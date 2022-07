Zigeuner-Kultur-Tage auf der St.Galler Kreuzbleiche

Zigeuner-Kultur-Tage in St.Gallen «Ich wohne dort, wo ich mit dem Wohnwagen stehe»: Alfred Werro ist als Jenischer überall zu Hause – auch in St.Gallen Seit Montag stehen auf der Kreuzbleiche in St.Gallen etwa zwölf Wohnwagen. Das Zigeuner-Kultur-Zentrum hat den Platz für Jenische, Sinti und Roma gemietet und veranstaltet am Wochenende die sogenannten Zigeuner-Kultur-Tage. Den Auftakt machte Alfred Werro, Präsident des Kultur-Zentrums, mit einem Gespräch in der Denk-Bar. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 14.07.2022, 18.00 Uhr

Alfred Werro, Präsident des Zigeuner-Kultur-Zentrums, kennt in St.Gallen vor allem die Kreuzbleiche – und die Migros. Bild: Tobias Garcia

Alfred Werro trifft zu Fuss vor der Denk-Bar an der Gallusstrasse 11 in St.Gallen ein. Den Mittwochabend verbringt der Präsident der Genossenschaft fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum nicht vor seinem Wohnwagen, sondern für einmal in der Denk-Bar. Der 63-Jährige erzählt dort dem Publikum von seinem Leben als Jenischer und der Arbeit des Zigeuner-Kultur-Zentrums.

Und beantwortet vor allem Fragen, die ihm die rund zehn Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Der Anlass ist Teil der sogenannten Zigeuner-Kultur-Tage, die hauptsächlich auf der Kreuzbleiche stattfinden.

Gespräche, Musik, Film und Essen: Einblicke in Kultur, Alltag und Geschichte von Jenischen, Sinti und Roma Am Wochenende veranstaltet das Zigeuner-Kultur-Zentrum auf der Kreuzbleiche die sogenannten Zigeuner-Kultur-Tage. Der Anlass soll Einblicke in Kultur, Alltag und Geschichte von Jenischen, Sinti und Roma, in der Schweiz geben. Bis am 23. Juli finden im Wagendorf auch Gruppenführungen statt. Am Freitag und Samstag, 14 bis 22 Uhr, herrscht auf dem Platz «buntes Markttreiben». Zudem findet am Samstag von 14 bis 18 Uhr der Tag der offenen Wohnwagen statt. Von 18.30 bis 19.30 Uhr steht eine Diskussion zu «Wer bin ich?» an und von 20 bis 22 Uhr gibt es Musik. Am Sonntag, 20 bis 22 Uhr, ist der Dokumentarfilm «Unerhört Jenisch» zu sehen. Scheren- und Messerschleifer und eine Fotoausstellung Zum täglichen Rahmenprogramm der Zigeuner-Kultur-Tage gehören ein traditioneller jenischer Scheren- und Messerschleifer, Verpflegungsstände mit Spezialitäten aus der jenischen und der Sinti-Küche, eine Fotoausstellung sowie spontane Musikeinlagen und Gespräche an der Feuerschale. Detaillierte Informationen zum Programm der Kultur-Tage und zum fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrum finden sich im Internet. (pd/vre)

Manche Jenische sind sesshaft

Ist es in Ordnung, das Wort «Zigeuner» zu verwenden? Viele halten nichts vom Begriff, sagt Werro. Er selbst hat damit keine Mühe. Es sei schlicht ein Überbegriff für Jenische, Sinti und Roma, so wie auch Indianer ein Sammelwort sei. «Es gibt verschiedene Stämme, aber niemand ist ein Indianer. Von uns ist auch niemand ein Zigeuner.»

Das Umherziehen gehört zur Kultur, auch wenn nicht alle Jenischen umherziehen: In der Schweiz leben gemäss Bundesamt für Kultur rund 30'000 Personen jenischer Herkunft, dazu einige hundert Sinti und Manouches. Schätzungsweise 2000 bis 3000 Personen ziehen im Sommer von Platz zu Platz, wie dies Alfred Werro tut.

Seit vier Jahren gastiert das Kultur-Zentrum auch wieder auf der Kreuzbleiche. Bild: Raphael Rohner (22. Juli 2021)

So auch dieses Jahr. Seit Montag stehen auf dem Veranstaltungsplatz auf der Kreuzbleiche etwa zwölf Wohnwagen. Seit 2018 ist die Kreuzbleiche einer von sieben Plätzen, die das Zigeuner-Kultur-Zentrum Jahr für Jahr reserviert. Die Genossenschaft bringt der Bevölkerung die Kultur des fahrenden Volkes näher und hilft Jenischen, Sinti und Roma, ihre reisende Lebensweise auszuüben.

Das fahrende Volk fährt auch in die Ferien

Seit 1994 gastierte das Kultur-Zentrum nicht mehr in St.Gallen. Dann kam eine Anfrage, ob die Genossenschaft ihre Kultur nicht wieder in die Gallusstadt bringen könne? «Das machen wir gerne», sagt Werro. Dieses Jahr ist es nur eine kleine Truppe, die den Platz auf der Kreuzbleiche nutzt. Viele seien in den Ferien.

Ferien?, fragt eine Zuhörerin. Wo machen Jenische, die umherziehen, Ferien? «Ja, viele fliegen in die Türkei. Ich selbst war aber noch nie da.» In einem Hotel schlafen, das ist kein Problem? «Nein, das ist ein Abenteuer», sagt Werro. «Andere fahren mit dem Wohnwagen in die Ferien und es ist ein Erlebnis. Wir gehen ins Hotel.»

Den Begriff «Fahrende» mag Werro nicht. «Wir sind Wohnende.» In St.Gallen ist er denn auch nicht zu Gast, sondern daheim: «Ich wohne dort, wo ich mit dem Wohnwagen stehe.» Heute in St.Gallen, morgen in Zürich und übermorgen in Bern.

«Ich bin im Wohnwagen auf die Welt gekommen und hoffe, dass ich auch im Wohnwagen sterbe, wie meine Grossmutter.»

Zu St.Gallen hat Werro keine Verbindungen. Die Stadt sei schön. Ab und an unternimmt er kurze Spaziergänge. Vor allem die Migros kennt er, dorthin fährt er aber mit dem Auto – wie die meisten, die auf der Kreuzbleiche stehen. Es gilt, einen Grosseinkauf für die ganze Familie zu erledigen. Im Schnitt haben Jenische drei Kinder. Werro selbst hat fünf zwischen 28 und 43 Jahren.

Ein Unterschied: Die Sprache

Werro hat – wie alle Jenischen, Sinti und Roma, die in der Schweiz gemeldet sind – dieselben Pflichten und Rechte wie die restliche Bevölkerung: Sozialabgaben und Steuern zahlen, die Krankenkasse berappen. «Der einzige Unterschied ist unsere Sprache», sagt Werro. Eine Zuhörerin bittet ihn, einen Satz auf Jenisch zu sagen. Werro lacht und sagt einen kurzen Satz. Seine Begleiterin übersetzt: «Er hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Sie haben schöne Augen.»

Die Genossenschaft kämpft gegen die Vorurteile, die von ausländischen Roma verursacht werden. «Roma, die Hochzeiten feiern, den Platz zumüllen und angeblich weiterziehen, ohne zu zahlen. Das sind gute Schlagzeilen für die Medien, aber schlechte für uns», sagt Werro und kritisiert Gemeinden und Landwirte, die das Land zur Verfügung stellen. «Eine Wohnung wird auch nicht ohne Toilette vermietet. Als Vermieter muss ich Sorge tragen, dass es ein WC und Möglichkeiten hat, den Kehricht zu entsorgen.»

Die Zukunft des Kultur-Zentrums ist offen

Das Zigeuner-Kultur-Zentrum veranstaltet die Kultur-Tage, doch die Weiterführung des Zentrums steht auf der Kippe. Es fehlt an Geld. Bund und Stiftungen würden fast nichts zahlen. Es bräuchte eine Person, der oder die sich professionell um Fundraising und Werbung kümmert. Aber eben: das Geld. Was geschieht, wenn die Genossenschaft aufhören müsste? «Das wäre schlimm», sagt Werro.

Noch bis zum 23. Juli bleibt das Kultur-Zentrum und damit das Wagendorf auf der Kreuzbleiche. Dann zieht es weiter. Der nächste Stopp: Albisgütli in Zürich. Die Plätze fürs nächste Jahr sind schon reserviert, darunter der Veranstaltungsplatz auf der Kreuzbleiche. Wie es weitergeht, was die Zukunft bringt, ist offen.

