Zu Tisch: Vegan essen im Formidable Pelikan von Desirée Fatzer

Desirée Fatzer ist Veganerin, seit sie realisierte, dass Milchkühe ihr Leben lang künstlich schwanger gemacht werden. In ihrem Café Formidable Pelikan in der St.Galler Altstadt serviert sie eher kleine Portionen und bietet Nachschlag an, wenn die Gäste noch Appetit haben. Ein wertvoller Beitrag gegen Food-Waste.

Melissa Müller 30.06.2022, 18.00 Uhr