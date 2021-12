St.Gallen: SBB-Sitterbrücke-Veloweg soll Ende 2022 fertig werden

Zitterpartie Wird der Winter mild, kann der Velo- und Fussweg über die SBB-Sitterbrücke zwischen Winkeln und Bruggen früher fertiggestellt werden Bis Mitte 2023 soll der Weg über das Viadukt auf vier Metern verbreitert werden. Die lange Sperrung während der Bauzeit führte zu herber Kritik. Die SBB können Nachtarbeiten nun doch vorziehen, damit die Verbreiterung schneller fertig wird. Aber es gibt noch ein Problem. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der rund zwei Meter breite Fuss- und Veloweg auf der Südseite der SBB-Brücke wird aktuell ganz abgebrochen und ein neuer, vier Meter breiter Steg verankert. Bild: Raphael Rohner (29. September 2021)

Beat Rietmann will nicht so recht von einem Weihnachtsgeschenk sprechen. Der Stadtingenieur beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen verantwortet den Ausbau des Fuss- und Velowegs über die SBB-Sitterbrücke zwischen Bruggen und Winkeln. Von zwei auf vier Meter soll der Steg entlang der Bahngleise verbreitert werden.

Ein Vorhaben, das viele freut – wenn es dann fertig ist. Denn als die Bauarbeiten im Oktober starten, wird der Weg gesperrt und eine Umleitung über die tiefer gelegene Kräzerenbrücke signalisiert. Bis Mitte 2023 sollte dieser Zustand dauern. «Wir sind befremdet von der extrem langen Bauzeit», kritisierte bei Baubeginn Ruedi Blumer, Präsident des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) und zugleich Präsident der VCS-Sektion St.Gallen und Appenzell.

Blumer verbindet seinen Unmut mit einem Forderungskatalog: So sollen die Umwege für die Velofahrerinnen und Velofahrer verbessert, Tempo 30 auf der Kräzerenstrasse eingeführt und der Velotransport zwischen St.Gallen, Gossau und Herisau während der Bauzeit gratis werden.

«2022 muss vieles zusammenstimmen»

Stadtingenieur Rietmann hat sich diese Anliegen zu Herzen genommen. Insbesondere auf eine Verkürzung der Bauzeit hat er hingewirkt. Kein einfaches Unterfangen, denn das Bauprogramm wird massgeblich von den SBB und dem Zeitpunkt für die nötigen Nachtarbeiten beeinflusst. Doch Rietmann hat gute Neuigkeiten.

«Die vorgezogenen Nachtsperrungen wurden von den SBB bestätigt und sind reserviert.»

Diese können somit im Herbst 2022 anstatt im Frühjahr 2023 in Angriff genommen werden. Die Bauarbeiten verkürzen sich so aller Voraussicht um ein halbes Jahr – bereits in einem Jahr, Ende 2022, könnte die Brücke wieder geöffnet werden.

Beat Rietmann, Stadtingenieur beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Doch der Stadtingenieur ist vorsichtig mit Prognosen, will sich nicht auf die Äste hinauslassen. Er wertet das alles auch nicht als Weihnachtsgeschenk für die Velofahrerinnen und Fussgänger. Es müsse im Jahr 2022 vieles zusammenstimmen, damit vom Optimalfall ausgegangen werden könne und es ab Anfang 2023 wieder freie Fahrt heisse, sagt Rietmann. «Ein genaues Eröffnungsdatum können wir zurzeit noch nicht festlegen.» Man unternehme alles, damit der angepasste Zeitplan eingehalten werden könne.

Möglichst kein oder nur wenig Schnee

Das Zeitkorsett ist eng. Und wegen des überraschend frühen Wintereinbruchs und mit beträchtlichen Schneemengen musste die Baustelle vorübergehend eingestellt werden.

«Wir haben dadurch Zeit verloren.»

Die notwendigen Gerüstbau- und Abbrucharbeiten konnten mit witterungsbedingten Unterbrüchen nur erschwert und mit entsprechend grösserem Zeitaufwand ausgeführt werden, sagt Rietmann weiter.

Über die Festtage ruhen auch die Arbeiten am SBB-Viadukt. «In den Weihnachtsferien war ohnehin ein Unterbruch vorgesehen.» Am 10. Januar soll der Abbruch des bisherigen Stegs wieder aufgenommen werden – «wenn es die Witterung zulässt». Von ihr sei es abhängig, wie die Arbeiten im Januar und Februar vorankämen: «Mit möglichst keinem oder wenig Schnee und nicht zu tiefen Temperaturen.»

Der hier gut sichtbare Unterbau des Stegs, bausprachlich als Auskragung bezeichnet, wird komplett abgebrochen und neu erstellt. Der neue Kragträger wird in das bestehende Brückenbauwerk verankert. Bild: Raphael Rohner (29. September 2021)

Gemäss dem Stadtingenieur müssten nun zudem die Arbeiten für die Zufahrtsbereiche optimal geplant und auf die Bauarbeiten der Brückenverbreiterung abgestimmt werden, damit nach Ende der Bauarbeiten der Brücke nur noch wenig zu ergänzen sei. Kein Weihnachtsgeschenk kann Rietmann den Brögglerinnen und Bröggler beim Neubau der bereits abgebrochenen Passerelle Oberstockenweg machen. «Es läuft nach wie vor das Einspracheverfahren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen