Zu Gast in St.Gallen

Am Freitag kommt der Fotograf und Bergführer Robert Bösch für ein Gespräch in die Schule für Gestaltung in St.Gallen. Mit seinen Bildern hat der Innerschweizer die Wahrnehmung der Bergwelt massgeblich geprägt. Heute hat er einen anderen Fokus.