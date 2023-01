Einstein Bistro lädt zu Tisch: Die St.Galler lieben das Landei

Zu Tisch «Die St.Galler lassen sich das Landei nicht nehmen»: Entspanntes Geniessen im Bistro St.Gallen des Hotels Einstein Ein Landei ist der Star im Bistro des Hotels Einstein. Hier wird man verwöhnt, umgeben von hochkarätiger Kunst. Melissa Müller Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Restaurantmanager Jörg Montag (links) und Küchenchef Max Marte vom Bistro des Hotels Einstein. Bild: Benjamin Manser

Manche Deutsche beklagen die fehlende Kaffee-Kuchen-Kultur in der Schweiz. Man sollte sie ins Bistro des St.Galler Hotels Einsteins schicken. Die Kuchen, hausgemachten Glaces und weiteren Köstlichkeiten aus der hoteleigenen Patisserie sind eine Klasse für sich.

Das Dessert «Orangenvariation» (15 Fr.) ist gelbe Magie auf dem schwarzen Teller. Yuzu-Sorbet, Haselnusskrokant und Orangenelixier beleben den Gaumen mit süssen, sauren und bitteren Noten. Es ist, als habe der Patissier die spritzige Frische der Orange eingefangen.

Orangenvariation mit Yuzu-Sorbet. Bild: mem

Auch der Einstein-Cheesecake mit Mango und Passionsfrucht lockt (15 Fr.). Nach einem üppigen Menu ist eine Kugel Mangosorbet jedoch bekömmlicher (5 Fr.). Sie schmeckt, als habe man das Aroma 100 reifer Mangos auf der Zunge. «Wir verwenden echte Früchte, Nüsse, Vanilleschoten und Rahm, keine künstlichen Zutaten», sagt Gastgeber Jörg Montag, der zwischen Gast und Küche vermittelt.

Leder, Pflanzen und hochkarätige Kunst

Das Bistro im Erdgeschoss des Kongresszentrums steht etwas im Schatten des «Einstein Gourmet» im fünften Stock mit 18 «Gault-Millau»-Punkten – zu Unrecht. Es ist mit cognacfarbenen Ledersesseln und vielen Pflanzen ausgestattet. An der Wand hängt moderne Kunst, wie ein Bild des Amerikaners John Baldessari. Man muss also nicht in die Zürcher Kronenhalle, um von hochkarätigen Gemälden umgeben zu sein. Die Beleuchtung ist sanft gedimmt, auf jedem Tisch brennt eine Kerze. Die Hintergrundmusik ist leise, sodass man sich gut unterhalten kann.

Die Speisekarte ist klein, kreativ und auf die Jahreszeit abgestimmt. Sogar ein veganer Beyond Burger ist zu haben, mit Avocado und Tomatenmarmelade (35 Fr.). Statt auf Entenleberterrine und Hummerschaumsuppe fällt die Wahl auf eine cremige, ausgezeichnete Topinambursuppe (15 Fr.). Der Wintersalat ist mit Pilzen, Ziegenkäse und Walnuss-Zuckerbrocken (19 Fr.) üppig befrachtet.

«Dürfen wir Ihnen das Landei schon bringen?», fragt die aufmerksame Bedienung vor dem Hauptgang. Das Landei ist, anders, als es sein Name vermuten lässt, ein raffiniertes Gericht. Es ist wachsweich, von einer knusprigen Panade umhüllt und wird begleitet von Parmesanschaum, Spinat, Kartoffelpüree und Trüffel (26 Fr.).

Das knusprig frittierte «Landei» mit Trüffel. Bild: mem

Montag empfiehlt dazu einen fruchtig-leichten Bernecker Pinot Noir (10 Fr. pro Glas), der mit dem erdigen Trüffelaroma harmoniert. «Einmal haben wir das Landei von der Karte genommen. Da haben die Gäste protestiert und das Landei zurückverlangt», sagt Montag. Heute sei es der «Signature Dish» des Bistros.

Fazit: Ambiente und Küche laden zum Wohlfühlen und Geniessen ein. Hier wird man verwöhnt.

Adresse und Kontakt Bistro St.Gallen, Wassergasse 7, 9000 St.Gallen. Täglich offen von 6.30 bis 22 Uhr.

071 227 57 77, info@bistro-sg.ch

www.einstein.ch

