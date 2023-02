Alpenhof Oberegg: Laura Röösli kocht himmlische Häppchen

Zu Tisch Kulinarisch hoch hinaus: Himmlische Häppchen im «Alpenhof» auf 1110 Metern über Meer Ein Luzerner Trio hat den «Alpenhof» auf dem St.Anton übernommen – und macht ihn zur Adresse für Gourmets. Küchenchefin Laura Röösli hat ihr Handwerk bei Starköchin Tanja Grandits erlernt. Ihre Ravioli mit Sternanis vergisst man nicht so schnell wieder. Melissa Müller Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Flavia Bienz (links), Laura Röösli und Dominic Chenaux bringen neuen Schwung in den «Alpenhof» auf dem St.Anton in Oberegg. Bild: Michel Canonica (3. September 2022)

In einer verschneiten Winternacht kurven wir die Appenzeller Hügel hoch zum Restaurant Alpenhof bei Oberegg. Seit September hat ein Luzerner Trio die abgeschiedene Kulturherberge auf dem St.Anton übernommen – und wieder regelmässig öffentlich zugänglich gemacht.

Flavia Bienz, sanfte Stimme, wild gemusterter Wollpulli, bittet an einen Tisch mit stylishen skandinavischen Stäblistühlen – und serviert zum Apéritif eine hausgemachte Limo mit Raucharoma und Prosecco. Als Alternative zu Wein lockt ein aromatischer Drink aus Traubensaft und Koriander. «Es gibt nur ein Menu», sagt Bienz. «Wollt ihr euch überraschen lassen?»

Zaubern mit Rosenkohl, Orange und Gewürzen

Der erste der sechs Gänge, die zusammen 97 Franken kosten, ist eine Symphonie aus Rande und Schwarzwurzel, liebevoll angerichtet mit Portulak und gerösteten Buchweizennüsschen. Die Randenwürfel schmecken blumig – wie das Köchin Laura Röösli wohl angestellt hat?

Eine ungewöhnliche Kombination: Rande und Schwarzwurzel. Bild: Melissa Müller

Die 33-Jährige hat ihre Lehre bei Spitzenköchin Tanja Grandits in Basel absolviert. Sie kocht kompromisslos regional. Auf den Teller kommt, was eine Heidler Biobäuerin liefert. Also keine Avocado oder Passionsfrucht und erst recht keine Tomate im Winter.

Die violette Blaukohlsuppe mit Apfelschnitzen und Wacholderbeeren ist ein ausgewogenes Spiel von süssen und sauren Noten, das Lust auf mehr weckt. Der Pastateller bringt uns zum Schwelgen: drei hausgemachte Ravioli, gefüllt mit Ricotta und Sternanis, an einer Buttermilchsauce mit Orange, Dill und Rosenkohl. Verblüffend, was die Küchenchefin aus ein paar alltäglichen Zutaten wie einer Handvoll Rosenkohl, ein paar Orangenschnitzen und Weihnachtsgewürzen zaubert.

Kochbücher über dem Nebelmeer

Verblüffend gut: Ricotta-Sternanis-Ravioli mit Dill, Rosenkohl und Orange. Bild: Melissa Müller

Auf jedem Tisch leuchtet eine Kerze. Auf den grossen Fensterbänken hat es Filzmatten, die zum gemütlichen Abhängen vor den grossen Glasscheiben einladen – mit Blick über Rheintal, Alpstein und Nebelmeer. In einem Regal steht Laura Rööslis Kochbuchsammlung, mit Titeln wie «Fette Sau», «Kulinarische Intelligenz» oder «Buttermost und Ochsenschwanz». Die Bücher bilden eine Verbindung zur Bibliothek von Andreas Züst, dem Herzstück des Hauses. Seit zwei Jahrzehnten wird der «Alpenhof» als Residenz für Künstlerinnen und Künstler genutzt. Die neuen Gastgeberinnen wohnen im Hotel auf 1110 Metern über Meer. Der dritte im Bunde, Dominic Chenaux, ist nach Trogen gezogen.

Das neue «Alpenhof»-Trio hat auf dem St.Anton. Bild: Michel Canonica (3. September 2022)

Zum Käseteller mit Spezialitäten des Toggenburger Käsermeisters Willy Schmid wird eine rosa Birne serviert, die nach Kardamom duftet. «Sie wurde in Rosé gebadet», sagt Flavia Bienz andächtig.

Dieser Artikel ist zu kurz, um alle Aromen zu beschreiben, die der Gästin im «Alpenhof» auf der Zunge zergehen. Nur so viel: Fleisch ist eine Nebensache und kann optional zum Hauptgang bestellt werden – einem monochromen Teller in Erdtönen mit Sellerieschnitzel, Haselnüssen und einer caramelligen Misocreme.

Fazit: Im Alpenhof wird ein himmlisches und unkonventionelles Genusserlebnis geboten, das lange anhält. Wir schwelgen Tage später immer noch in der Erinnerung an die Ravioli mit Sternanis.

Adresse: «Alpenhof», St.-Anton-Strasse 62, 9413 Oberegg. 071 890 08 04, info@alpenhof.ai. Öffnungszeiten: Do und Fr, 16 bis 22 Uhr, Sa, 10.30 bis 22 Uhr, So, 10.30 bis 16 Uhr. www.alpenhof.ai

