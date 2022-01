Goalie Livia Angehrn siegt und siegt mit Waldkirch-St.Gallen.

Unihockey Zu Hause am glücklichsten – Torhüterin Livia Angehrn reitet mit Waldkirch-St.Gallen auf der Erfolgswelle Das St.Galler NLB-Unihockeyteam eilt von Sieg zu Sieg. Ein wichtiger Faktor ist Goalie Livia Angehrn. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Livia Angehrn ist die Nummer eins im Tor von Waldkirch-St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Bereits im Alter von 18 Jahren hütete Livia Angehrn das Tor des UHC Waldkirch-St.Gallen in der NLB. Das ist nun acht Jahre her. Die gebürtige Herisauerin, die seit vielen Jahren in St.Gallen wohnt und sich in der Stadt heimisch fühlt, sagte damals:

«Mein Traum ist es, einmal in der NLA zu spielen.»

Diesen hat Angehrn 2017 ein erstes Mal verwirklicht. Mit Waldkirch-St.Gallen stieg sie damals in die höchste Liga auf – und nach einer Saison wieder ab.

Doch die ehrgeizige Torhüterin wollte mehr und wechselte zum Spitzenklub Red Ants Winterthur. Von dort aus zog sie nach eineinhalb Saisons zu Piranha Chur weiter, dem Meister von 2018, um den verletzten Stammgoalie zu ersetzen. Von den besten Spielerinnen des Landes lernte Angehrn viel. Um auf höchstem Niveau zu bestehen, investierte die Oberstufenlehrerin ihre gesamte Freizeit. Bis zu sieben Trainings absolvierte sie wöchentlich. Doch irgendwann wurde der Weg ins Bündnerland zu weit. Häufig legte sie in einer Woche 1000 km im Auto zurück. Als der Entscheid gereift war, klopfte Angehrn gleich selbst in St.Gallen an. Der Verein ist ihr über die vielen Jahre ans Herz gewachsen, bei Waldkirch-St.Gallen fühlt es sich für sie wie in einer Familie an. Der Transfer vor der vergangenen Saison war deshalb Formsache.

Sie ergreift in der Garderobe auch einmal das Wort

Die Rolle der mittlerweile 26-jährigen Torhüterin hat sich seit ihrer Rückkehr verändert. Sie zählt nun zu den Erfahrenen im Team, lernte in Winterthur und Chur, wie sich die besten Spielerinnen auf und neben dem Feld verhalten. Deshalb sagt Angehrn heute:

«Ich will aktiv zum Erfolg beitragen.»

Neben ihren Fähigkeiten als Torhüterin bringt sie auch Führungsqualitäten mit. In der Garderobe ergreift sie gerne einmal das Wort und heizt ihren Mitspielerinnen ein. Dabei geht es vor allem um den Glauben an die eigene Stärke. «Dieses unerschütterliche Selbstverständnis habe ich bei Chur kennen gelernt. Mit Waldkirch-St.Gallen dürfen wir in der NLB ebenfalls selbstbewusst auftreten», sagt Angehrn.

In dieser Saison dominieren die St.Gallerinnen die NLB förmlich. Der Qualifikationssieg ist bereits seit Wochen sicher, die bisherigen 17 Spiele gewannen Angehrn und Co. allesamt. Lediglich 34 Gegentore und damit deren zwei pro Partie musste die Torhüterin dabei hinnehmen. Das ist der mit Abstand beste Wert der Liga. Aber auch die Offensive brilliert und ist mit 91 Treffern ebenfalls die Nummer eins in der Liga. Das Erfolgsgeheimnis? «Die Mischung macht es aus», sagt Angehrn. Da sind die jungen Wilden, aber auch die Erfahrenen, die genau wissen, was es braucht. «Es macht einfach unheimlich viel Spass in dieser Konstellation. Der Zusammenhalt ist einmalig.» Das zeige sich vor allem, wenn Fehler passierten. «Dann springt die nächste in die Bresche und bügelt diesen aus.» Nur so sei es überhaupt möglich gewesen, eine solche Siegesserie hinzulegen. Was fehlt, ist die Krönung im abschliessenden Qualifikationsspiel in Nesslau. Angehrn gibt zu:

«Ich wäre enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen würden.»

Man merkt: Die Motivation, die Hauptrunde unbesiegt zu beenden, ist riesig.

Unihockey mit den besten Kolleginnen

Nach diesen Leistungen wird der NLA-Traum für Angehrn plötzlich wieder zum Thema, auch wenn sie sagt: «Mein oberstes Ziel ist es, die Freude am Unihockey voll auszukosten.» Es sei ein Privileg mit den besten Kolleginnen – darunter Lara Eschbach, Livia Resegatti und Iris Scherrer – in einem Team zu spielen.

«Aber zu einem Aufstieg in die NLA würde ich nicht nein sagen.»

Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht.

