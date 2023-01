Zu Gast in St.Gallen Er ist der globale Hüter für Trinkwasser und kämpft für das Wohl von zwei Milliarden Menschen Pedro Arrojo-Agudo ist UNO-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Wasser. Heute spricht er in St.Gallen. Der Spanier hat eine eindringliche Botschaft. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Der Spanier Pedro Arrojo-Agudo ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung. Bild: Henry Muchenberger

Kurz vor Mitternacht schickt Pedro Arrojo-Agudo via Whatsapp die Zusage zum Interview für diesen Artikel. Der 71-jährige spanische Physiker, Umweltschützer und emeritierte Ökonomieprofessor an der Universität Zaragoza ist ein unermüdlicher Kämpfer – für das Menschenrecht auf Wasser. «Rund zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und funktionierenden sanitären Anlagen», sagt Arrojo-Agudo. Für diese Menschen kämpft er.

Vor drei Jahren wurde er zum Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte auf sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen ernannt. Im März steht seine bisher wichtigste Mission auf dem Programm: die UNO-Wasserkonferenz in New York. Es ist die erste seit knapp 50 Jahren, wie Arrojo-Agudo sagt, der von 2016 bis 2019 auch im Unterhaus des spanischen Parlaments sass.

Zwar sei in den vergangenen Jahrzehnten immer über die globale Wasserkrise diskutiert worden. «Doch die UN hatte keine geeignete Institution, die sich mit diesem lebenswichtigen Thema befasst.» Stattdessen diskutierten Firmen und Lobbygruppen an einem von ihnen selbst organisierten Weltwasserforum. Für den Spanier ein Unding: «Stellen Sie sich vor, die Weltgesundheitsorganisation würde nicht existieren und die Pharmalobby reflektiert an ihren eigenen Veranstaltungen über die globalen Gesundheitsprobleme.»

Paradoxes Problem auf dem blauen Planet

Im März will Pedro Arrojo-Agudo alle an einen Tisch holen. Dabei soll das Augenmerk ganz auf der Konferenz liegen. Ein globaler Treffpunkt ist sein Ziel. Deshalb fordert er soziale Bewegungen dazu auf, sich daran zu beteiligen, anstatt alternative Foren zu organisieren. Arrojo-Agudo sagt, gerade die «Rechteinhaber» und «Wasserverteidiger» – die in ihrem Kampf oft kriminalisiert werden – sollen der UNO ihre Forderungen vorlegen.

«Wasser ist keine Ware, sondern ein Gemeingut.»

Doch die Realität sieht anders aus. Wasser wird in Flaschen gefüllt und über die Weltmeere verschifft. Arrojo-Agudo schüttelt den Kopf. «Wenn jemand Wasser aus einem antarktischen Eisberg trinken will, dann zahlt er logisch auch den Preis für diese unsinnige Laune.» Was den Wissenschafter und Umweltschützer weitaus mehr stört, ist, dass «Milliarden Menschen 1000 Franken pro Kubikmeter bezahlen müssen, um Wasser trinken zu können, das sie und ihre Familien nicht krank macht».

Heute sei der Wasserhandel zum Geschäft geworden. «Das ist unfair», sagt der Sonderberichterstatter. Selbst für diejenigen, die es sich den Preis leisten können, sei es «gelinde gesagt, töricht». «Es ist absurd. Wir zahlen Tausende von Franken an grosse Unternehmen, wo uns doch die Natur jedes Jahr riesige Mengen Regenwasser kostenlos zur Verfügung stellt.» Und fügt hinzu: «Es ist paradox: Wir leben auf dem Blauen Planet, dem Wasserplaneten.»

Flüsse und Wälder als Ökosystem begreifen

Wenn Pedro Arrojo-Agudo spricht, wird schnell klar: Ihm geht es nicht nur ums Wasser. Er ist auch ein Menschenrechtsaktivist. Denn wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen sind eng mit dem Ziel zu sauberem Trinkwasser verbunden. Schon vor 30 Jahren hätten ihn diese Fragen beschäftigt. «Die Privatisierung von Wasser- und Sanitärdienstleistungen ist höchst umstritten.» Als Arrojo-Agudo gesehen hatte, wie Dörfer einer verarmten Bevölkerung überflutet wurden, sei ihm klar geworden, dass der effektive Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen ein Menschenrecht sei, «das man einfordern muss».

Der 71-Jährige plädiert einerseits für «Frieden mit unseren Flüssen». Man müsse wegkommen vom Ressourcengedanken. «Flüsse sind lebende Ökosysteme und nicht einfach ein Wasserlieferant – genauso wie Wälder nicht blosse Holzlager sind.» Andererseits sei eine demokratische Verwaltung des Wassers nötig.

«Das ist eine globale demokratische Herausforderung, die nicht einfach mit Solidarität zu lösen ist, sondern mit nationalem, regionalem und lokalem Handeln.» Menschenrechtsorganisationen, die auf Probleme und marginalisierte Gruppen hinweisen, seien nur ein Teil der Lösung. Vielmehr braucht es in den Augen des Sonderberichterstatters eine weltweite Bewegung zu mehr Demokratie und Mitsprache.

«So wie es junge Menschen angesichts des Klimawandels tun.»

Pedro Arrojo-Agudo bei einem Besuch eines Pumpwerks in Dietikon im Rahmen der Weltwasserwoche 2022. Bild: Henry Muchenberger (20.03.2022)

Es braucht mehr als den Wasserrappen

Die Einhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte sind für den Spanier der zentrale Kern einer demokratischen Welt. Dass Grosskonzerne, wie etwa Bergbauunternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, die Gewässer von Gemeinden in Drittweltländern mit Giftstoffen verseuchen, ist gemäss Arrojo-Agudo nicht nur unfair, sondern fordere die Staatengemeinschaft heraus. «Wir alle sind gefordert, jenen, die unter Armut und Marginalisierung leiden, zu helfen.»

Dass die Stadt St.Gallen einen freiwilligen Wasserrappen eingeführt habe, sei eine gute Initiative, sagt der Wissenschafter. «So werden die Bürgerinnen und Bürger in die globale Verantwortung einbezogen.» Neben dieser solidarischen Geste brauche es mehr. Die UNO-Wasserkonferenz sei ein erster Schritt. «Wichtig ist aber dabei, dass auch die Wortführer der Direktbetroffenen – eben jenen zwei Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben – nach New York kommen.» Ob dies gelingt? Pedro Arrojo-Agudo hat seine Zweifel.

Hinweis: «Menschenrecht auf Wasser – von St.Gallen bis New York», Öffentlicher Anlass heute Mittwoch ab 18.30 Uhr an der Universität St.Gallen, SQUARE, Raum 51-61, Guisanstrasse 20. Referate von Pedro Arrojo-Agudo und Stadtrat Peter Jans und anschliessende Podiumsdiskussion u.a. mit Simon Zbinden (DEZA). Freier Eintritt.

