zugeständnis an die Wünsche der Gäste, wie der Küchenchef sagt. Ebenso wie die Guacamole, «unser Leaderprodukt an der Theke». Der Chef zuckt mit den Schultern:

«Die Leute stehen einfach auf Avocado.»

Die Focacceria punktet seit ihrer Eröffnung im Jahr 2005 mit gehobenen Preisen und herausragender Qualität. Sie ist auch ein Ort, an dem man sich kulinarisch inspirieren kann. Auf der Wochenkarte stehen gerösteter Schwarzwurzel-Randen-Salat mit Wasabi-Dressing und Taleggio sowie Tagliatelle mit Cima di rapa, Zitronensauce und Pecorino. Das klingt kreativ und macht neugierig.

Wir nehmen dann doch die Tagliatelle mit Gorgonzola und Spinat (19.50). Sie sind perfekt al dente, wenn auch die Portion etwas klein geraten ist. Dafür haben wir am Schluss noch Lust auf ein luftiges Tiramisu mit Früchten (10.50).

Nach Wil und Herisau expandiert

Die freundlichen Kellnerinnen tragen die Teller die steile Treppe rauf und runter; einen Lift gibt’s nicht. «Sie können sich das Fitnessabo sparen», sagt Niggemann. Inzwischen gibt es auch Focaccerias in Wil und Herisau. Entrepreneur Florian Reiser hat auch das Klosterbistro im St. Galler Stiftsbezirk übernommen. Man wolle nicht als Kette wahrgenommen werden, jedes Restaurant soll für sich sprechen, sagt Niggemann.

Der hohe weibliche Publikumsanteil ist ihm ein Rätsel. Wir tippen drauf, dass es am bunten, aromatischen Essen liegt, das leicht daher kommt – und mit einer schönen Prise Italianità serviert wird.

Restaurant Focacceria Metzgergasse 22, 9000 St. Gallen, Telefon 071 220 16 15, www.focacceria.ch Mo–Sa von 11 bis 23 Uhr. Focaccia ab 10.–, Vorspeisen ab 15.–, Hauptgerichte ab 20.–

