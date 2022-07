ZU TISCH Das «Chlösti» bringt das Meer bis ins St.Galler Klosterviertel Seit 26 Jahren wirten Pablo Manso und Domingo Romero im Restaurant Klosterhof. Sie setzen auf traditionelle spanische Küche und mediterrane Lockerheit. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier trifft St.Gallen auf Spanien: Pablo Manso (links) und Domingo Romero hinter der Bar im «Chlösti» an der St.Galler Bankgasse. Bild: Belinda Schmid (5. Juli 2022)

Das Fenster zur Bankgasse ist offen, der Sommerabend strahlend schön. Auf dem benachbarten Klosterplatz beginnt bald die Aufführung von Verdis Oper «Giovanna d’Arco» an den St.Galler Festspielen.

Drinnen im Restaurant Klosterhof, besser bekannt als «Chlösti» herrscht bereits früh reges Treiben. Viele der Gäste wollen später zur Oper, aber unter Zeitdruck sollen sie hier nicht geraten: Die Tapas kommen schnell, sie fliegen regelrecht aus der Küche. Hochleistungssport nicht nur am Herd, sondern auch im Service.

Der Vater wirtete gleich nebenan

Pablo Manso und Domingo Romero mögen diese Abende im Sommer, wenn es hoch zu und hergeht in dem kleinen spanischen Lokal im Klosterviertel. Und sie haben Erfahrung damit: Seit 1996 wirten sie im «Chlösti», eine halbe Ewigkeit in dieser schnelllebigen Branche. Mansos Vater führte zuvor das legendäre «Barcelona» nur wenige Häuser weiter. Später wirtete er dann sogar direkt neben seinem Sohn, in der benachbarten «Bodega Prado».

Das «Chlösti» ist nicht nur ein Speiserestaurant. Natürlich geht man vor allem wegen der Tapas hin, wegen des Fischs und der traditionellen spanischen Fleischspeisen. Aber auch die Bar im hinteren Teil des Lokals ist ein beliebter Treffpunkt, wo man sich auf einen Schwatz trifft und dann auch wieder weiterzieht. So lebt das Restaurant vom Austausch, von der Zirkulation, es hat seinen ganz eigenen Kreislauf.

Der Tintenfisch als Glanzlicht

Wir bestellen eine ganze Reihe von klassischen spanischen Tapas und beginnen auf Empfehlung des Chefs mit vier Stück: Calamares (14,50 Fr.), Pulpo a la Gallega (17,50 Fr.), Tortilla (9,50 Fr.) und Boquerones (9,50 Fr.). Ein Höhepunkt ist zweifelsohne der Pulpo, der Tintenfisch, wunderbar zubereitet mit Olivenöl und schöner Schärfe. Nach einer längeren Pause ist der Hunger zwar weg, aber die Lust aufs Probieren noch da. Also legen wir nach mit Gambas al ajillo (14,50 Fr.) und Pimientos de Padrón (14,50 Fr.), einer wunderbar salzigen Paprika-Spezialität aus Galicien.

Die Stunden vergehen, das Weinglas leert sich. Die Oper auf dem Klosterplatz ist bereits in vollem Gang. Liegt es an den Gastgebern, dem Haus, dem Essen? Im «Chlösti» läuft die Zeit anders. Und fast scheint es, als läge St.Gallen plötzlich am Meer.

Bankgasse 16, 9000 St.Gallen. Telefon 071 222 20 85, So Ruhetag, Mo von 17 bis 23 Uhr, Di–Sa 10 bis 14 und 17 bis 23 Uhr. Tapas und Vorspeisen ab ca. 9.50, Hauptgerichte ab ca. 28–. Wein ab 6.–/dl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen