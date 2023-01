Chirstoph Biermann stellt im Bierhof St.Gallen sein Buch vor

Zu Gast «Der Fussball wird zur Ware»: Der renommierte Fussballjournalist Christoph Biermann ist zu Besuch im Bierhof St.Gallen Christoph Biermann vom Fussballmagazin 11 Freunde diskutiert am Samstag im Bierhof über den modernen Fussball und stellt sein neustes Buch vor. Ein wenig über den FC St.Gallen weiss er. Biermann möchte jedoch noch mehr erfahren. Davide De Martis Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der zweifache Sportjournalist des Jahres Christoph Biermann geht in seinem Buch auf die Probleme des modernen Fussballs ein. Bild: PD

«Ein Missbehagen herrscht unter Fussballanhängern bezüglich der Veränderungen im Fussball», sagt Christoph Biermann, Chefreporter des deutschen Fussballmagazins 11 Freunde. Enorme Ablösesummen, Gehälter, TV-Gebühren und -erlöse, die stetig ansteigen: Darüber schreibt der renommierte Fussballjournalist auch in seinem neuen Buch «Um jeden Preis: Die wahre Geschichte des modernen Fussballs von 1992 bis heute». Am Samstag, 21. Januar um 19.30 Uhr ist Christoph Biermann im Bierhof St.Gallen zu Gast. Der Eintritt ab 18 Uhr ist kostenlos.

Der FC St.Gallen ist ihm bekannt

Im «Bierhof» liest der Fussballjournalist am Samstag aus seinem neusten Werk vor und diskutiert mit Autoren des St.Galler Fussballmagazins SENF über die Entwicklungen des modernen Fussballs. Biermann kommt aber nicht nur deshalb nach St.Gallen:

«Ich bin gespannt, was die Fussballfans aus St.Gallen zu erzählen haben. Ich möchte gerne wissen, was im Schweizer Fussball los ist.»

Es handle sich im «Bierhof» nicht um eine klassische Lesung. «Ich möchte meine Thesen mit der Fankultur diskutieren», sagt der Fussballreporter. Biermann stellt sein Buch nicht nur in St.Gallen vor. Der Autor ist am Donnerstag, 19. Januar, in der Libero Bar in Winterthur und am Freitag, 20. Januar in der Basler Fussballkultur-Bar Didi Offensiv anzutreffen.

Mit dem Schweizer Fussball kenne er sich nicht wirklich aus. Er verfolge aber die wichtigsten Ereignisse und erinnere sich noch daran, dass der FC St.Gallen vor kurzem um den Meistertitel gespielt habe. Trainer Peter Zeidler lernte er zu dessen Zeit als Co-Trainer bei Hoffenheim persönlich kennen. Laut Biermann ist auch in kleinen Ligen wie der Raiffeisen Super League ein Wandel spürbar. «Die Champions-League-Teilnahme von Vereinen wie Basel und YB bedeutet einen automatischen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Vereinen», sagt Biermann. Aus diesem Grund sei es für kleine Traditionsvereine wie dem FCSG schwierig, starke Spieler zu halten.

Vom jungen Musikredakteur zum Fussball-Bestseller

Seine Passion für Fussball entdeckt Biermann in seiner Kindheit, als sein Vater ihn zu Spielen ihres Heimatvereins Westfalia Herne mitnimmt. Sein Lieblingsverein stammt jedoch aus der Nachbarstadt Bochum, wo er ab 1979 Germanistik und Geschichte studiert. Jahrelang besucht Biermann unzählige Spiele des VFL Bochum. «1974 sah ich mein erstes Bochum-Spiel. Auch heute ist der Verein noch ein wichtiger Bestandteil meines Lebens», sagt der Autor.

Seine Berufswahl folgte keinem grossen Plan. «Es gab nie den Moment als ich dachte: ‹Ich möchte Sportjournalist werden›. Ich habe damit angefangen, es hat funktioniert und ich habe weitergemacht», sagt der 62-Jährige. Mittlerweile hat er elf Bücher verfasst. Für eines davon begleit er den 1. FC Union Berlin während eines ganzen Jahres. In dieser Zeit lernt er das Leben der modernen Profifussballer genauer kennen. Die beiden Werke «Die Fussball-Matrix: Auf der Suche nach dem perfekten Spiel» und «Wenn wir vom Fussball träumen: Eine Heimreise» wurden 2010 und 2015 sogar zum Fussballbuch des Jahres gekürt. 2009 und 2011 wurde er in Deutschland zum Sportjournalisten des Jahres gewählt.

Wenn er gerade nicht ein Fussballbuch des Jahres verfasst oder als Chefreporter für 11 Freunde unterwegs ist, befasst er sich mit Musik, hört diese und liest gerne Sachbücher sowie Belletristik. Zu Beginn seiner Journalisten-Karriere arbeitet er bereits als Musikredakteur beim Bochumer Magazin Marabo. Er schaue zudem viel Fussball – gerne auch mal live. Ein sogenannter «Ground-Hopper» sei er aber nicht.

Trotz allem - Fussball wird nicht langweilig

Jahrelang hat Biermann beobachtet, wie sich der Fussball verändert. In seinem neuen Buch erzählt er nun von der «wahren Geschichte des modernen Fussballs». Wahr sei besonders eine widersprüchliche Entwicklung. «Einerseits ist wird der Fussball heute so gut gespielt wie nie zuvor. Andererseits entsteht bei den Fans ein Gefühl der Ablehnung und Entfremdung», sagt Biermann. Mit der Gründung der heutigen Champions League und der englischen Premier League sowie der Übernahme der Berichterstattung durch Privatsender startete im Jahr 1992 ein neues Fussball-Zeitalter. Diese Entwicklung beschreibt Biermann nicht als Kommerzialisierung, sondern als Kommodifizierung:

«Der Fussball wird zur Ware.»

Die jüngsten Beispiele dafür sieht der Fussballexperte in der gescheiterten Gründung der Super League – nicht zu verwechseln mit der Schweizer Fussball-Liga – und der Weltmeisterschaft in Katar. Letztere sei die WM, die er am wenigsten mitverfolgt habe. «Wegen der Umstände bin ich nie richtig reingekommen», sagt der 62-Jährige. Die grossen Spiele der Endrunde habe er dann richtig geschaut.

Trotz aller Entwicklungen zieht der Fussball Biermann in seinen Bann: «Nach wie vor ist Fussball ein absolut tolles Spiel.» Es sei faszinierend, weil es gleichzeitig ganz einfach und doch unendlich komplex ist. Auch gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Veränderungen schlügen sich im Fussball nieder. Seine Konklusion: «Es ist ein unerschöpfliches Sujet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen