#ZOOsammen: Wie eine alleinerziehende Mutter dem Gossauer Walter-Zoo mit einer genialen Idee aus der Geldnot half Sie backen Zöpfe, basteln Schlüsselanhänger und nähen dekorative Gesichtsmasken: Tierfans wollen mit ihren Aktionen den finanziell angeschlagenen Gossauer Zoo retten. Mit Erfolg, wie Zoodirektorin Karin Federer sagt: «Dank der zahlreichen Spenden sind wir nicht mehr in der Liquidität bedroht.» Melissa Müller 06.05.2020, 18.33 Uhr

Bäcker Beat Bremgartner und Ideengeberin Michaela Huber mit ihren Kindern Chiara und Leandro.





Bild: Nik Roth

Der Gossauer Stadtbühlbeck verkauft Sonntagszöpfe für acht Franken – die Hälfte lässt er dem Walter-Zoo zukommen. Bislang wurden 2200 Zöpfe ausgeliefert, gegen 11'000 Franken konnten gespendet werden. Bereits ist vom «Gossauer Zopfwunder» die Rede.

Dahinter steckt Michaela Huber, die Frau an der Seite von Stadtbühlbeck Beat Bremgartner. Als es losging mit der Coronakrise, verlor die alleinerziehende Mutter auf einen Schlag zwei ihrer drei Jobs: Als Fusspflegerin und als Reinigungsfachkraft des Solariums Sun World. Die 44-Jährige, die auch bei Coop arbeitet, hängte im Eingang ihres Wohnblocks im Mettendorf einen Zettel auf und bot Nachbarschaftshilfe an.

«Doch das genügte mir nicht. Ich wollte mehr tun.»

Auf ihrem Balkon hörte sie eines morgens, wie ein Löwe brüllte. «Das ist auch ein Nachbar», sagte sich Michaela Huber und beschloss, dem Walter-Zoo zu helfen.

Die zündende Idee kam im Bett

Vor dem Einschlafen hatte sie dann die zündende Idee: Mit ihren Kindern Chiara (14) und Leandro (15) würde sie Zöpfe backen und das Geld spenden. Dazu würde sie die Backstube von Beat Bremgartner benutzen. «Wenn ich eine Idee habe, muss ich sie sofort umsetzen.» Unverzüglich postete sie ihren Plan auf Facebook.

«Am nächsten Morgen hatte ich 18 Bestellungen und überraschte damit meinen Schatz.»

Zöpfe für einen guten Zweck. PD

Dabei war sie etwas nervös, weil sie erst seit Kurzem ein Paar seien. Gefunkt habe es an der Fasnacht, beim letzten Ausgang vor dem Lockdown. «Entweder findest du die Idee gut und nimmst mich, wie ich bin, oder du schickst mich weg», sagte sie. Er befand die Idee für ausgezeichnet.

Wildfremde Leute packten mit an

Danach nahm das Projekt zügig Fahrt auf. Die Online-Zeitung «Gossau 24» machte ein Interview. «Von da an standen die Telefone nicht mehr still.» Zoodirektorin Karin Federer bot an, dass Tierpfleger beim Ausliefern der Zöpfe helfen. Michaela Huber:

«Wildfremde Leute meldeten sich und packten mit an. Und wir brauchten jeden einzelnen.»

Sie selbst steht mit ihren Kindern für die Aktion jeweils morgens um 4 Uhr in der Backstube, wo sie mit Beat Bremgartner Zöpfe flechten und mit Eigelb bepinseln. «Ich hätte nie gedacht, dass etwas so Grosses daraus entsteht», sagt die Gossauerin. Der Zopf für den Zoo sei samstags weiterhin im Laden erhältlich.

Ausserrhoder Wirtepaar verkauft Spätzli für den Zoo

Weitere tatkräftige Ostschweizer helfen dem Zoo unter #ZOOsammen. Darunter das Wirtepaar Ralph und Yvonne Frischknecht vom Landgasthof Sternen im ausserrhodischen Bühler. Sie verkaufen Spätzli und spenden jeweils zwei Franken pro Kilo dem «Tierli Walter». Rund 1000 Franken haben sie bis jetzt dadurch gesammelt.

Das Wirtepaar Ralph und Yvonne Frischknecht und ihre beiden Söhne vom Landgasthof Sternen im ausserrhodischen Bühler.

An Muttertag bieten sie zudem ein spezielles Menu an und spenden pro Portion fünf Franken. «So landet das Geld an einem guten Ort, wo man weiss, dass es dringend benötigt wird.»

Ralph Frischknecht will die Spätzli-Aktion so lange weiterführen, bis der Walter-Zoo am 8. Juni wieder aufmachen kann. Das Echo der Gäste sei super. Beeindruckt sagen sie zum «Sternen»-Wirt: «Sie haben es selber nicht leicht und sind trotzdem für andere da.»

Ein Spitzbubenherz für grosszügige Gossauer

Der Quartierverein Hirschberg organisiert am 7. Mai einen Sammeltag am Standort Rosegg der Bäckerei Koller's an der St.Gallerstrasse 215 – mit entsprechenden Vorsichtsmassnahmen wegen Covid-19. Die Bäckerei verschenkt bei jeder Spende ab zehn Franken ein Spitzbubenherz.

Zoodirektorin Karin Federer freut sich über jede Unterstützung für den Walter-Zoo.

Bild: Nik Roth

Zoodirektorin Karin Federer freut sich über die grosse emotionale und finanzielle Unterstützung. «Das ist einfach genial», sagt sie. Viele Spenden, auch kleinere Beträge, würden zusammen einen grossen Betrag ergeben. Der Gönnerverein Walter-Zoo gewährt dem Zoo zudem 100'000 Franken Soforthilfe. Und über die Crowdfunding-Plattform Lokalhelden hat der Zoo bereits über 13'000 Franken gesammelt. Das Geld habe der Walter-Zoo auch weiterhin dringend nötig: Die Ausgaben belaufen sich pro Tag auf 11'000 Franken.

Teuer ist das Futter. «Ein Tiger benötigt fünf bis acht Kilo Fleisch im Tag», sagt Karin Federer. Aufwendig seien auch die Schimpansen. Sie benötigen ein warmes Haus, viel Futter und viel Pflege.

Die Schimpansen benötigen viel Pflege.

Nik Roth

Sich von diesen Tieren zu trennen, kommt für den Walter-Zoo aber nicht in Frage. «Dank der zahlreichen Spenden sind wir nicht mehr in der Liquidität bedroht», atmet die Zoodirektorin auf. Auf den Winter hin werde es finanziell zwar eng – «aber nicht so eng, dass wir kein Futter mehr kaufen können.»