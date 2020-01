Zu Feuerstellen navigieren, Botschaften per Video: Waldkirch lässt sich neu digital erleben Die Ortsinformationstafeln von Waldkirch und Bernhardzell können neu mehr.

Sandro Büchler 18.01.2020, 05.00 Uhr

Die Ortsinformationstafel in Bernhardzell. PD

«Probieren Sie es selber aus», ermuntert der Waldkircher Gemeindepräsident Aurelio Zaccari die Leser im aktuellen Mitteilungsblatt. «Die Kamera und Sensoren eines Smartphones oder Tablets werden genutzt, um digitale Elemente wie Filme, Bilder oder 3D-Animationen in das echte Bild einzublenden.» Er meint damit die beiden Ortinformationstafeln beim Kronenplatz in Waldkirch und beim Parkplatz des Restaurant Adler in Bernhardzell. Auf diesen ist das Gemeindegebiet auf einer analogen Karte abgedruckt und verschiedene Gewerbe- und Industriebetriebe werben darauf. «Diese Anlagen dienen zum einen der Information, andererseits aber auch zur Orientierung von Besuchern unserer Gemeinde.»