Katzenexperte Dennis C. Turner referiert im Naturmuseum St.Gallen

Zu Gast «Ich bin kein Katzenflüsterer»: Der weltbekannte Katzenexperte Dennis C. Turner kommt nach St.Gallen Mitte Januar referiert Katzenexperte Dennis C. Turner im Naturmuseum St.Gallen. Vor einigen Jahren war er bereits einmal in der Stadt. Der Andrang war spektakulär. Marlen Hämmerli

Dennis C. Turner war rund 15 Jahre lang in Japan Gastprofessor für tiergestützte Therapie, hier zu sehen mit Therapiekatze Yuki. Bild: Junko Akiyama/PD

Das letzte Mal, als Dennis C. Turner im Naturmuseum St.Gallen einen Vortrag hielt, war der Andrang nicht gross, sondern überwältigend. 600 Personen kamen. Für 300 hatte es Platz. Nicht überraschend: Turner erforscht seit Jahrzehnten das beliebteste Haustier von Herrn und Frau Schweizer. Er hat sich zum Katzenspezialisten der Nation gemausert und ist durch seine Forschungstätigkeiten weltweit bekannt. Dabei kam er eher per Zufall auf die Katze.

Der Biologe ist an der Universität Zürich in der Wildtierforschung tätig, als er bemerkt, dass seine Zukunftschancen an der Uni besser stehen, wenn er sich neu orientiert. Er hätte nach Afrika gehen können, um Wildtiere zu studieren, aber so sitzt er am Tisch und sinniert über ein neues Forschungsthema. Da miaut seine Hauskatze kurz, weil sie raus will. Turner öffnet die Tür und beschliesst: «Du bist meine Löwin.»

Tierschützer brechen ein

Mit Unterstützung des Kantons Zürich errichtet Dennis C. Turner ein Gehege zur Erforschung von Katzen. «Es dauerte eine Woche, da brachen extreme Tierschützer ein und beschädigten die Eingangstür.» Sie hatten den Verdacht gehabt, durch die Untersuchungen würden die Katzen gequält. Turner beschliesst, an die Öffentlichkeit zu gehen. Um zu erklären, wie er Katzen erforscht – «reine Beobachtung» – und um seine Erkenntnisse mit der Welt zu teilen.

Turner veröffentlicht erste Bücher, beginnt, Vorträge zu halten, gibt nationalen und internationalen Medien Interviews. Er macht sich einen Namen als Verhaltensforscher und Experte in der Mensch-Tier-Beziehung, beschäftigt sich mit tierpsychologischer Beratung und tiergestützter Therapie. Turner hilft also Tieren, die Verhaltensprobleme oder Verhaltensstörungen zeigen, und erforscht, wie Tiere in der Behandlung von Menschen helfen können.

Katze begleitet sterbende Frau

Turner hat vieles erlebt, aber an ein Erlebnis erinnert er sich besonders: Vor vielen Jahren platziert er auf einem Stock des Krankenhauses Bombach zwei Stubenkatzen. Als er nach drei Monaten auf einen Kontrollbesuch kommt, liegt eine der Katzen auf dem Bett einer bettlägerigen, über 90-jährigen Frau, die an Krebs erkrankt ist. Turner wechselt ein paar Worte mit der Tochter, während die Mutter die Katze streichelt.

Einige Monate später erhält er einen Brief. «Den schönsten Brief in meinem Leben.» Darin dankt die Tochter herzlich dafür, dass die Katzen die letzten Monate ihrer Mutter menschlich gemacht hätten. «Das hat mich davon überzeugt, dass das, was ich mache, sehr bedeutend sein kann.»

Kurse in Therapie für Menschen und Tiere

1991 gründet er das Institut für angewandte Ethologie und Tierpsychologie. Er berät Halterinnen und Halter von Katzen und Hunden, die Verhaltensprobleme oder Verhaltensstörungen aufweisen und bildet Beraterinnen und Berater aus. Auch in tiergestützter Therapie bietet er eine Weiterbildung an. Mit einem befreundeten Ehepaar aus St.Gallen, das in der Stadt psychotherapeutische Praxis Altamira führt, ruft er den beruflichen Weiterbildungskurs ins Leben. Er richtet sich unter anderem an Heilpädagoginnen, Sozialarbeiter oder auch Kindergärtner. «Es war weltweit der erste dieser Art.»

Der 73-Jährige ist heute noch umtriebig, versucht aber, es ruhiger anzugehen. «Zur Freude meiner Frau.» Als tierpsychologischer Berater ist er zurückgetreten.

«So erhalten die Leute, die ich ausgebildet habe, auch eine Chance. Alle wollten immer nur mit mir reden.»

Die Weiterbildung in tiergestützter Therapie hat die Hochschule für Gesundheit Fribourg übernommen. Turner und das Ehepaar, Elisabeth Frick Tanner und Robert Tanner-Frick, dozieren weiterhin. «So bald werde ich aber nicht pensioniert.»

Denn in der Forschung ist Turner weiterhin tätig. Eben hat sein Institut den Zuschlag erhalten, als Partner in einem dreijährigen Erasmus-Projekt mitwirken zu können. Mit Kolleginnen und Kollegen aus Polen, Rumänien und Norwegen wird er untersuchen, wann sich eine Katze als Therapiekatze eignet und welche Aspekte beachtet werden müssen, um sie schonend und korrekt einzusetzen.

Seine Übernamen mag er nicht

Die Übernamen Katzenpapst und Katzenflüsterer hört Dennis C. Turner nicht gern. Zwar stellt er selbst fest: «Ich bin inzwischen der bekannteste Katzenforscher.» Aber Katzenpapst findet er dem Papst gegenüber despektierlich, und ein Katzenflüsterer ist er schlicht nicht:

«Ich bin kein Tierkommunikator, sondern Katzenpsychologe und Katzenforscher.»

Eigene Katzen hält Turner nicht mehr, aber lange Jahre hatte er Auslaufkatzen. Als seine Frau und er vor acht Jahren vom Haus in Hirzel in eine Wohnung in Horgen zogen, kam Freilauf nicht mehr in Frage. Die neue Wohnung liegt im dritten Stock und dazu an einer viel befahrenen Strasse. Deshalb gewöhnte Turner die verbleibende Katze an die Stubenhaltung. Schon zuvor hatte sie kaum noch eine Pfote nach draussen gesetzt. «Die ersten zwei Wochen waren grässlich, danach ging es.»

Nach sechs Monaten entwickelte sie aber Krebs im Hals. «Ich musste sie zum Tierarzt bringen, das war ein schwieriger Schritt.» Der Tierarzt gab ihr die Spritze zur Betäubung. «Danach lief sie auf dem Tisch direkt in meine Arme, wo sie starb.» Es ist die einzige Katze, die Turner kremieren liess. Ihre Holzurne steht in der Wohnung.

Nach zehn Tagen verlobt

Dennis C. Turner stammt aus den USA, wobei er heute Schweizer ist. In die Schweiz kam er durch seine Frau. Er lernte sie 1972 in Costa Rica kennen, als er bei einem Schweizer Grossfarmer Vampirfledermäuse erforschte. Kurz vor Weihnachten kam Turners spätere Frau zu Besuch, weil sie die Bauernfamilie kannte. «Zehn Tage später waren wir verlobt», sagt Turner und lacht.

Heute geht Turner mit seinem erwachsenen Sohn fischen, singt im Chor des Jodlerklubs Hirzel und geht regelmässig mit seiner Frau in die Oper. Die beiden reisen aber auch gerne. Rund 15 Jahre war er Gastprofessor in Japan. Nun hofft er, das Land noch einmal besuchen zu können. «Es ist ein wunderschönes Land. In einer 20-Millionen-Stadt kann man in einem Tempelgarten absolute Ruhe finden.»

Auf den Vortrag in St.Gallen freut er sich. Turner kennt die Stadt, weil sein Sohn an der HSG den Master machte. «Sie ist wunderschön.» Ein Teil des Vortrags wird neu sein im Vergleich zum letzten Vortrag, den 600 Leute besuchten. Auch will er sich Zeit für persönliche Fragen nehmen, die von allgemeinem Interesse sind.

Hinweis

19. Januar, 19 Uhr, Naturmuseum St.Gallen: «Unsere Katzen: Ihr Verhalten und ihre Beziehung zu uns.» Der Anlass ist bereits ausgebucht. Der Vortrag wird über Zoom gestreamt. Zugangslink unter www.naturmuseumsg.ch.

