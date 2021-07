Zu eng: Am Schibenertor in St.Gallen haben Velos keinen Platz

Zu eng «Das ist gemeingefährlich»: Velo und Trogenerbähnli kommen am Schibenertor in St.Gallen nicht aneinander vorbei Seit kurzem ist die Bahnhofstrasse für Velos in beide Richtungen befahrbar. Doch beim «Seeger» wird es immer wieder brenzlig. Die Stadt St.Gallen muss deshalb am neuen Velostreifen nachbessern. Sandro Büchler 13.07.2021, 05.00 Uhr

Engpass Schibenertor: Kommt das Trogenerbähnli, haben Velofahrer hier keinen Platz mehr. Bild: Sandro Büchler (12.07.2021)

«Als Velofahrer ist es mir viel zu unsicher auf dem Velostreifen, wenn das Trogenerbähnli heranrollt, weicht man besser aufs Trottoir aus. Das kann aber definitiv nicht die Idee sein», sagt ein 39-jährige St.Galler. Anfang Jahr hat die Stadtverwaltung die Parkplätze auf der Bahnhofstrasse aufgehoben. Das Trogenerbähnli hat so mehr Platz und die markdurchdringenden Pfeifsignale, wenn ein Auto über das Parkfeld ragte und die Durchfahrt der Bahn blockierte, gehören der Vergangenheit an.

Auch Velofahrerinnen und Velofahrer freuten sich im Frühjahr. Denn als Sofortmassnahme hat die Stadt einerseits die bisher für Velos geltende Einbahnstrasse aufgehoben. Anderseits wurde auch gleich ein Velostreifen vom Bahnhof Richtung Marktplatz markiert. Doch die Sicherheit des Streifens gibt nun zu reden.

Denn kurz vor dem Schibenertor wird der Velostreifen immer schmaler, da die Gleise nach rechts in den Velostreifen hinein verlaufen. Vor der Kreuzung, auf Höhe Restaurant Seeger, sind Trogenerbähnli und Velofahrer so nah, dass es nicht für beide Platz hat: Die Radler müssen ausweichen – oder vorne wegzufahren versuchen. «Das ist gemeingefährlich», sagt der 39-Jährige. Der Familienvater kritisiert die Stadt.

«St.Gallen will immer eine Velostadt sein, versagt aber in der Praxis und vergrault mit solch gefährlichen Passagen die Velofahrer.»

Sein Verdikt: Der Velostreifen sei unbrauchbar und St.Gallen noch immer fernab der Velostadt. Auch andere Velofahrer sagen, der Velostreifen sei falsch konzipiert. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es dort zu einem Unfall komme.

Lokführer berichten von brenzliger Situation

Michael Städler, Vorstandsmitglied von Pro Velo St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Bei Pro Velo St.Gallen-Appenzell kennt man die heikle Stelle am Schibenertor. Vorstandsmitglied Michael Städler ist jedoch hin- und hergerissen.

«Es ist zugegebenermassen keine optimale, keine komfortable Situation.»

Es sei aber momentan die einzige Chance, ohne Umwege eine Veloachse vom Bahnhof direkt zum Marktplatz anzubieten. Es sei besser als zuvor, sagt Städler. «Denn als noch Einbahn galt, fuhren trotzdem immer wieder Velofahrer illegal in die Gegenrichtung.»

Thomas Halter, Leiter Betrieb Appenzeller Bahnen. Bild: PD

Alles andere als glücklich mit dem neuen Velostreifen ist man auch bei den Appenzeller Bahnen. Betriebsleiter Thomas Halter sagt, beim Schibenertor sei es sehr eng.

«Velos kommen so in den Gefahrenbereich der Bahn.»

Lokführer hätten in den vergangenen Wochen wiederholt von brenzligen Situationen berichtet, bestätigt Halter. Wenn Velofahrer eine stehende Komposition rechts überholen wollten, werde es unheimlich gefährlich. «Denn die Lokführer haben ihren Blick nach vorne gerichtet und haben nicht im Auge, was sich von hinten entlang der Zugskomposition nähert.»

Velofahrer sollen hinter dem Bähnli warten

Stefan Pfiffner, Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim Tiefbauamt Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die Appenzeller Bahnen informierten die Stadt und zeigten die Gefahrenquelle bei einem Augenschein vor Ort auf. Zuständig bei der Stadt St.Gallen ist Stefan Pfiffner, Abteilungsleiter Verkehrsplanung beim Tiefbauamt. Er kennt den Engpass.

Weil der Platz für die Velofahrer unmittelbar vor der Kreuzung schmal ist, habe man auf den letzten 50 Metern vor dem neuen Lichtsignal auf die Bodenmarkierungen für den Velostreifen leider verzichten müssen. «Es handelt sich auf diesem kurzen Streckenabschnitt somit um eine gemischte Verkehrsfläche, auf der alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen sollten.»

Der markierte Velostreifen endet rund 50 Meter vor der Kreuzung. Dann ziehen die Gleise immer näher zum Velostreifen hin. Es wird eng. Bild: Sandro Büchler (12.07.2021)

Dabei hat die Appenzeller Bahn Vortritt.

«Denn schienengebundene Fahrzeuge haben immer Vortritt – auch gegenüber Velofahrerinnen und Velofahrern.»

Diese sollten in den Augen von Pfiffner hinter dem Tram warten, wenn dieses vor der frequentierten Kreuzung stillstehe. Doch es gebe immer wieder Velofahrer, die sich rechts vorbeidrücken wollen. «Dies soll unterlassen werden, denn hier ist es neben der Bahn wirklich eng und verunmöglicht das Wegfahren der Bahn.»

Nur eine Zwischenlösung

Der Verkehrsplaner sagt, dass es eine gewisse Angewöhnungszeit brauche, wenn neue Fahrwege entstehen. Doch nachdem Lokführer der Appenzeller Bahnen Hinweise brenzliger Situationen gemeldet haben, handelt die Stadt nun.

Bald soll ein Schild auf die Engstelle hinweisen. «Achtung Bahn» und «Nicht rechts an stehender Bahn vorbeifahren» sollen die Velofahrer schon bald auf die Gefahrenquelle aufmerksam machen. Gemäss Pfiffner sind die Abklärungen zusammen mit der Stadtpolizei weit fortgeschritten. Noch im Juli soll das Schild montiert werden.

Der städtische Verkehrsplaner betont, dass der neue Velostreifen ein lange gehegter Wunsch aus der Bevölkerung und ein grosser Schritt für die Veloförderung der Stadt sei.

«Dadurch wird die Veloachse vom Bahnhof Nord zum Marktplatz massiv aufgewertet.»

Jedoch sei die jetzige Situation eine Übergangslösung im Sinne einer Sofortmassnahme, sagt Pfiffner. Momentan werde an einem Konzept gearbeitet, wie die Bahnhofstrasse in Zukunft gestaltet werden soll. In drei bis vier Jahren soll das Betriebs- und Gestaltungskonzept umgesetzt sein, sagt der Verkehrsplaner.