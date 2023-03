Zu Tisch: Die Verwandlung des Klubhaus ist auf gutem Weg

ZU TISCH Klubhaus St.Gallen: Die Verwandlung ist auf gutem Weg Seit etwa einem Vierteljahr ist im Traditionslokal hinter den Gleisen ein asiatisches Zeitalter angebrochen. Gekocht wird asiatische Fusion – auf beachtlichem Niveau und in aufgefrischtem Speisesaal. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Die Pächter des Klubhauses: Sam Stephens (links) und Mark Seman. Bild: Benjamin Manser

Der Winter zeigt sich an diesem Dienstagabend noch einmal von der garstigen Seite, aber wer im Klubhaus sitzt, der spürt davon wenig. Der Bambus, die Malereien aus Fernost an den weissen Wänden, der Duft: Irgendwie ist hier drin fast immer Sommer, auch an einem Dienstag im Februar.

Noch vor einem Jahr herrschte gähnende Leere im Klubhaus. Der alte Hogar Español hatte nach dem zweiten Coronalockdown im Frühjahr 2021 nach fast vier Jahrzehnten die Segel gestrichen und nicht mehr geöffnet. Ein Verlust für St.Gallen. Die Stadt als Hausbesitzerin war gerade erst fündig geworden mit einem neuen Pächter. Zwei Bekannte hatten den Zuschlag erhalten: Mark Seman und Sam Stephens.

Das Klubhaus hinter den Gleisen ist ein Ort mit Geschichte. Erstellt wurde das Gebäude 1888. Bild: Benjamin Manser

Der US-Amerikaner und der Australier sind auch Pächter des «The Pinch» an der Davidstrasse und mittlerweile auch des Restaurants Toscana im Linsebühl. Und auch an «Radio Mumbai» im ehemaligen Hörnli sind sie beteiligt. Im November 2022 wurde das Klubhaus dann eröffnet. Küche: asiatische Fusion mit Anspruch. Und in der Stadt fragt man sich: Geht das gut an einem Ort mit dieser Geschichte?

Das Konzept fügt sich gut ins Haus ein

Es gibt kaum eine urbanere Ecke in der Stadt als diese hier. Zwischen Fachhochschulturm und Lokremise-Halbmond. Hier fühlt sich St.Gallen manchmal sogar ein bisschen wie eine Grossstadt an. Und tatsächlich passt das neue Klubhaus-Konzept ganz gut zu diesem Ort.

Das Thai Black Pepper Beef ist reichhaltig und schön angerichtet. Bild: Luca Ghiselli

Der Fensterplatz ermöglicht ein Blick auf das bunte Treiben hinter dem Bahnhof, wir werden schnell bedient (die laminierte Karte könnte hochwertiger daherkommen) und entscheiden uns für zwei Vorspeisen zum Teilen: Japanese Pork Belly (Fr. 16.–) und ein Bánh mì Sandwich (Fr. 16.–). Beides ist ein Genuss, das Fleisch zart geschmort und gut gewürzt.

Weiter geht es mit den Hauptgängen. Die Wahl fällt auf Thai Black Pepper Beef mit gebratenem Reis (Fr. 36.–) und Korean Popcorn Chicken mit Jasminreis (Fr. 33.–). Beides ist schmackhaft, innovativ gedacht und schön angerichtet, sowohl von der Portionengrösse als auch vom Preis her aber an der oberen Grenze. Zudem irritiert die Preisberechnung etwas: Warum muss man bei Reisgerichten den Reis separat bezahlen?

Wir gehen satt und doch beschwingt. Stephens und Seman haben mit Übernahme und Neustart des Klubhauses etwas gewagt. Die Metamorphose von ursprünglich-spanisch zu hip-panasiatisch ist auf gutem Weg. Vieles funktioniert in der neuen Ära hinter den Gleisen schon richtig gut. Anderes muss noch zusammenwachsen – man darf guter Dinge sein, dass es das wird.

Klubhaus Klubhausstrasse 3, 9000 St.Gallen, 071 252 29 88, www.klubhaussg.ch, Mo–So 11 bis 14 und 17.30 bis 22 Uhr.

